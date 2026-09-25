Alocația de plasament și indemnizațiile pentru tineri, acordate după reguli noi. Cine poate primi banii până la 26 de ani

Alocația de plasament poate fi acordată și după împlinirea vârstei de 18 ani

Una dintre cele mai importante clarificări îi privește pe tinerii care ajung la majorat, dar își continuă studiile. Alocația de plasament poate fi acordată în continuare dacă tânărul urmează o formă de învățământ, o singură dată pentru fiecare nivel de studii.

Există și posibilitatea menținerii măsurii de protecție, la cererea tânărului, pentru o perioadă de tranziție de până la doi ani. Dacă, în acest interval, acesta începe o nouă formă de învățământ, sprijinul poate continua până la terminarea studiilor, fără ca perioada de acordare să depășească însă împlinirea vârstei de 26 de ani.

Măsura urmărește să ofere o perioadă de tranziție tinerilor care ajung la majorat și trebuie să facă trecerea de la sistemul de protecție specială la o viață independentă.

Indemnizație pentru tinerii care studiază sau au un loc de muncă

Noile reguli vizează și indemnizația acordată tinerilor de până la 26 de ani. Pentru a beneficia de acest sprijin, aceștia trebuie să facă dovada că urmează o formă de învățământ sau că au un loc de muncă.

Prevederile se aplică atât celor care ies din sistemul de protecție specială la împlinirea vârstei de 18 ani, cât și unor tineri care au părăsit deja sistemul, dar îndeplinesc condițiile stabilite de legislație.

O altă schimbare privește momentul în care tânărul decide încetarea măsurii de protecție. Înainte ca această opțiune să fie pusă în aplicare, direcția generală de asistență socială și protecția copilului trebuie să asigure informarea și consilierea acestuia. Procedura va fi consemnată într-un raport scris, iar tânărul va primi, la rândul său, un exemplar.

Plățile nu se mai întrerup dacă documentele sunt depuse la timp

Ordinul aduce clarificări și pentru elevii și studenții care beneficiază de aceste drepturi. Dacă adeverința care demonstrează continuarea studiilor este prezentată o dată la șase luni sau înainte de încheierea anului școlar ori universitar, plata alocației sau a indemnizației poate continua fără suspendare.