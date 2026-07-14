Amazon pune la bătaie cursuri gratuite de inteligență artificială pentru dezvoltatorii din România. Participanții pot obține inclusiv certificări AWS la jumătate de preț

Programul este deschis și dezvoltatorilor din România

Noua inițiativă, denumită AWS AI Get Certified Challenge, este disponibilă în 18 state din Europa Centrală și de Est și are ca obiectiv pregătirea unei noi generații de profesioniști specializați în inteligență artificială.

Pe lângă accesul la materialele educaționale premium, participanții vor putea lua parte la sesiuni de întrebări și răspunsuri susținute de arhitecți de soluții AWS și de membrii comunităților locale AWS User Group. Programul include evaluări periodice, exerciții practice și mentorat oferit de experți AWS pe întreaga durată a pregătirii.

Înscrierile sunt deschise până la 15 august 2026, iar cursurile vor începe spre finalul lunii august. Examenele pentru certificările oficiale sunt programate în lunile noiembrie și decembrie.

Cererea pentru specialiști AI crește rapid în Europa

Lansarea programului vine pe fondul unei cereri tot mai mari pentru profesioniști cu competențe în inteligență artificială. Potrivit unui studiu realizat de Strand Partners pentru AWS, peste jumătate dintre companiile europene folosesc deja soluții bazate pe AI, un procent semnificativ mai mare decât în urmă cu doi ani. În același timp, aproape jumătate dintre organizațiile participante spun că principala dificultate în extinderea proiectelor AI este lipsa angajaților pregătiți în acest domeniu.

În 2026, investițiile companiilor europene în tehnologii bazate pe inteligență artificială au continuat să crească, ceea ce amplifică nevoia de dezvoltatori și ingineri cu certificări recunoscute la nivel internațional.

Trei niveluri de certificare pentru diferite categorii de dezvoltatori

Programul este structurat astfel încât să răspundă nevoilor participanților aflați la niveluri diferite de experiență. Prima certificare, AWS Certified AI Practitioner, este destinată celor care vor să înțeleagă principiile de bază ale inteligenței artificiale și modul în care aceasta este utilizată în mediul de afaceri.

Pentru dezvoltatorii și inginerii software cu experiență există certificarea AWS Certified Machine Learning Engineer, axată pe proiectarea și implementarea soluțiilor de machine learning.