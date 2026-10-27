Angajații Warner Bros., puși să aleagă între întoarcerea la birou și plecarea din companie. Skydance începe restructurările după fuziunea de 110 miliarde de dolari

Anunțul a fost făcut pe 26 octombrie 2026, printr-un memorandum intern semnat de cei doi directori executivi, David Ellison și Ynon Kreiz. Deși conducerea prezintă măsurile drept o etapă necesară pentru construirea unui grup media mai eficient, ele alimentează temerile privind un nou val de concedieri în industria americană de divertisment.

Cinci zile la birou sau posibilitatea de a pleca voluntar

Noua politică Skydance presupune prezența fizică la birou în toate cele cinci zile lucrătoare ale săptămânii. Regula va fi introdusă treptat, în funcție de locație, iar angajații vor primi notificări înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Pentru personalul fostei Paramount, această cerință nu este o noutate. Compania introdusese deja un program similar. În schimb, pentru numeroși angajați Warner Bros. Discovery, măsura poate reprezenta o schimbare importantă a modului de lucru.

În paralel, conducerea a lansat un program numit Voluntary Buyout Program, prin care anumiți angajați vor putea accepta voluntar încetarea raporturilor de muncă în schimbul unor compensații financiare.

Ofertele vor fi personalizate, iar persoanele eligibile vor primi individual condițiile și termenul în care trebuie să ia o decizie. Compania nu a precizat câți angajați vor beneficia de această posibilitate și nici valoarea pachetelor financiare.

David Ellison și Ynon Kreiz susțin că înțeleg faptul că nu toți angajații își vor dori să continue în noua structură.

Mesajul conducerii insistă asupra importanței colaborării directe dintre echipe și asupra construirii unei culturi organizaționale comune. Totuși, introducerea simultană a obligației de a reveni la birou și a ofertelor de plecare voluntară poate accelera reducerea personalului, fără ca fiecare post eliminat să necesite o concediere propriu-zisă.

O datorie de aproximativ 80 de miliarde de dolari apasă asupra noului gigant

Măsurile vin după ce fuziunea Paramount–Warner Bros. Discovery a fost finalizată oficial la începutul lunii octombrie.

Tranzacția, evaluată la aproximativ 110 miliarde de dolari, a adus sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai importante branduri din industria divertismentului: Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, DC Studios, Paramount Pictures, CBS, Paramount+, Nickelodeon și Showtime.

Dar această extindere spectaculoasă vine cu un cost enorm. Potrivit Reuters, noua companie are de gestionat datorii de aproximativ 80 de miliarde de dolari.

Conducerea Skydance urmărește economii de peste șase miliarde de dolari în următorii trei ani. Planul presupune integrarea operațiunilor, reducerea cheltuielilor și eliminarea activităților care se suprapun.

Oficialii grupului susțin că majoritatea economiilor ar trebui să provină din reorganizarea infrastructurii tehnologice, optimizarea spațiilor imobiliare și eficientizarea altor operațiuni, nu exclusiv din reducerea numărului de angajați.

Cu toate acestea, concedierile sunt așteptate să facă parte din proces.

Noua companie ar urma să reunească aproximativ 53.000 de angajați, conform datelor raportate anterior de cele două grupuri. Integrarea unor organizații atât de mari presupune inevitabil departamente cu responsabilități similare, de la administrație și marketing până la distribuție și tehnologie.

Hollywoodul se pregătește pentru un nou val de concedieri

Temerile angajaților nu apar fără motiv. În 2025, după preluarea Paramount de către Skydance, compania a anunțat aproximativ 2.000 de concedieri, reprezentând în jur de 10% din forța de muncă globală de la acel moment.

Acum, dimensiunea grupului este mult mai mare, iar presiunea financiară este considerabilă.

Un raport realizat în august 2026 pentru autoritățile din Los Angeles estima că fuziunea ar putea duce la eliminarea a aproximativ 4.500 de locuri de muncă din industria locală de film și televiziune, pe parcursul a trei ani. Aceasta este însă o estimare a impactului regional, nu un număr de concedieri confirmat de Skydance.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât industria americană de entertainment traversează deja o perioadă dificilă. Studiourile încearcă să țină sub control bugetele, televiziunea tradițională pierde teren, iar platformele de streaming sunt presate să demonstreze că pot genera profituri consistente.

În acest context, lupta dintre Netflix și Paramount pentru Warner Bros. Discovery pare să fi fost doar prima etapă a unei transformări mult mai ample.

Ce urmează pentru angajații și viitorul Skydance

Pentru moment, programul de plecări voluntare reprezintă prima măsură concretă de reorganizare anunțată după încheierea fuziunii. Nu este clar câți angajați vor accepta ofertele și câte posturi vor fi eliminate ulterior prin concedieri.

Compania încearcă, în același timp, să transmită investitorilor că poate administra eficient portofoliul uriaș de studiouri, televiziuni și platforme de streaming pe care tocmai l-a achiziționat.

Pe 9 noiembrie, Skydance urmează să prezinte rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea, iar investitorii vor urmări îndeaproape strategia de reducere a costurilor și planurile de integrare.

Există însă un contrast greu de ignorat. În timp ce noul gigant promite investiții masive în filme, seriale și conținut digital, angajații companiilor care produc aceste materiale se confruntă cu o incertitudine tot mai mare.

Pentru Hollywood, fuziunea de 110 miliarde de dolari a creat unul dintre cele mai puternice conglomerate media din lume. Pentru o parte dintre oamenii care lucrează în interiorul său, însă, aceeași tranzacție ar putea însemna sfârșitul unui loc de muncă.