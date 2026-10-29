APC Back-UPS BK: cât de util este un UPS pentru o afacere mică?

Pentru a vedea ce oferă noua gamă APC Back-UPS BK, merită să pornim de la un scenariu obișnuit: un birou cu unul sau două calculatoare, conexiune la internet și câteva echipamente periferice. Nu vorbim despre un centru de date, ci despre infrastructura de care depind zilnic foarte multe firme mici.

Schneider Electric propune trei modele: BK350G2I, BK500G2I și BK650G2I, cu puteri de 210 W, 300 W și, respectiv, 400 W. Sunt UPS-uri line-interactive, concepute pentru a proteja echipamentele împotriva fluctuațiilor de tensiune și pentru a le menține temporar în funcțiune atunci când alimentarea de la rețea se întrerupe.

Primul lucru care trebuie înțeles este că un astfel de UPS nu îți permite să lucrezi ore întregi fără curent. Nici nu acesta este scopul lui. Rolul său este să îți ofere suficient timp pentru a salva ceea ce ai lucrat, pentru a încheia o operațiune sau pentru a opri calculatorul în siguranță.

Iar pentru o firmă mică, acest interval poate fi mai util decât pare.

Cât timp poți lucra fără curent?

Autonomia este, probabil, prima întrebare pe care și-o pune cineva atunci când cumpără un UPS. Și este și criteriul care merită analizat cel mai atent.

Conform specificațiilor Schneider Electric, un modem și un router Wi-Fi, cu un consum total de 40 W, pot funcționa până la 62 de minute pe modelele de 350 VA și 500 VA. Varianta de 650 VA ajunge la 90 de minute. Este suficient pentru a menține conexiunea la internet în timpul unei întreruperi relativ scurte, presupunând că și infrastructura furnizorului de internet continuă să funcționeze.

Pentru o configurație formată din laptop, modem și router, cu un consum de 79 W, autonomia declarată este de aproximativ 37 de minute pentru primele două modele și 43 de minute pentru cel de 650 VA.