Ai intrat la facultate la buget, dar poți ajunge la taxă în anul următor. Cum se redistribuie locurile și când îți poți pierde finanțarea
Un loc la buget obținut la admitere nu îți garantează automat studii fără taxă până la absolvire. În universitățile care fac reclasificări, rezultatele din timpul facultății pot schimba forma de finanțare, iar un student admis la taxă poate ocupa ulterior un loc bugetat. Regulile, momentul redistribuirii și excepțiile trebuie verificate în regulamentul universității la care înveți.
Cum poți trece de la buget la taxă
Redistribuirea presupune refacerea clasamentului studenților eligibili pentru locurile finanțate de stat. Dacă rezultatele tale te plasează sub ultimul loc bugetat disponibil, poți continua studiile în regim cu taxă, chiar dacă ai intrat inițial la buget.
Mecanismul funcționează și invers. Un coleg admis la taxă, care obține rezultate mai bune și îndeplinește condițiile regulamentare, poate urca pe un loc finanțat de stat.
Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București explică, în informațiile pentru candidați, că locurile bugetate se redistribuie la finalul fiecărui an de studii, în funcție de performanța academică. Așadar, clasamentul de admitere stabilește situația de la începutul facultății, iar rezultatele universitare pot schimba ulterior această ordine.
Promovarea anului și păstrarea finanțării sunt lucruri diferite. Poți avea rezultate suficiente pentru a continua studiile, dar insuficiente pentru a rămâne între studenții care ocupă locurile bugetate.
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Ce contează în clasament și cum te afectează restanțele
Un exemplu concret apare în clarificările pentru anul universitar 2026–2027 ale Facultății de Matematică și Informatică din UBB. Acolo, redistribuirea este anuală, începând cu anul al II-lea, iar studenții integraliști, cu 60 de credite acumulate la disciplinele obligatorii și opționale, au prioritate.
În acest sistem, media de ierarhizare este ponderată cu creditele disciplinelor, iar pentru o materie nepromovată se folosește nota zero. Restanța influențează astfel atât numărul creditelor obținute, cât și poziția în clasament.
Aceste reguli nu trebuie extinse automat la toate facultățile. Pentru tine contează formula aplicabilă programului urmat, disciplinele incluse în calcul, rezultatele luate în considerare și criteriile de departajare la medii egale.
Nu există o medie unică, valabilă în toată țara, care să îți asigure locul la buget. Poziția finală depinde de rezultatele colegilor, de numărul locurilor disponibile și de regulile privind categoriile protejate.
Cine poate păstra finanțarea în condiții speciale
Regulamentele pot prevedea excepții de la clasamentul obișnuit. În exemplul UBB, clarificările menționează menținerea locului bugetat pentru anumite cazuri sociale, cu minimum 45 de credite pe an.
Sunt prevăzute condiții distincte și pentru studenții romi admiși pe locuri dedicate, respectiv pentru românii de pretutindeni și bursierii statului român. Pragurile și documentele necesare trebuie verificate în regulamentul aplicabil fiecărei categorii.
Separat de reclasificare, finanțarea are limite legale. Articolul 14 din metodologia-cadru de admitere aprobată prin Ordinul nr. 3.693/2024 stabilește, ca regulă, finanțarea de la buget pentru un singur program din fiecare ciclu de studii.
Același articol prevede că studentul suportă costurile depășirii duratei învățământului gratuit. Prin urmare, rezultatele bune nu înlătură automat limitele privind perioada de finanțare sau studiile bugetate urmate anterior.
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Ce verifici când se publică listele
Urmărește anunțurile secretariatului și calendarul reclasificării, deoarece nu există un termen național unic pentru toate universitățile. Verifică dacă notele, creditele și eventualele situații speciale sunt înregistrate corect înainte de definitivarea clasamentului.
Dacă observi o eroare, depune contestația în termenul comunicat de facultate și explică exact ce trebuie verificat. La Facultatea de Matematică și Informatică din UBB, de exemplu, pentru clasamentul 2026–2027 a fost stabilită o procedură electronică, cu solicitări motivate transmise secretariatului.
Dacă treci la taxă, consultă valoarea aplicabilă anului tău, scadențele și condițiile de continuare a studiilor. Pierderea finanțării nu înseamnă, prin ea însăși, exmatriculare, însă continuarea facultății presupune respectarea obligațiilor academice și contractuale aferente noului statut.