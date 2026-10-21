AnimaWings nu își reia zborurile până pe 15 noiembrie. Ce trebuie să facă pasagerii cu bilete cumpărate
Românii care și-au cumpărat bilete de avion la AnimaWings pentru următoarele săptămâni trebuie să își verifice cu atenție rezervările și mesajele primite de la operator. Compania aeriană a prelungit suspendarea temporară a tuturor zborurilor până pe 15 noiembrie 2026, inclusiv, după ce Tribunalul București a respins cererea sa de deschidere a procedurii de insolvență. Pentru pasageri, cea mai importantă informație este că zborurile programate în această perioadă nu vor fi operate conform programului inițial.
Zborurile nu se mai reiau pe 25 octombrie
AnimaWings anunțase la începutul lunii octombrie că își suspendă temporar zborurile regulate până pe 25 octombrie. Pasagerii care sperau că operațiunile vor fi reluate după această dată trebuie acum să își schimbe planurile: suspendarea a fost prelungită cu încă trei săptămâni, până pe 15 noiembrie inclusiv.
„În contextul deciziei pronunțate de Tribunalul București la data de 14 octombrie 2026, AnimaWings urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței”, au transmis reprezentanții operatorului.
Compania susține că prioritatea sa este gestionarea situației pasagerilor afectați și găsirea unor soluții pentru stabilizarea și reluarea activității.
Ce trebuie să facă românii care au deja bilete
Pentru călători, primul lucru care trebuie verificat este data zborului. Dacă plecarea este programată până pe 15 noiembrie inclusiv, pasagerii nu ar trebui să plece spre aeroport presupunând că zborul va fi operat normal.
Trebuie urmărite mesajele trimise de companie pe adresa de e-mail și la datele de contact folosite la efectuarea rezervării. Este important ca pasagerii să păstreze biletul, confirmarea rezervării, notificarea privind anularea sau suspendarea zborului și eventualele facturi pentru cheltuieli suplimentare.
Cei care trebuie neapărat să ajungă la destinație ar trebui să verifice din timp și variantele oferite de alți operatori, mai ales dacă este vorba despre o călătorie care nu poate fi amânată. Achiziționarea unui alt bilet trebuie însă analizată separat de drepturile pe care pasagerul le are în legătură cu zborul AnimaWings anulat.
Ce se întâmplă cu banii plătiți pe bilete
Suspendarea zborurilor nu înseamnă că un bilet deja plătit pur și simplu dispare. În cazul anulării unei curse, pasagerii beneficiază de drepturi stabilite de legislația europeană, inclusiv în ceea ce privește rambursarea sau redirecționarea, în condițiile aplicabile fiecărui caz.
Situația eventualelor compensații suplimentare este diferită și trebuie analizată în funcție de circumstanțele anulării și de momentul în care pasagerul a fost informat. Prin urmare, rambursarea prețului biletului și despăgubirea suplimentară nu trebuie confundate.
Pentru cei care au cumpărat biletele printr-o agenție de turism sau în cadrul unui pachet de vacanță, situația poate fi diferită față de cea a pasagerului care a cumpărat direct de la compania aeriană. În acest caz trebuie contactată și agenția prin care a fost făcută rezervarea.
O nouă dată importantă: 11 noiembrie
Situația juridică a companiei nu este încă închisă. AnimaWings solicitase pe 30 septembrie deschiderea propriei proceduri de insolvență, susținând că aceasta ar permite restructurarea obligațiilor și stabilizarea activității.
Tribunalul București a respins cererea companiei, însă solicitările depuse de creditori au fost separate și urmează să fie analizate pe 11 noiembrie, la ora 11:00. Decizia privind cererea AnimaWings poate fi atacată cu apel.
Printre creditori apar Banca Transilvania, ROMATSA, companii și persoane fizice, dar și mai multe aeroporturi din România.
Pentru pasageri, data de 15 noiembrie nu trebuie interpretată automat drept ziua în care avioanele AnimaWings vor reveni în aer. Compania a anunțat suspendarea până la această dată, însă reluarea efectivă a curselor va depinde de evoluția situației și de reorganizarea programului de zbor. De aceea, cei care au bilete inclusiv pentru perioada de după 15 noiembrie ar trebui să urmărească atent comunicările operatorului înainte de plecare.