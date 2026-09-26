Ai două locuri de muncă în 2026? Ce taxe plătești pentru al doilea salariu și ce trebuie să știe angajații cu mai multe contracte
Tot mai mulți angajați aleg să aibă două contracte de muncă, fie pentru a-și suplimenta veniturile, fie pentru că lucrează câteva ore pe zi pentru un al doilea angajator. Din punct de vedere fiscal, însă, existența unui al doilea job nu înseamnă că salariul respectiv este scutit de contribuții doar pentru că acestea sunt deja achitate la primul loc de muncă.
În 2026, fiecare salariu este taxat potrivit regulilor aplicabile veniturilor salariale. Există însă câteva particularități importante, mai ales atunci când unul sau ambele contracte sunt cu timp parțial și veniturile obținute sunt sub salariul minim.
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei.
Al doilea salariu este taxat separat
Faptul că un angajat achită deja CAS și CASS prin intermediul locului de muncă principal nu îl scutește de contribuții pentru veniturile obținute de la cel de-al doilea angajator. Cu alte cuvinte, taxele aferente celui de-al doilea salariu sunt calculate separat de angajatorul care îl plătește.
În sistemul obișnuit de taxare a salariilor sunt datorate contribuția la pensii – CAS, contribuția la sănătate – CASS și impozitul pe venit, potrivit regulilor fiscale aplicabile fiecărui contract. Angajatorii declară individual veniturile și obligațiile aferente prin Declarația 112. ANAF a actualizat în 2026 formularul inclusiv pentru modificările aplicabile începând cu veniturile aferente lunii iulie.
Un aspect important este și locul unde se află funcția de bază. Anumite facilități fiscale sunt legate expres de contractul la care salariatul și-a declarat funcția de bază, astfel că existența mai multor contracte nu înseamnă că aceleași avantaje fiscale pot fi aplicate automat la fiecare dintre ele.
Ce se întâmplă dacă ai două contracte part-time
Situația devine mai interesantă atunci când venitul realizat dintr-un contract este mai mic decât salariul minim. Codul fiscal conține reguli speciale privind nivelul contribuțiilor sociale pentru contractele cu venituri sub acest prag.
Există însă o excepție importantă pentru persoanele care obțin, în aceeași lună, salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă. Dacă bazele lunare de calcul cumulate pentru CAS și CASS ajung cel puțin la nivelul salariului minim brut stabilit de lege, salariatul poate fi exceptat de la regula contribuțiilor calculate la nivelul minim pentru fiecare contract în parte.
Practic, legea ține cont de veniturile salariale cumulate. Pentru aplicarea excepției, salariatul trebuie să îndeplinească procedura prevăzută de legislația fiscală și să depună declarația necesară la angajatori. ANAF precizează că declarația pentru persoanele cu două sau mai multe contracte se depune lunar la fiecare angajator, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
Există și alte categorii exceptate de la regula contribuțiilor raportate la salariul minim, printre care, în anumite condiții, elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani, ucenicii sub 18 ani, pensionarii pentru limită de vârstă și anumite persoane cu dizabilități.
Facilitatea de 200 de lei nu se aplică oricărui contract
O altă regulă care trebuie luată în calcul în a doua jumătate a anului 2026 privește suma de 200 de lei netaxabilă. În perioada iulie-decembrie 2026, facilitatea se aplică numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile stabilite de OUG 89/2025.
Printre acestea se numără faptul că salariatul trebuie să fie încadrat cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, iar salariul de bază brut lunar trebuie să fie egal cu salariul minim. Totodată, venitul brut realizat, calculat potrivit regulilor stabilite de actul normativ, nu trebuie să depășească 4.600 de lei în perioada iulie-decembrie 2026.
Așadar, dacă o persoană are două contracte, facilitatea nu se multiplică pur și simplu pentru fiecare salariu. Condiția referitoare la funcția de bază este esențială pentru aplicarea celor 200 de lei netaxabili.
Poți avea legal mai multe contracte de muncă
Existența a două locuri de muncă nu presupune, prin ea însăși, un regim fiscal complet diferit. Fiecare angajator își calculează și declară obligațiile aferente salariului pe care îl plătește, iar angajatul trebuie să fie atent în special la situațiile în care are contracte cu timp parțial și venituri sub salariul minim.
Diferența importantă apare tocmai la cumularea veniturilor pentru aplicarea excepției privind contribuțiile sociale. Dacă veniturile obținute în baza mai multor contracte ating pragul prevăzut de lege, angajatul trebuie să comunice situația angajatorilor conform procedurii fiscale pentru a beneficia de tratamentul corespunzător.
În concluzie, un al doilea job nu înseamnă un salariu „fără taxe”, dar nici faptul că toate contribuțiile trebuie raportate automat la salariul minim pentru fiecare contract part-time. În cazul persoanelor cu mai multe contracte, nivelul cumulat al veniturilor și îndeplinirea formalităților prevăzute de lege pot schimba modul în care sunt stabilite contribuțiile sociale.