Ai internet rapid, dar Wi-Fi-ul merge greu prin casă? Un simplu cablu poate face diferența, chiar dacă ai cel mai bun sistem mesh

Potrivit unei analize publicate de Engadget, această modificare poate îmbunătăți considerabil stabilitatea și viteza unei rețele domestice. Tehnologia se numește Ethernet backhaul și permite dispozitivelor mesh să comunice între ele prin cablu, în loc să folosească exclusiv semnalul wireless. Diferența poate fi semnificativă mai ales în locuințele mari, unde distanța dintre routere afectează performanța.

De ce sistemele Wi-Fi mesh pierd viteză, chiar dacă sunt performante

Un sistem Wi-Fi mesh este alcătuit din două sau mai multe unități care funcționează împreună pentru a oferi acoperire wireless în întreaga locuință. Spre deosebire de un router obișnuit, acesta distribuie conexiunea prin mai multe puncte de acces, reducând zonele în care semnalul este slab sau lipsește complet.

Totuși, există un detaliu tehnic pe care mulți utilizatori îl ignoră. Unitățile mesh trebuie să comunice permanent între ele, iar această legătură este cunoscută sub numele de backhaul. În configurația standard, informațiile sunt transmise wireless, ceea ce înseamnă că performanța depinde de distanță, obstacole și interferențe.

De exemplu, dacă routerul principal se află în sufragerie, iar o a doua unitate mesh este amplasată într-un dormitor separat de mai mulți pereți, viteza disponibilă în dormitor poate fi considerabil mai mică decât cea oferită de abonamentul de internet.

Problema devine și mai evidentă în cazul sistemelor mesh dual-band, care folosesc aceleași benzi de frecvență atât pentru comunicarea dintre unități, cât și pentru dispozitivele conectate. În anumite condiții, acest lucru reduce capacitatea disponibilă pentru telefoane, laptopuri și televizoare.

Așa cum am explicat anterior într-un ghid Playtech despre creșterea vitezei internetului Wi-Fi, amplasarea routerului și obstacolele din locuință influențează direct calitatea conexiunii.

Cum poate un cablu Ethernet să îmbunătățească întreaga rețea

Soluția presupune conectarea unităților mesh prin cablu Ethernet, în cazul în care echipamentele sunt compatibile. În acest fel, datele circulă între punctele de acces printr-o conexiune fizică, iar benzile Wi-Fi rămân disponibile pentru dispozitivele utilizatorilor.

Avantajul principal este stabilitatea. Spre deosebire de semnalul wireless, conexiunea Ethernet nu este afectată în aceeași măsură de pereți, mobilier sau interferențele provocate de alte rețele.

Un cablu Cat 6 poate susține fără probleme conexiuni de 1 Gbps și chiar viteze mai mari, dacă echipamentele și distanța permit acest lucru. Astfel, unitățile mesh pot comunica mult mai eficient, fără pierderile caracteristice unei legături wireless slabe.

De exemplu, într-o locuință cu două etaje, conectarea prin Ethernet a routerului principal cu unitatea mesh de la etaj poate elimina unul dintre principalele obstacole care limitează viteza. Dispozitivele continuă să se conecteze wireless, însă punctul de acces are o legătură mai stabilă cu restul rețelei.

Producătorul TP-Link confirmă, în documentația oficială, că sistemele Deco compatibile pot utiliza automat o conexiune Ethernet între unități. Mai mult, nu este obligatoriu ca toate punctele de acces să fie conectate prin cablu: unele pot utiliza Ethernet, iar altele pot continua să comunice wireless.

Această optimizare poate fi utilă inclusiv pentru gaming, unde stabilitatea conexiunii este uneori mai importantă decât viteza maximă. Playtech a explicat anterior cum poate o conexiune Wi-Fi instabilă să provoace lag în jocurile online.

Când merită să conectezi routerele prin cablu și ce limitări există

Deși avantajele sunt evidente, implementarea acestei soluții nu este întotdeauna practică. Principala dificultate este instalarea cablurilor între camere sau etaje. Într-un apartament, distanța poate fi relativ mică, însă într-o casă cu două sau trei niveluri traseul poate deveni complicat.

Cablurile Ethernet sunt relativ ieftine, dar ascunderea lor în pereți sau montarea unor canale speciale poate presupune costuri suplimentare. Din acest motiv, dacă rețeaua funcționează deja foarte bine, îmbunătățirea ar putea să nu justifice efortul.

Există și câteva condiții tehnice. Fiecare unitate mesh care urmează să fie conectată prin cablu trebuie să dispună de un port Ethernet compatibil, iar viteza acestuia contează. Un port limitat la 100 Mbps poate deveni un obstacol serios, chiar dacă abonamentul de internet oferă viteze mult mai mari.

Porturile Gigabit Ethernet sunt suficiente pentru multe locuințe, însă sistemele moderne Wi-Fi 7 pot beneficia de conexiuni de 2,5 Gbps sau chiar 10 Gbps, atunci când toate echipamentele implicate acceptă asemenea viteze.

În plus, trecerea la Ethernet backhaul nu înseamnă automat că viteza internetului se va dubla. Performanța finală depinde de abonament, capacitățile routerelor, dispozitivele utilizate și configurația rețelei. Un cablu nu poate transforma o conexiune de internet de 500 Mbps într-una de 1 Gbps, dar poate ajuta la folosirea mai eficientă a vitezei deja disponibile.

Înainte de orice modificare, este importantă și verificarea poziției echipamentelor. După cum arată un alt articol Playtech despre locurile nepotrivite pentru amplasarea routerului, dulapurile, suprafețele metalice și alte obstacole pot deteriora semnalul wireless.

În cele din urmă, Ethernet backhaul reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de optimizare a unui sistem mesh existent. Pentru locuințele cu pereți groși, mai multe etaje sau numeroase dispozitive conectate simultan, un simplu cablu poate aduce o îmbunătățire mai mare decât înlocuirea unui router perfect funcțional cu un model mai scump.