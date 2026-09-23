Anvelopă care pierde lent presiune fără cui vizibil: valvă, jantă sau fisură fină

Locurile în care aerul scapă fără perforație evidentă

Ventilul din valvă poate fi slăbit, murdar sau deteriorat. Aerul poate ieși prin centrul valvei ori pe lângă corpul ei, acolo unde trece prin jantă. La valvele din cauciuc, îmbătrânirea produce crăpături care se deschid când valva este îndoită. La sistemele TPMS cu valvă metalică, garnitura, piulița și coroziunea pot compromite etanșarea.

Zona talonului este o altă sursă frecventă. Rugina, oxidarea aluminiului, vopseaua exfoliată sau resturile de cauciuc împiedică așezarea uniformă. O jantă ușor îndoită după o groapă poate etanșa la rece și poate pierde în anumite poziții ori sub sarcină. Curățarea corectă cere demontarea anvelopei, nu aplicarea unei soluții pe exterior.

Fisurile fine ale jantei apar adesea pe partea interioară, în apropierea unei spițe sau a marginii lovite. Ele pot fi invizibile cu roata montată și pot scăpa aer numai când janta se flexează. Sudarea este posibilă doar în anumite condiții și trebuie evaluată de un specialist. Pentru o roată grav deformată sau crăpată într-o zonă solicitată, înlocuirea este soluția sigură.

Cum se face verificarea fără a agrava problema

Umflă anvelopa la presiunea recomandată la rece și aplică o soluție de detectare pe banda de rulare, flancuri, talon și valvă. Bulele care cresc constant indică scurgerea. Roata poate fi verificată și într-un bazin, dar presiunea și manipularea trebuie controlate. Nu introduce obiecte în perforație și nu scoate corpul străin înainte ca anvelopa să poată fi reparată.

Marcarea zonei ajută atelierul să decidă dacă reparația este permisă. Perforațiile mici din zona centrală a benzii de rulare pot fi reparabile din interior, după inspecție. Deteriorările din flanc, umăr, talon sau cele produse prin rulare cu presiune foarte mică impun, de regulă, înlocuirea. Un șnur introdus din exterior nu permite evaluarea interiorului și nu este potrivit pentru orice daună.

Dacă presiunea scade repede, anvelopa se deformează vizibil sau apare o umflătură, nu continua drumul. Pentru o pierdere lentă, verifică presiunea mai des până la programarea la service și evită vitezele mari. Păstrează capacul valvei montat, dar nu îl considera element de etanșare principal: el protejează ventilul de murdărie, în timp ce etanșarea trebuie asigurată de componentele valvei și ale roții.