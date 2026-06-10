Cheltuiala ascunsă de la întreținere. Mulţi nici nu realizează că o plătesc, însă proprietarii sunt obligaţi să o achite

Astfel, chiar dacă un proprietar locuiește la parter și nu utilizează liftul sau dacă nu intră niciodată în subsolul tehnic, acesta este obligat să participe la cheltuielile necesare funcționării și întreținerii acestor părți comune.

Fondul de reparații, cheltuiala care provoacă cele mai multe discuții

Una dintre sumele care generează frecvent nemulțumiri este fondul de reparații. Acesta apare pe lista de întreținere chiar și atunci când în bloc nu se desfășoară lucrări în acel moment.

Conform Legii 196/2018, asociația de proprietari poate constitui un fond de reparații destinat lucrărilor viitoare, precum renovarea acoperișului, schimbarea instalațiilor comune, reabilitarea fațadei sau modernizarea liftului.

Practic, proprietarii contribuie lunar la constituirea unei rezerve financiare care va fi utilizată atunci când apar lucrări importante. Acest sistem permite evitarea unor contribuții foarte mari într-o singură lună atunci când apare o problemă urgentă.

De ce trebuie să plătească și apartamentele nelocuite

O altă situație care stârnește controverse este cea a apartamentelor goale. Mulți proprietari cred că, dacă nu locuiește nimeni în apartament, nu trebuie să plătească anumite costuri.

În realitate, legea face o distincție clară între cheltuielile legate de consum și cele legate de proprietatea comună.

Astfel, consumul de apă rece, apă caldă sau salubritate poate fi redus sau chiar eliminat în anumite situații, însă contribuția la fondul de reparații, fondul de rulment, iluminatul spațiilor comune, administrarea blocului și alte cheltuieli comune rămâne obligatorie. Motivul este simplu: proprietarul continuă să dețină o cotă-parte din elementele comune ale imobilului, indiferent dacă locuiește sau nu acolo.