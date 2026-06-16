Admitere liceu 2026. Șefa ISJ Iași le recomandă elevilor să completeze cât mai multe opțiuni: „Calculatorul repartizează după medie, nu după ordinea preferințelor”

De ce este important să completezi cât mai multe opțiuni

Potrivit șefei ISJ Iași, una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de elevi și părinți este completarea unui număr prea mic de opțiuni, în special în cazul candidaților care au obținut rezultate foarte bune la Evaluarea Națională.

„Trebuie să înțelegem că repartizarea computerizată se face în ordinea descrescătoare a mediilor, nu în funcție de ordinea în care elevii își doresc anumite licee. De aceea, chiar și în cazul unei medii de peste 9, este recomandat să fie trecute cât mai multe opțiuni”, a explicat Rodica Leontieș pentru Radio România Iași.

Aceasta a dat exemplul unui elev care are o medie de 7 și își trece ca primă opțiune un colegiu la care ultima medie de admitere din anul precedent a fost 9,50. Într-o astfel de situație, calculatorul nu va ține cont de faptul că respectivul liceu este prima opțiune, ci va căuta o variantă compatibilă cu media candidatului.

Risc de nerepartizare pentru cei care aleg prea puține variante

Inspectorul școlar atrage atenția că elevii care completează prea puține opțiuni riscă să nu fie repartizați în prima etapă a admiterii.

În această situație, candidații ajung în etapa a doua de repartizare și pot pierde șansa de a ocupa un loc la profilul sau liceul dorit.

Procesul de completare a fișelor de înscriere la liceu începe pe 13 iulie și se încheie pe 20 iulie 2026. Repartizarea computerizată este programată pentru data de 22 iulie.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Conform regulilor în vigoare, media de admitere la liceu este reprezentată exclusiv de media obținută la Evaluarea Națională.

Aceasta se calculează ca medie aritmetică a notelor de la probele susținute în cadrul examenului, cu două zecimale și fără rotunjire.