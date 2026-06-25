Ultima ora
Guvernul Mureșan nu a trecut de Parlament. Ce se întâmplă cu pensiile, taxele și TVA și care sunt următorii pași
de Ana Ionescu
ACTUALITATE

Apar bancnote noi în România din 2026. Ce se schimbă la banii aflați în circulație pentru prima dată în ultimii 25 de ani

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Apar bancnote noi în România din 2026. Ce se schimbă la banii aflați în circulație pentru prima dată în ultimii 25 de ani
Banca Națională a României (BNR) a anunțat punerea în circulație a unei noi emisiuni de bancnote

Banca Națională a României (BNR) a anunțat punerea în circulație a unei noi emisiuni de bancnote, datată 1 februarie 2026. Noile bancnote vor fi introduse treptat în circulație și vor fi disponibile în toate cupiurile aflate în prezent în uz: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei și 500 lei.

Schimbarea nu vizează designul bancnotelor sau elementele lor de siguranță, ci semnătura imprimată pe acestea. Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, pe bancnotele românești va apărea o nouă semnătură.

Ce se modifică la bancnotele românești

Potrivit anunțului transmis de BNR, noile bancnote vor avea pe avers data „1 februarie 2026” și vor purta semnăturile guvernatorului Mugur Isărescu și ale noului casier central, Mugur Tolici.

Instituția precizează că toate celelalte elemente grafice, dimensiunile și sistemele de securitate rămân neschimbate. Bancnotele vor fi introduse în circulație etapizat, în funcție de necesarul de numerar, și vor circula în paralel cu cele deja existente.

Astfel, românii nu vor fi nevoiți să schimbe bancnotele aflate deja în portofel, acestea păstrându-și valoarea și putând fi folosite în continuare.

Cine este Mugur Tolici, noul casier central al BNR

Începând cu 1 februarie 2026, funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie din cadrul BNR va fi ocupată de Mugur Tolici, care îl înlocuiește pe Ion Nițu, aflat la conducerea direcției din anul 1999.

Odată cu această schimbare administrativă, semnătura lui Mugur Tolici va apărea pe toate bancnotele din noua emisiune, alături de cea a guvernatorului Mugur Isărescu.

Mugur Tolici lucrează în cadrul Băncii Naționale din 1994 și a ocupat, de-a lungul timpului, mai multe funcții de conducere. A fost director al Direcției de Politică Monetară, consilier al viceguvernatorului Cristian Popa, director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu și director adjunct al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie. Din 2009 conduce Direcția Resurse Umane a BNR.

Anunțul privind numirea sa a fost făcut și de membrul Consiliului de Administrație al BNR, Cristian Popa, care a subliniat experiența profesională a lui Mugur Tolici și rolul pe care acesta îl va avea în coordonarea activității de emisiune monetară și în dezvoltarea domeniului numismatic al băncii centrale.

BNR precizează că bancnotele din emisiunea „1 februarie 2026” vor fi puse în circulație treptat și vor avea aceeași valoare și aceleași caracteristici ca bancnotele aflate deja în circulație.

Prime Video pregătește un nou serial Spider-Man. Clone Saga i-ar aduce pe Ben Reilly și Kaine Parker în prim-plan
Revista presei
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Hit.ro
NASA și SpaceX vor să ducă patru astronauți la Stația Spațială în mai puțin de nouă ore
Romania TV
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
Femeia.ro
Ce nu știai despre ambasadoarea SUA care s-a lăudat că statul ei poate răsturna guverne
Adevarul
Ce pensie are un român cu 15 ani vechime, stagiul minim de cotizare
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 
Zooland.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 