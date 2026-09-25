Alocația de plasament și indemnizațiile pentru tineri, acordate după reguli noi. Cine poate primi banii până la 26 de ani
Regulile după care sunt acordate alocația de plasament și anumite indemnizații destinate tinerilor care provin din sistemul de protecție specială au fost modificate. Noile prevederi vizează în special persoanele care au împlinit 18 ani și continuă studiile sau au un loc de muncă, dar și situațiile în care sprijinul financiar poate fi menținut după ieșirea din sistem.
Modificările sunt prevăzute în Ordinul nr. 1.277/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 787, potrivit informațiilor comunicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Printre noutăți se numără posibilitatea solicitării unor drepturi retroactiv, reguli pentru evitarea întreruperii plăților în timpul școlarizării și obligativitatea consilierii tinerilor înainte ca măsura de protecție să înceteze la majorat.
Alocația de plasament poate fi acordată și după împlinirea vârstei de 18 ani
Una dintre cele mai importante clarificări îi privește pe tinerii care ajung la majorat, dar își continuă studiile. Alocația de plasament poate fi acordată în continuare dacă tânărul urmează o formă de învățământ, o singură dată pentru fiecare nivel de studii.
Există și posibilitatea menținerii măsurii de protecție, la cererea tânărului, pentru o perioadă de tranziție de până la doi ani. Dacă, în acest interval, acesta începe o nouă formă de învățământ, sprijinul poate continua până la terminarea studiilor, fără ca perioada de acordare să depășească însă împlinirea vârstei de 26 de ani.
Măsura urmărește să ofere o perioadă de tranziție tinerilor care ajung la majorat și trebuie să facă trecerea de la sistemul de protecție specială la o viață independentă.
Indemnizație pentru tinerii care studiază sau au un loc de muncă
Noile reguli vizează și indemnizația acordată tinerilor de până la 26 de ani. Pentru a beneficia de acest sprijin, aceștia trebuie să facă dovada că urmează o formă de învățământ sau că au un loc de muncă.
Prevederile se aplică atât celor care ies din sistemul de protecție specială la împlinirea vârstei de 18 ani, cât și unor tineri care au părăsit deja sistemul, dar îndeplinesc condițiile stabilite de legislație.
O altă schimbare privește momentul în care tânărul decide încetarea măsurii de protecție. Înainte ca această opțiune să fie pusă în aplicare, direcția generală de asistență socială și protecția copilului trebuie să asigure informarea și consilierea acestuia. Procedura va fi consemnată într-un raport scris, iar tânărul va primi, la rândul său, un exemplar.
Plățile nu se mai întrerup dacă documentele sunt depuse la timp
Ordinul aduce clarificări și pentru elevii și studenții care beneficiază de aceste drepturi. Dacă adeverința care demonstrează continuarea studiilor este prezentată o dată la șase luni sau înainte de încheierea anului școlar ori universitar, plata alocației sau a indemnizației poate continua fără suspendare.
Regula este importantă pentru beneficiarii care, până acum, puteau ajunge în situația în care plata era întreruptă în lipsa documentelor necesare pentru confirmarea continuării studiilor.
Actele și cererile necesare pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv la agenția din București. Documentele pot fi transmise și electronic, potrivit informațiilor comunicate de ANPIS.
Cine poate cere indemnizația retroactiv
O prevedere distinctă îi vizează pe tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială și care îndeplineau condițiile pentru acordarea indemnizației la data de 10 aprilie 2026.
Aceștia pot solicita plata drepturilor începând cu data respectivă, dacă depun cererea în maximum 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Dacă solicitarea este transmisă după expirarea acestui termen, indemnizația nu mai este acordată retroactiv de la 10 aprilie, ci începând cu luna în care a fost depusă cererea.
Schimbările nu privesc, așadar, alocația de stat acordată în mod obișnuit tuturor copiilor, ci alocația de plasament și indemnizațiile destinate anumitor copii și tineri aflați sau proveniți din sistemul de protecție specială.
Datele ANPIS arată și dimensiunea acestui sprijin. În septembrie 2026, agențiile teritoriale au achitat drepturile aferente lunii august pentru 27.205 beneficiari ai alocației de plasament, valoarea totală a plăților depășind 35,5 milioane de lei.