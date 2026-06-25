Apar bancnote noi în România din 2026. Ce se schimbă la banii aflați în circulație pentru prima dată în ultimii 25 de ani

Ce se modifică la bancnotele românești

Potrivit anunțului transmis de BNR, noile bancnote vor avea pe avers data „1 februarie 2026” și vor purta semnăturile guvernatorului Mugur Isărescu și ale noului casier central, Mugur Tolici.

Instituția precizează că toate celelalte elemente grafice, dimensiunile și sistemele de securitate rămân neschimbate. Bancnotele vor fi introduse în circulație etapizat, în funcție de necesarul de numerar, și vor circula în paralel cu cele deja existente.

Astfel, românii nu vor fi nevoiți să schimbe bancnotele aflate deja în portofel, acestea păstrându-și valoarea și putând fi folosite în continuare.

Cine este Mugur Tolici, noul casier central al BNR

Începând cu 1 februarie 2026, funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie din cadrul BNR va fi ocupată de Mugur Tolici, care îl înlocuiește pe Ion Nițu, aflat la conducerea direcției din anul 1999.

Odată cu această schimbare administrativă, semnătura lui Mugur Tolici va apărea pe toate bancnotele din noua emisiune, alături de cea a guvernatorului Mugur Isărescu.

Mugur Tolici lucrează în cadrul Băncii Naționale din 1994 și a ocupat, de-a lungul timpului, mai multe funcții de conducere. A fost director al Direcției de Politică Monetară, consilier al viceguvernatorului Cristian Popa, director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu și director adjunct al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie. Din 2009 conduce Direcția Resurse Umane a BNR.

Anunțul privind numirea sa a fost făcut și de membrul Consiliului de Administrație al BNR, Cristian Popa, care a subliniat experiența profesională a lui Mugur Tolici și rolul pe care acesta îl va avea în coordonarea activității de emisiune monetară și în dezvoltarea domeniului numismatic al băncii centrale.