Ai intrat la facultate la buget, dar poți ajunge la taxă în anul următor. Cum se redistribuie locurile și când îți poți pierde finanțarea

Mecanismul funcționează și invers. Un coleg admis la taxă, care obține rezultate mai bune și îndeplinește condițiile regulamentare, poate urca pe un loc finanțat de stat.

Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București explică, în informațiile pentru candidați, că locurile bugetate se redistribuie la finalul fiecărui an de studii, în funcție de performanța academică. Așadar, clasamentul de admitere stabilește situația de la începutul facultății, iar rezultatele universitare pot schimba ulterior această ordine.

Promovarea anului și păstrarea finanțării sunt lucruri diferite. Poți avea rezultate suficiente pentru a continua studiile, dar insuficiente pentru a rămâne între studenții care ocupă locurile bugetate.

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Ce contează în clasament și cum te afectează restanțele

Un exemplu concret apare în clarificările pentru anul universitar 2026–2027 ale Facultății de Matematică și Informatică din UBB. Acolo, redistribuirea este anuală, începând cu anul al II-lea, iar studenții integraliști, cu 60 de credite acumulate la disciplinele obligatorii și opționale, au prioritate.

În acest sistem, media de ierarhizare este ponderată cu creditele disciplinelor, iar pentru o materie nepromovată se folosește nota zero. Restanța influențează astfel atât numărul creditelor obținute, cât și poziția în clasament.

Aceste reguli nu trebuie extinse automat la toate facultățile. Pentru tine contează formula aplicabilă programului urmat, disciplinele incluse în calcul, rezultatele luate în considerare și criteriile de departajare la medii egale.