APC Back-UPS BK: cât de util este un UPS pentru o afacere mică?
Nu trebuie să ai o infrastructură IT complicată ca să ai probleme atunci când se întrerupe curentul. Uneori sunt suficiente un calculator, un router și câteva documente nesalvate. Noua gamă APC Back-UPS BK de la Schneider Electric se adresează tocmai utilizatorilor care au nevoie de protecție electrică simplă, fără echipamente voluminoase sau administrare complicată.
Într-un birou mic, un UPS este probabil unul dintre echipamentele la care te gândești cel mai puțin. Până când se întrerupe curentul. Atunci descoperi cât de repede se pot transforma câteva minute fără electricitate într-o problemă: pierzi conexiunea la internet, calculatorul se oprește brusc, iar documentul la care lucrai de o oră s-ar putea să nu mai existe în forma în care îl știai.
Pentru a vedea ce oferă noua gamă APC Back-UPS BK, merită să pornim de la un scenariu obișnuit: un birou cu unul sau două calculatoare, conexiune la internet și câteva echipamente periferice. Nu vorbim despre un centru de date, ci despre infrastructura de care depind zilnic foarte multe firme mici.
Schneider Electric propune trei modele: BK350G2I, BK500G2I și BK650G2I, cu puteri de 210 W, 300 W și, respectiv, 400 W. Sunt UPS-uri line-interactive, concepute pentru a proteja echipamentele împotriva fluctuațiilor de tensiune și pentru a le menține temporar în funcțiune atunci când alimentarea de la rețea se întrerupe.
Primul lucru care trebuie înțeles este că un astfel de UPS nu îți permite să lucrezi ore întregi fără curent. Nici nu acesta este scopul lui. Rolul său este să îți ofere suficient timp pentru a salva ceea ce ai lucrat, pentru a încheia o operațiune sau pentru a opri calculatorul în siguranță.
Iar pentru o firmă mică, acest interval poate fi mai util decât pare.
Cât timp poți lucra fără curent?
Autonomia este, probabil, prima întrebare pe care și-o pune cineva atunci când cumpără un UPS. Și este și criteriul care merită analizat cel mai atent.
Conform specificațiilor Schneider Electric, un modem și un router Wi-Fi, cu un consum total de 40 W, pot funcționa până la 62 de minute pe modelele de 350 VA și 500 VA. Varianta de 650 VA ajunge la 90 de minute. Este suficient pentru a menține conexiunea la internet în timpul unei întreruperi relativ scurte, presupunând că și infrastructura furnizorului de internet continuă să funcționeze.
Pentru o configurație formată din laptop, modem și router, cu un consum de 79 W, autonomia declarată este de aproximativ 37 de minute pentru primele două modele și 43 de minute pentru cel de 650 VA.
În cazul unui calculator desktop cu monitor LED și echipamente de rețea, consumul estimat de producător este de 119 W, iar autonomia variază între 20,5 și 26,5 minute, în funcție de model.
Sunt valori care arată destul de bine pentru ce tip de utilizare au fost concepute aceste UPS-uri. Trebuie însă tratate ca estimări, nu ca rezultate garantate. Autonomia efectivă depinde de consumul echipamentelor conectate, de starea bateriei și de condițiile de utilizare.
De altfel, la sarcină maximă, autonomia declarată scade la aproximativ șapte minute pentru modelul de 350 VA și 3,4 minute pentru cele de 500 VA și 650 VA. Așadar, alegerea unui UPS nu trebuie făcută doar după puterea înscrisă pe ambalaj. Contează foarte mult ce conectezi la el.
Șase prize, dar nu toate au același rol
Un aspect practic al gamei APC Back-UPS BK este configurația celor șase prize IEC C13. Patru oferă atât protecție la supratensiune, cât și alimentare din baterie. Celelalte două asigură doar protecție la supratensiune.
Această împărțire este utilă într-un birou. Calculatorul, monitorul și routerul pot fi conectate la prizele cu alimentare de rezervă, în timp ce echipamentele care nu trebuie să rămână pornite în timpul unei pene de curent pot utiliza celelalte două prize.
Este important însă să verifici tipul cablurilor necesare. Prizele IEC C13 nu sunt prizele casnice obișnuite, astfel că unele echipamente vor avea nevoie de cabluri compatibile.
UPS-ul include și reglarea automată a tensiunii, prin funcția AVR. Aceasta compensează anumite variații ale tensiunii de alimentare fără să consume energia bateriei. Este o caracteristică utilă mai ales în clădirile cu instalații electrice mai vechi sau în spațiile în care tensiunea nu este întotdeauna stabilă.
Pentru conexiunile de rețea există și protecție la supratensiune pentru transmisii de date de până la 1 Gb/s. Iar indicatoarele LED permit verificarea rapidă a stării echipamentului. Dacă alarma sonoră devine deranjantă, poate fi dezactivată temporar.
Un UPS care poate avea grijă și de calculator
Una dintre funcțiile cele mai interesante pentru utilizarea profesională este compatibilitatea cu PowerChute Serial Shutdown.
Software-ul permite monitorizarea UPS-ului și oprirea controlată a calculatorului atunci când apare o problemă de alimentare. Este o funcție deosebit de utilă atunci când utilizatorul nu se află la birou sau când întreruperea de curent durează mai mult decât autonomia bateriei.
Pentru o firmă care lucrează cu documente, baze de date sau aplicații de gestiune, oprirea corectă a sistemului poate preveni pierderea unor informații și anumite probleme software.
APC Back-UPS BK este compatibil și cu EcoStruxure IT SmartConnect pentru Back-UPS, prin PowerChute Serial Shutdown versiunea 1.6. Soluția permite monitorizarea de la distanță, prin cloud, inclusiv verificarea stării bateriei și urmărirea duratei sale de viață.
Este o facilitate care poate părea excesivă pentru un singur calculator, dar devine interesantă pentru o firmă cu mai multe puncte de lucru sau pentru un administrator IT care supraveghează echipamente aflate în locații diferite.
Întreținere simplă și costuri mai ușor de controlat
Un alt detaliu binevenit este bateria care poate fi înlocuită de utilizator.
Bateriile UPS-urilor au o durată de viață limitată, iar posibilitatea de a le schimba fără să înlocuiești întregul aparat este un avantaj economic. Schneider Electric comercializează separat bateriile compatibile cu fiecare model.
Producătorul declară o eficiență energetică de 98% și emisii de carbon cu 15% mai mici pentru noua gamă. Ambalajele sunt complet reciclabile. Aceste caracteristici sunt relevante pentru companiile care urmăresc atât consumul de energie, cât și durata de utilizare a echipamentelor.
Garanția este de trei ani pentru UPS și doi ani pentru baterie, în condițiile aplicabile pe piața din România. Este un termen rezonabil pentru un echipament destinat utilizării zilnice.
Ce trebuie să știi înainte să cumperi
APC Back-UPS BK nu este o soluție universală. Puterea maximă de 400 W a celui mai performant model limitează tipurile de echipamente care pot fi conectate.
Nu este un UPS pentru servere mari, calculatoare de gaming cu consum ridicat sau stații grafice puternice. Nici pentru alimentarea simultană a tuturor echipamentelor dintr-un birou.
În plus, modelele folosesc o formă de undă aproximativ sinusoidală, în trepte, atunci când funcționează pe baterie. Pentru anumite echipamente cu surse de alimentare sensibile, compatibilitatea trebuie verificată înainte de achiziție.
Mai trebuie luat în calcul și timpul de reîncărcare a bateriei: aproximativ opt ore pentru atingerea a 90% din capacitate. Dacă întreruperile de curent sunt foarte frecvente, acest aspect poate conta.
În schimb, pentru echipamente de rețea, calculatoare de birou cu un consum moderat și alte dispozitive electronice esențiale, gama oferă funcțiile de protecție pe care le-am aștepta de la un UPS din această categorie.
Verdict: o investiție practică pentru birourile mici
APC Back-UPS BK este o gamă care merită luată în calcul de firmele mici, în special de cele care nu au personal IT dedicat și vor să reducă riscul unor întreruperi neprevăzute.
Cele mai utile caracteristici sunt autonomia pentru configurațiile cu consum redus, reglarea automată a tensiunii, oprirea controlată a calculatorului prin PowerChute și posibilitatea înlocuirii bateriei.
Modelul de 350 VA poate fi suficient pentru un router, un modem și echipamente cu un consum modest. Cel de 500 VA oferă mai multă putere disponibilă, iar varianta de 650 VA este mai potrivită pentru configurații ceva mai solicitante sau pentru utilizatorii care vor o autonomie mai mare în anumite scenarii.
Chiar dacă nu avem aici un echipament spectaculos sau unul care să schimbe dramatic modul în care lucrăm, avem, mai degrabă, genul de dispozitiv pe care îl instalezi și speri să nu ai nevoie să îl folosești prea des. Dar când se întrerupe curentul exact înainte să salvezi un document important, cele câteva minute oferite de baterie pot deveni extrem de prețioase.
Pentru o firmă mică, aceasta este, până la urmă, utilitatea unui UPS bine ales: mai puține întreruperi neplăcute și mai mult control asupra echipamentelor de care depinde activitatea zilnică.