All‑in‑One pentru educație: opțiuni ASUS pentru școli și universități

De ce are sens un All-in-One într-o școală

Într-o școală, un sistem All-in-One poate simplifica mult amenajarea unui laborator IT sau a unei săli multimedia. În loc să existe unități desktop sub mese, cabluri video, cabluri de alimentare separate, monitoare și camere web adăugate ulterior, profesorul sau administratorul IT primește un echipament mai compact, mai ușor de instalat și mai ușor de mutat dintr-o sală în alta atunci când este nevoie.

ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VA, cu ecran de până la 24 de inch, este un exemplu potrivit pentru clase, laboratoare compacte, biblioteci sau zone administrative. Modelul este listat de ASUS cu Windows 11 Pro, procesoare Intel Core de până la Core i7, până la 64 GB DDR5, Wi-Fi 7 și un design compact care respectă standardul MIL-STD 810H, detaliu important pentru instituții care vor sisteme mai rezistente în timp.

Un avantaj util în educație este ecranul anti-glare, cu unghiuri largi de vizualizare și certificare TÜV Rheinland pentru reducerea luminii albastre. Într-o sală de clasă, unde lumina naturală, neoanele sau poziția elevilor față de ecran pot varia, un display mai confortabil ajută la utilizarea prelungită. ASUS menționează pentru P440VA un ecran FHD de 24 de inch, cu raport ecran-corp de 93%, opțiune touchscreen, 100% sRGB și unghiuri de vizualizare de 178 de grade.

Pentru școli, camera retractabilă este un alt detaliu important. Videoconferințele, orele hibride, ședințele online și comunicarea cu părinții sau inspectoratele au devenit mult mai comune, dar confidențialitatea rămâne o preocupare. Faptul că ASUS integrează o cameră care poate fi ascunsă fizic atunci când nu este folosită oferă un nivel simplu și intuitiv de control.

ExpertCenter P470VA pentru universități și laboratoare

Pentru universități, laboratoare de cercetare ușoară, biblioteci mari sau săli de seminar, diagonala de 27 de inch poate fi mai practică decât varianta de 24 de inch. ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VA păstrează direcția business a seriei, dar aduce mai mult spațiu vizual pentru multitasking, documente mari, platforme educaționale, analiză de date de bază sau lucru simultan în mai multe ferestre.

Într-o universitate, acest tip de sistem poate fi util pentru posturi fixe din biblioteci, săli de documentare, laboratoare de limbi străine, puncte de acces pentru studenți sau birouri administrative. Un ecran mai mare ajută atunci când studenții lucrează cu tabele, prezentări, aplicații web, baze de date academice sau platforme de e-learning. Pentru profesori, poate deveni un post de lucru comod pentru cursuri, materiale didactice, videoconferințe și managementul clasei.

P470VA este listat de ASUS cu aceleași repere importante ale gamei: procesoare Intel Core de până la Core i7, până la 64 GB DDR5, conectivitate Wi-Fi 7, Microsoft Copilot, Windows 11 Pro și cameră retractabilă. În context educațional, aceste specificații sunt relevante nu pentru gaming sau randare complexă, ci pentru durată de viață și fluiditate în sarcini zilnice.