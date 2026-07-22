Alertă pentru milioane de site-uri WordPress. O vulnerabilitate critică este deja exploatată de hackeri, iar AI-ul ar fi accelerat atacurile

Două vulnerabilități care, împreună, permit compromiterea unui site WordPress

Problema afectează versiunile recente ale WordPress și implică două vulnerabilități distincte. Prima, identificată drept CVE-2026-60137, este o vulnerabilitate de tip SQL Injection, clasificată cu severitate medie. Cea de-a doua, CVE-2026-63030, este considerată critică și afectează modul în care WordPress gestionează anumite solicitări prin REST API.

Separat, cele două probleme sunt dificil de exploatat. Însă atunci când sunt combinate, ele permit executarea de cod la distanță (Remote Code Execution), fără ca atacatorul să dețină un cont pe site.

Cu alte cuvinte, un hacker poate obține control asupra unui site vulnerabil fără să cunoască parola administratorului și fără să folosească pluginuri sau configurații speciale.

Atacurile au început la câteva ore după lansarea actualizării

Potrivit cercetătorilor de la watchTowr, exploit-urile au început să circule imediat după publicarea detaliilor tehnice privind vulnerabilitățile.

În primele ore de sâmbătă au fost observate atacuri automate care încercau inițial să extragă parole criptate și alte informații sensibile. După apariția unor exemple publice de exploatare, atacatorii au trecut la compromiterea completă a serverelor.

Specialiștii spun că au înregistrat zeci de mii de tentative automate împotriva site-urilor WordPress din întreaga lume și au identificat peste o sută de conturi de administrator create ilegal de grupări diferite de atacatori.

În multe cazuri, după obținerea accesului, hackerii au instalat pluginuri malițioase pentru a păstra controlul asupra site-ului, a fura credențiale sau pentru a descărca alte programe periculoase care extind compromiterea sistemului.