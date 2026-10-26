Ai terminat facultatea, dar nu ți-ai dat licența. Ești sau nu absolvent cu studii superioare și la ce joburi te poți angaja
Dacă ai promovat toate disciplinele și ai îndeplinit cerințele programului, ești absolvent al facultății chiar dacă nu ai susținut sau nu ai promovat licența. Nu ai însă diploma și titlul obținute prin examenul de finalizare, iar această diferență contează la angajare. Pentru un post care cere studii universitare absolvite cu diplomă de licență, simpla absolvire a anilor nu este suficientă.
Absolvent al facultății nu înseamnă automat licențiat
Terminarea cursurilor și promovarea examenului de licență sunt momente distincte. Poți avea toate examenele din anii de studiu promovate, dar să nu fi susținut încă examenul de finalizare sau să nu îl fi trecut.
Această situație este recunoscută inclusiv prin documentele eliberate de universități. Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 4.156/2020 prevede adeverința de absolvire fără examen de finalizare a studiilor universitare.
Documentul atestă absolvirea programului și se eliberează la cererea persoanelor care nu au susținut sau nu au promovat examenul final. Nu ține însă locul diplomei de licență și nu dovedește obținerea titlului aferent acesteia.
Dacă mai ai restanțe ori alte obligații neîndeplinite din program, situația este diferită. Simplul fapt că au trecut cei trei sau patru ani prevăzuți pentru facultate nu înseamnă că ai și absolvit.
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La ce locuri de muncă poți candida fără licență
Lipsa licenței nu te împiedică să lucrezi. Poți candida la posturi pentru care îndeplinești condițiile de studii și calificare, inclusiv la cele care cer studii medii, dacă deții documentele solicitate.
În mediul privat, există și recrutări în care contează experiența, competențele sau portofoliul, fără să fie obligatorie diploma universitară. Poți întâlni asemenea condiții în vânzări, relații cu clienții, activități administrative, creare de conținut sau anumite roluri tehnice, însă cerințele diferă de la un angajator la altul.
Nu denumirea domeniului îți garantează accesul la post, ci condițiile concrete ale ocupației și ale recrutării. Un angajator poate accepta un candidat fără licență pentru un anumit rol, în timp ce altul poate cere diploma pentru o poziție asemănătoare.
Când anunțul menționează doar „studii superioare”, cere clarificarea documentului necesar. Dacă diploma este o condiție legală pentru ocuparea postului, angajatorul nu o poate înlocui cu experiența sau cu adeverința de absolvire fără examen final.
Pentru unele posturi, diploma este cerută expres
Un exemplu clar îl reprezintă funcțiile publice din clasa I. Articolul 386 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cere studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
Condiția apare și în documentele oficiale de recrutare publicate de ANFP. Pentru un asemenea concurs, adeverința care dovedește doar parcurgerea programului universitar nu îndeplinește cerința privind diploma.
Aceeași atenție este necesară pentru profesiile reglementate, unde accesul depinde de studiile și autorizările prevăzute de legislația specifică. Absolvirea facultății fără examenul final nu oferă automat dreptul de exercitare a profesiei pentru care te-ai pregătit.
În CV, formularea corectă poate fi „program absolvit, fără examen de licență” sau „absolvent, examen de licență nesusținut”, după situația reală. Astfel, prezinți anii de pregătire fără să lași impresia că deții o diplomă pe care nu ai obținut-o.
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Ai promovat licența, dar diploma nu este încă eliberată? Situația este diferită
Dacă ai trecut examenul de licență și aștepți tipărirea diplomei, nu ești în aceeași categorie cu absolventul care nu a susținut examenul. Universitatea îți eliberează o adeverință privind finalizarea studiilor, care dovedește promovarea.
Articolele 38 și 39 din metodologia-cadru aprobată prin Ordinul nr. 3.691/2024 stabilesc că diploma se eliberează în cel mult 12 luni de la promovare. Până atunci, în limita acestui interval, adeverința privind finalizarea studiilor conferă aceleași drepturi legale ca actul de studii.
Prin urmare, contează ce tip de adeverință ai. Una confirmă absolvirea fără examen final, iar cealaltă dovedește că ai promovat și înlocuiește temporar diploma.
Dacă ai amânat licența, solicită secretariatului condițiile pentru o sesiune ulterioară. Regulamentul universității stabilește înscrierea, documentele, eventualele taxe și cerințele aplicabile lucrării și examenului.