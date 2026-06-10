Cheltuiala ascunsă de la întreținere. Mulţi nici nu realizează că o plătesc, însă proprietarii sunt obligaţi să o achite
Mulți proprietari de apartamente sunt surprinși atunci când observă pe lista lunară de întreținere anumite cheltuieli pe care nu le folosesc direct, dar pentru care sunt obligați să plătească. Una dintre cele mai frecvente situații este reprezentată de cheltuielile pentru întreținerea, repararea și administrarea proprietății comune, costuri care apar indiferent dacă locatarii utilizează sau nu anumite spații ori instalații din bloc. Legea este foarte clară în această privință și stabilește că fiecare proprietar trebuie să contribuie la cheltuielile comune ale condominiului.
- Ce spune legea despre cheltuielile comune
- Fondul de reparații, cheltuiala care provoacă cele mai multe discuții
- De ce trebuie să plătească și apartamentele nelocuite
- Ce alte cheltuieli apar frecvent pe lista de întreținere
- Cum poți reduce factura de întreținere pe timpul verii
- Factura de întreținere nu înseamnă doar consumul din apartament
Ce spune legea despre cheltuielile comune
Regulile sunt prevăzute în Legea nr. 196/2018, actul normativ care reglementează funcționarea asociațiilor de proprietari din România. Potrivit legii, proprietatea comună include acoperișul, fundația, casa scării, subsolul tehnic, instalațiile comune de apă, canalizare, energie electrică, gaze, lifturile, fațada clădirii și toate celelalte elemente care deservesc întregul imobil.
Astfel, chiar dacă un proprietar locuiește la parter și nu utilizează liftul sau dacă nu intră niciodată în subsolul tehnic, acesta este obligat să participe la cheltuielile necesare funcționării și întreținerii acestor părți comune.
Fondul de reparații, cheltuiala care provoacă cele mai multe discuții
Una dintre sumele care generează frecvent nemulțumiri este fondul de reparații. Acesta apare pe lista de întreținere chiar și atunci când în bloc nu se desfășoară lucrări în acel moment.
Conform Legii 196/2018, asociația de proprietari poate constitui un fond de reparații destinat lucrărilor viitoare, precum renovarea acoperișului, schimbarea instalațiilor comune, reabilitarea fațadei sau modernizarea liftului.
Practic, proprietarii contribuie lunar la constituirea unei rezerve financiare care va fi utilizată atunci când apar lucrări importante. Acest sistem permite evitarea unor contribuții foarte mari într-o singură lună atunci când apare o problemă urgentă.
De ce trebuie să plătească și apartamentele nelocuite
O altă situație care stârnește controverse este cea a apartamentelor goale. Mulți proprietari cred că, dacă nu locuiește nimeni în apartament, nu trebuie să plătească anumite costuri.
În realitate, legea face o distincție clară între cheltuielile legate de consum și cele legate de proprietatea comună.
Astfel, consumul de apă rece, apă caldă sau salubritate poate fi redus sau chiar eliminat în anumite situații, însă contribuția la fondul de reparații, fondul de rulment, iluminatul spațiilor comune, administrarea blocului și alte cheltuieli comune rămâne obligatorie. Motivul este simplu: proprietarul continuă să dețină o cotă-parte din elementele comune ale imobilului, indiferent dacă locuiește sau nu acolo.
Ce alte cheltuieli apar frecvent pe lista de întreținere
Pe lângă consumurile individuale, proprietarii pot observa pe lista lunară costuri precum:
- energia electrică pentru casa scării;
- întreținerea liftului;
- serviciile de curățenie;
- administrarea asociației;
- serviciile de contabilitate;
- verificările instalațiilor comune;
- fondul de rulment;
- fondul de reparații;
- serviciile de pază sau supraveghere video, dacă au fost aprobate de adunarea generală.
Toate aceste cheltuieli sunt repartizate conform regulilor prevăzute de lege și de hotărârile adoptate de asociația de proprietari.
Cum poți reduce factura de întreținere pe timpul verii
Chiar dacă anumite cheltuieli sunt obligatorii, există câteva metode prin care proprietarii pot reduce costurile totale în lunile de vară.
Verifică eventualele pierderi de apă. Un robinet care picură sau un rezervor de toaletă defect poate genera consumuri surprinzător de mari. Chiar și o scurgere aparent nesemnificativă poate adăuga zeci de metri cubi de apă pe parcursul unui an.
Folosește apa rece atunci când este posibil. În sezonul cald, consumul de apă caldă poate fi redus considerabil. Dușurile mai scurte și utilizarea apei reci pentru anumite activități contribuie la scăderea costurilor.
Înlocuiește becurile clasice. Dacă asociația nu a făcut deja acest lucru, proprietarii pot propune montarea unor corpuri LED în spațiile comune. Consumul de energie electrică pentru casa scării poate scădea semnificativ.
Verifică repartitoarele și contoarele. Citirile greșite sau defectarea aparatelor de măsurare pot conduce la costuri suplimentare. Verificările periodice pot preveni astfel de situații.
Participă la ședințele asociației. Mulți proprietari află prea târziu despre contracte costisitoare sau servicii aprobate de asociație. Participarea la adunările generale permite monitorizarea cheltuielilor și identificarea unor soluții de economisire.
Factura de întreținere nu înseamnă doar consumul din apartament
Mulți români privesc lista de întreținere ca pe o simplă factură pentru apa și energia consumată în locuință. În realitate, o parte importantă din sumă reprezintă contribuția la funcționarea și conservarea întregii clădiri. De aceea, chiar și proprietarii care consumă foarte puțin sau care nu locuiesc permanent în apartament vor continua să achite anumite cheltuieli.
Legea consideră că beneficiul existenței și întreținerii proprietății comune aparține tuturor coproprietarilor, iar costurile trebuie împărțite în mod echitabil între aceștia.