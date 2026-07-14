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Inteligență Artificială

Amazon pune la bătaie cursuri gratuite de inteligență artificială pentru dezvoltatorii din România. Participanții pot obține inclusiv certificări AWS la jumătate de preț

Amazon pune la bătaie cursuri gratuite de inteligență artificială pentru dezvoltatorii din România. Participanții pot obține inclusiv certificări AWS la jumătate de preț
Cursuri utile / Foto: Profimedia (imagine cu scop ilustrativ)
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Amazon Web Services (AWS) a lansat un nou program destinat dezvoltatorilor software din Europa Centrală și de Est, inclusiv celor din România, prin care aceștia pot învăța gratuit tehnologii precum inteligența artificială, machine learning și AI generativ. Inițiativa vine într-un moment în care tot mai multe companii caută specialiști în domeniu, iar lipsa competențelor digitale începe să încetinească ritmul de adoptare a noilor tehnologii.

Programul oferă acces gratuit timp de trei luni la platforma de învățare AWS Skill Builder, unde participanții pot urma cursuri dedicate serviciilor cloud și inteligenței artificiale. La finalul traseului educațional, cei care îndeplinesc toate cerințele vor primi un voucher care reduce cu 50% costul unui examen oficial de certificare AWS.

Programul este deschis și dezvoltatorilor din România

Noua inițiativă, denumită AWS AI Get Certified Challenge, este disponibilă în 18 state din Europa Centrală și de Est și are ca obiectiv pregătirea unei noi generații de profesioniști specializați în inteligență artificială.

Pe lângă accesul la materialele educaționale premium, participanții vor putea lua parte la sesiuni de întrebări și răspunsuri susținute de arhitecți de soluții AWS și de membrii comunităților locale AWS User Group. Programul include evaluări periodice, exerciții practice și mentorat oferit de experți AWS pe întreaga durată a pregătirii.

Înscrierile sunt deschise până la 15 august 2026, iar cursurile vor începe spre finalul lunii august. Examenele pentru certificările oficiale sunt programate în lunile noiembrie și decembrie.

Cererea pentru specialiști AI crește rapid în Europa

Lansarea programului vine pe fondul unei cereri tot mai mari pentru profesioniști cu competențe în inteligență artificială. Potrivit unui studiu realizat de Strand Partners pentru AWS, peste jumătate dintre companiile europene folosesc deja soluții bazate pe AI, un procent semnificativ mai mare decât în urmă cu doi ani. În același timp, aproape jumătate dintre organizațiile participante spun că principala dificultate în extinderea proiectelor AI este lipsa angajaților pregătiți în acest domeniu.

În 2026, investițiile companiilor europene în tehnologii bazate pe inteligență artificială au continuat să crească, ceea ce amplifică nevoia de dezvoltatori și ingineri cu certificări recunoscute la nivel internațional.

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Trei niveluri de certificare pentru diferite categorii de dezvoltatori

Programul este structurat astfel încât să răspundă nevoilor participanților aflați la niveluri diferite de experiență. Prima certificare, AWS Certified AI Practitioner, este destinată celor care vor să înțeleagă principiile de bază ale inteligenței artificiale și modul în care aceasta este utilizată în mediul de afaceri.

Pentru dezvoltatorii și inginerii software cu experiență există certificarea AWS Certified Machine Learning Engineer, axată pe proiectarea și implementarea soluțiilor de machine learning.

Cel mai avansat traseu este AWS Certified Generative AI Developer, dedicat profesioniștilor care dezvoltă aplicații bazate pe modele generative de inteligență artificială și le implementează în medii de producție.

România are una dintre cele mai mari comunități de dezvoltatori din regiune

AWS estimează că România dispune de o comunitate formată din peste 77.000 de dezvoltatori software, iar întreaga regiune a Europei Centrale și de Est depășește două milioane de programatori, reprezentând aproape o cincime din populația mondială de dezvoltatori.

Compania este deja prezentă în România prin centrele sale de dezvoltare din București și Iași, iar lansarea acestui program urmărește să contribuie la formarea unei noi generații de specialiști în AI, într-o perioadă în care competențele în acest domeniu au devenit tot mai căutate pe piața muncii.

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