All‑in‑One pentru educație: opțiuni ASUS pentru școli și universități
În educație, un computer nu este ales doar după performanță, ci după cât de ușor poate fi folosit de mai mulți oameni, cât spațiu ocupă, cât de simplu este de administrat și cât de bine rezistă într-un mediu în care echipamentele sunt exploatate intens. Într-o sală de clasă, într-un laborator universitar, într-o bibliotecă sau într-un secretariat, un sistem All-in-One poate fi mai potrivit decât un desktop clasic tocmai pentru că reduce dezordinea: mai puține cabluri, mai puține componente separate și un post de lucru mai curat.
ASUS are în portofoliul recent mai multe opțiuni relevante pentru zona de educație, chiar dacă unele sunt poziționate oficial ca sisteme business sau home office. Pentru școli și universități, seriile care merită urmărite sunt ExpertCenter P400 AiO, în variantele P440VA și P470VA, respectiv ASUS V400 AiO, în variantele V440VA și V470VA. Prima este mai potrivită pentru instituții care pun accent pe administrare, fiabilitate și securitate, iar a doua este mai atractivă pentru spații educaționale unde contează designul, ecranul generos și integrarea într-un mediu modern.
De ce are sens un All-in-One într-o școală
Într-o școală, un sistem All-in-One poate simplifica mult amenajarea unui laborator IT sau a unei săli multimedia. În loc să existe unități desktop sub mese, cabluri video, cabluri de alimentare separate, monitoare și camere web adăugate ulterior, profesorul sau administratorul IT primește un echipament mai compact, mai ușor de instalat și mai ușor de mutat dintr-o sală în alta atunci când este nevoie.
ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VA, cu ecran de până la 24 de inch, este un exemplu potrivit pentru clase, laboratoare compacte, biblioteci sau zone administrative. Modelul este listat de ASUS cu Windows 11 Pro, procesoare Intel Core de până la Core i7, până la 64 GB DDR5, Wi-Fi 7 și un design compact care respectă standardul MIL-STD 810H, detaliu important pentru instituții care vor sisteme mai rezistente în timp.
Un avantaj util în educație este ecranul anti-glare, cu unghiuri largi de vizualizare și certificare TÜV Rheinland pentru reducerea luminii albastre. Într-o sală de clasă, unde lumina naturală, neoanele sau poziția elevilor față de ecran pot varia, un display mai confortabil ajută la utilizarea prelungită. ASUS menționează pentru P440VA un ecran FHD de 24 de inch, cu raport ecran-corp de 93%, opțiune touchscreen, 100% sRGB și unghiuri de vizualizare de 178 de grade.
Pentru școli, camera retractabilă este un alt detaliu important. Videoconferințele, orele hibride, ședințele online și comunicarea cu părinții sau inspectoratele au devenit mult mai comune, dar confidențialitatea rămâne o preocupare. Faptul că ASUS integrează o cameră care poate fi ascunsă fizic atunci când nu este folosită oferă un nivel simplu și intuitiv de control.
ExpertCenter P470VA pentru universități și laboratoare
Pentru universități, laboratoare de cercetare ușoară, biblioteci mari sau săli de seminar, diagonala de 27 de inch poate fi mai practică decât varianta de 24 de inch. ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VA păstrează direcția business a seriei, dar aduce mai mult spațiu vizual pentru multitasking, documente mari, platforme educaționale, analiză de date de bază sau lucru simultan în mai multe ferestre.
Într-o universitate, acest tip de sistem poate fi util pentru posturi fixe din biblioteci, săli de documentare, laboratoare de limbi străine, puncte de acces pentru studenți sau birouri administrative. Un ecran mai mare ajută atunci când studenții lucrează cu tabele, prezentări, aplicații web, baze de date academice sau platforme de e-learning. Pentru profesori, poate deveni un post de lucru comod pentru cursuri, materiale didactice, videoconferințe și managementul clasei.
P470VA este listat de ASUS cu aceleași repere importante ale gamei: procesoare Intel Core de până la Core i7, până la 64 GB DDR5, conectivitate Wi-Fi 7, Microsoft Copilot, Windows 11 Pro și cameră retractabilă. În context educațional, aceste specificații sunt relevante nu pentru gaming sau randare complexă, ci pentru durată de viață și fluiditate în sarcini zilnice.
Există și un argument practic: un AiO de 27 de inch poate reduce nevoia unui monitor extern. Pentru un profesor, un cercetător sau un administrator care lucrează multe ore cu documente și platforme online, diferența față de un ecran mai mic se simte imediat. Totuși, pentru laboratoare aglomerate sau bănci înguste, varianta de 24 de inch poate rămâne mai echilibrată.
ASUS V400 AiO pentru spații educaționale moderne
ASUS V400 AiO este o variantă interesantă pentru școli private, universități, biblioteci moderne, săli de training sau spații educaționale în care estetica are un rol mai mare. Seria V400 AiO pune accent pe designul minimalist, marginile subțiri și un raport ecran-corp de 93%, ceea ce o face mai potrivită pentru zone vizibile, recepții, centre de informare sau săli de prezentare.
Modelul V470VA, cu ecran de 27 de inch, este listat de ASUS cu panou FHD, 300 niți, acoperire sRGB 100%, unghiuri largi de vizualizare și opțiuni touch sau non-touch. Pentru educație, versiunea touchscreen poate fi utilă în săli interactive, puncte de informare, biblioteci sau contexte în care studenții trebuie să navigheze rapid prin conținut.
ASUS menționează pentru V400 AiO procesoare Intel Core de până la Core i7-240H, până la 64 GB DDR5 în descrierea de produs și până la 2 TB SSD, ceea ce este suficient pentru majoritatea activităților educaționale obișnuite: browsing, documente, platforme LMS, videoconferințe, materiale multimedia, prezentări și lucru colaborativ.
Diferența față de ExpertCenter este poziționarea. V400 AiO arată mai mult ca un sistem pentru spații moderne și experiențe vizuale curate, în timp ce ExpertCenter este mai clar orientat spre administrare business. Pentru o sală obișnuită de informatică, ExpertCenter poate fi alegerea mai sigură. Pentru o recepție de universitate, o bibliotecă premium sau un laborator demonstrativ, V400 AiO poate fi mai potrivit estetic.
Ce alegi pentru elevi, profesori și administrație
Pentru elevi și laboratoare școlare, cea mai echilibrată alegere este un AiO de 24 de inch, pentru că ocupă mai puțin spațiu și permite instalarea mai multor posturi într-o sală. ASUS ExpertCenter P440VA este potrivit aici datorită profilului business, ecranului anti-glare, camerei retractabile și opțiunilor de memorie generoasă. Pentru o școală care vrea sisteme fixe, ușor de supravegheat și mai greu de deteriorat accidental decât un laptop purtat zilnic, AiO-ul este o alegere logică.
Pentru profesori și administrație, diagonala de 27 de inch devine mai atractivă. Secretariatele, cancelariile, bibliotecile și birourile universitare lucrează mult cu documente, tabele, platforme administrative și videoconferințe. Acolo, ExpertCenter P470VA poate oferi un echilibru bun între spațiu de lucru, performanță și control IT.
Pentru universități, alegerea depinde de profilul spațiului. În laboratoare cu utilizare generală, un ExpertCenter este mai potrivit. În săli de prezentare, centre de informare sau zone de acces pentru studenți, ASUS V400 AiO poate avea mai mult sens datorită designului și ecranului cu margini subțiri. Dacă se dorește interacțiune directă cu conținutul, merită urmărite configurațiile cu touchscreen.
În final, un All-in-One ASUS pentru educație nu trebuie ales ca un simplu PC de birou, ci ca infrastructură pentru învățare. Școlile au nevoie de sisteme robuste, ușor de administrat și suficient de compacte. Universitățile au nevoie de ecrane mai mari, performanță stabilă și integrare bună în spații diferite. ExpertCenter P400 AiO acoperă partea de fiabilitate și administrare, în timp ce V400 AiO completează oferta cu o direcție mai vizuală și mai modernă.