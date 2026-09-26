Ai două locuri de muncă în 2026? Ce taxe plătești pentru al doilea salariu și ce trebuie să știe angajații cu mai multe contracte

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei.

Al doilea salariu este taxat separat

Faptul că un angajat achită deja CAS și CASS prin intermediul locului de muncă principal nu îl scutește de contribuții pentru veniturile obținute de la cel de-al doilea angajator. Cu alte cuvinte, taxele aferente celui de-al doilea salariu sunt calculate separat de angajatorul care îl plătește.

În sistemul obișnuit de taxare a salariilor sunt datorate contribuția la pensii – CAS, contribuția la sănătate – CASS și impozitul pe venit, potrivit regulilor fiscale aplicabile fiecărui contract. Angajatorii declară individual veniturile și obligațiile aferente prin Declarația 112. ANAF a actualizat în 2026 formularul inclusiv pentru modificările aplicabile începând cu veniturile aferente lunii iulie.

Un aspect important este și locul unde se află funcția de bază. Anumite facilități fiscale sunt legate expres de contractul la care salariatul și-a declarat funcția de bază, astfel că existența mai multor contracte nu înseamnă că aceleași avantaje fiscale pot fi aplicate automat la fiecare dintre ele.

Ce se întâmplă dacă ai două contracte part-time

Situația devine mai interesantă atunci când venitul realizat dintr-un contract este mai mic decât salariul minim. Codul fiscal conține reguli speciale privind nivelul contribuțiilor sociale pentru contractele cu venituri sub acest prag.

Există însă o excepție importantă pentru persoanele care obțin, în aceeași lună, salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă. Dacă bazele lunare de calcul cumulate pentru CAS și CASS ajung cel puțin la nivelul salariului minim brut stabilit de lege, salariatul poate fi exceptat de la regula contribuțiilor calculate la nivelul minim pentru fiecare contract în parte.

Practic, legea ține cont de veniturile salariale cumulate. Pentru aplicarea excepției, salariatul trebuie să îndeplinească procedura prevăzută de legislația fiscală și să depună declarația necesară la angajatori. ANAF precizează că declarația pentru persoanele cu două sau mai multe contracte se depune lunar la fiecare angajator, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.