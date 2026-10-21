AnimaWings nu își reia zborurile până pe 15 noiembrie. Ce trebuie să facă pasagerii cu bilete cumpărate

„În contextul deciziei pronunțate de Tribunalul București la data de 14 octombrie 2026, AnimaWings urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței”, au transmis reprezentanții operatorului.

Compania susține că prioritatea sa este gestionarea situației pasagerilor afectați și găsirea unor soluții pentru stabilizarea și reluarea activității.

Ce trebuie să facă românii care au deja bilete

Pentru călători, primul lucru care trebuie verificat este data zborului. Dacă plecarea este programată până pe 15 noiembrie inclusiv, pasagerii nu ar trebui să plece spre aeroport presupunând că zborul va fi operat normal.

Trebuie urmărite mesajele trimise de companie pe adresa de e-mail și la datele de contact folosite la efectuarea rezervării. Este important ca pasagerii să păstreze biletul, confirmarea rezervării, notificarea privind anularea sau suspendarea zborului și eventualele facturi pentru cheltuieli suplimentare.

Cei care trebuie neapărat să ajungă la destinație ar trebui să verifice din timp și variantele oferite de alți operatori, mai ales dacă este vorba despre o călătorie care nu poate fi amânată. Achiziționarea unui alt bilet trebuie însă analizată separat de drepturile pe care pasagerul le are în legătură cu zborul AnimaWings anulat.

Ce se întâmplă cu banii plătiți pe bilete

Suspendarea zborurilor nu înseamnă că un bilet deja plătit pur și simplu dispare. În cazul anulării unei curse, pasagerii beneficiază de drepturi stabilite de legislația europeană, inclusiv în ceea ce privește rambursarea sau redirecționarea, în condițiile aplicabile fiecărui caz.

Situația eventualelor compensații suplimentare este diferită și trebuie analizată în funcție de circumstanțele anulării și de momentul în care pasagerul a fost informat. Prin urmare, rambursarea prețului biletului și despăgubirea suplimentară nu trebuie confundate.

Pentru cei care au cumpărat biletele printr-o agenție de turism sau în cadrul unui pachet de vacanță, situația poate fi diferită față de cea a pasagerului care a cumpărat direct de la compania aeriană. În acest caz trebuie contactată și agenția prin care a fost făcută rezervarea.