Apă în cutia de siguranțe: cum apar erorile intermitente după ploaie sau spălare

Cum afectează umezeala contactele și distribuția energiei

Apa care conține impurități poate favoriza curenți nedoriți între contacte, în timp ce coroziunea crește rezistența conexiunilor. Pe măsură ce zona se umezește și se usucă, alimentarea unor circuite poate deveni instabilă. În anumite mașini, distribuția electrică include și componente electronice, astfel încât efectele pot depăși întreruperea unui singur consumator protejat de o siguranță clasică.

Urmele relevante includ picături sub capac, depuneri albicioase sau verzui, pete de scurgere și contacte decolorate. O inspecție doar de sus poate rata umezeala din mufele inferioare sau din interiorul ansamblului. Dacă observi apă, evită pornirile repetate pentru a vedea dacă eroarea a dispărut și cere evaluarea instalației înainte ca alimentările instabile să producă alte consecințe.

Verifică și intervențiile recente: o cameră alimentată printr-un fir trecut sub capac, o prindere ruptă sau o garnitură montată greșit pot compromite protecția. După spălarea compartimentului motor, jetul sub presiune poate împinge apa în zone care rezistă altfel la stropire obișnuită. Nu presupune că toate cutiile și mufele au aceeași rezistență la apă doar pentru că sunt sub capotă.

De ce uscarea și ștergerea erorilor nu încheie reparația

În service, verificarea trebuie să urmărească atât componentele afectate, cât și sursa infiltrației. Pot fi necesare controlul capacului, al drenajelor din apropiere și al etanșărilor, potrivit configurației. Fotografiile și contextul apariției după ploaie pot ajuta la reproducerea controlată a problemei. Testarea cu apă trebuie făcută astfel încât să localizeze traseul, fără inundarea deliberată a instalației.

Uscarea poate elimina temporar o punte conductivă, dar nu repară un pin corodat sau o conexiune slăbită. Curățarea și evaluarea contactelor se fac cu produse și metode adecvate, iar componentele compromise pot necesita înlocuire. Nu turna spray universal în cutie și nu încălzi agresiv ansamblul cu un pistol cu aer cald; materialele și electronica pot suferi deteriorări suplimentare.

După remedierea infiltrației, trebuie verificate alimentările și funcțiile afectate, apoi urmărită reapariția simptomelor. Deconectarea bateriei, dacă este necesară, se face după procedura mașinii, nu printr-un gest improvizat lângă contacte ude. Dacă apar miros de ars, fum sau probleme la funcțiile de siguranță, oprește utilizarea și solicită asistență. Dispariția martorilor la prima zi uscată nu confirmă singură reparația.