Apar bancnote noi în România din 2026. Ce se schimbă la banii aflați în circulație pentru prima dată în ultimii 25 de ani
Banca Națională a României (BNR) a anunțat punerea în circulație a unei noi emisiuni de bancnote, datată 1 februarie 2026. Noile bancnote vor fi introduse treptat în circulație și vor fi disponibile în toate cupiurile aflate în prezent în uz: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei și 500 lei.
Schimbarea nu vizează designul bancnotelor sau elementele lor de siguranță, ci semnătura imprimată pe acestea. Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, pe bancnotele românești va apărea o nouă semnătură.
Ce se modifică la bancnotele românești
Potrivit anunțului transmis de BNR, noile bancnote vor avea pe avers data „1 februarie 2026” și vor purta semnăturile guvernatorului Mugur Isărescu și ale noului casier central, Mugur Tolici.
Instituția precizează că toate celelalte elemente grafice, dimensiunile și sistemele de securitate rămân neschimbate. Bancnotele vor fi introduse în circulație etapizat, în funcție de necesarul de numerar, și vor circula în paralel cu cele deja existente.
Astfel, românii nu vor fi nevoiți să schimbe bancnotele aflate deja în portofel, acestea păstrându-și valoarea și putând fi folosite în continuare.
Cine este Mugur Tolici, noul casier central al BNR
Începând cu 1 februarie 2026, funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie din cadrul BNR va fi ocupată de Mugur Tolici, care îl înlocuiește pe Ion Nițu, aflat la conducerea direcției din anul 1999.
Odată cu această schimbare administrativă, semnătura lui Mugur Tolici va apărea pe toate bancnotele din noua emisiune, alături de cea a guvernatorului Mugur Isărescu.
Mugur Tolici lucrează în cadrul Băncii Naționale din 1994 și a ocupat, de-a lungul timpului, mai multe funcții de conducere. A fost director al Direcției de Politică Monetară, consilier al viceguvernatorului Cristian Popa, director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu și director adjunct al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie. Din 2009 conduce Direcția Resurse Umane a BNR.
Anunțul privind numirea sa a fost făcut și de membrul Consiliului de Administrație al BNR, Cristian Popa, care a subliniat experiența profesională a lui Mugur Tolici și rolul pe care acesta îl va avea în coordonarea activității de emisiune monetară și în dezvoltarea domeniului numismatic al băncii centrale.
BNR precizează că bancnotele din emisiunea „1 februarie 2026” vor fi puse în circulație treptat și vor avea aceeași valoare și aceleași caracteristici ca bancnotele aflate deja în circulație.