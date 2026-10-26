Ai terminat facultatea, dar nu ți-ai dat licența. Ești sau nu absolvent cu studii superioare și la ce joburi te poți angaja

Această situație este recunoscută inclusiv prin documentele eliberate de universități. Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 4.156/2020 prevede adeverința de absolvire fără examen de finalizare a studiilor universitare.

Documentul atestă absolvirea programului și se eliberează la cererea persoanelor care nu au susținut sau nu au promovat examenul final. Nu ține însă locul diplomei de licență și nu dovedește obținerea titlului aferent acesteia.

Dacă mai ai restanțe ori alte obligații neîndeplinite din program, situația este diferită. Simplul fapt că au trecut cei trei sau patru ani prevăzuți pentru facultate nu înseamnă că ai și absolvit.

Citește și: Tot ce trebuie să știi după ce intri la facultate. Ghid despre taxe, burse, examene și ajutorul disponibil

La ce locuri de muncă poți candida fără licență

Lipsa licenței nu te împiedică să lucrezi. Poți candida la posturi pentru care îndeplinești condițiile de studii și calificare, inclusiv la cele care cer studii medii, dacă deții documentele solicitate.

În mediul privat, există și recrutări în care contează experiența, competențele sau portofoliul, fără să fie obligatorie diploma universitară. Poți întâlni asemenea condiții în vânzări, relații cu clienții, activități administrative, creare de conținut sau anumite roluri tehnice, însă cerințele diferă de la un angajator la altul.

Nu denumirea domeniului îți garantează accesul la post, ci condițiile concrete ale ocupației și ale recrutării. Un angajator poate accepta un candidat fără licență pentru un anumit rol, în timp ce altul poate cere diploma pentru o poziție asemănătoare.