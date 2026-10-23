Adevăratul motiv pentru care Elon Musk ar vrea să unească Tesla și SpaceX. Cum ar putea obține controlul asupra ambelor companii

Discuțiile despre unirea celor două companii au fost confirmate recent de Musk, însă negocierile nu garantează realizarea tranzacției. Dincolo de argumentele tehnologice, există întrebări importante despre drepturile acționarilor, conflictele de interese și modul în care ar urma să fie distribuit controlul asupra viitoarei organizații.

Cum ar putea Elon Musk să obțină controlul asupra Tesla prin SpaceX

Diferența esențială dintre cele două companii nu ține doar de domeniile în care activează, ci și de structura acționariatului. La SpaceX, Elon Musk deține peste 50% din drepturile de vot, beneficiind de o categorie specială de acțiuni care îi oferă o influență disproporționată asupra deciziilor importante.

La Tesla, situația este diferită. Musk controlează aproximativ 20% din voturi, ceea ce înseamnă că nu poate decide singur asupra tuturor problemelor corporative. O eventuală preluare a Tesla de către SpaceX, realizată printr-un schimb de acțiuni, ar putea modifica radical această situație.

Ann Lipton, profesoară de drept la Universitatea Colorado Boulder, explică în analiza citată de The Verge că o asemenea structură i-ar putea permite lui Musk să extindă controlul deținut la SpaceX asupra întregii companii rezultate din fuziune.

Miza este importantă deoarece Tesla, fiind deja listată la bursă, nu poate adopta cu aceeași ușurință o structură nouă de acțiuni cu drepturi speciale de vot. Prin intermediul SpaceX, Musk ar putea obține indirect ceea ce nu poate realiza simplu în cadrul Tesla.

Subiectul apare într-un moment în care fuziunea dintre Tesla și SpaceX a trecut de la speculații la discuții analizate de comitete speciale ale celor două companii.

Miliarde de dolari și un bonus uriaș pentru Musk

O eventuală fuziune ar putea avea și consecințe directe asupra remunerației lui Elon Musk. Potrivit analizei semnate de Elizabeth Lopatto în editorialul The Verge, dacă SpaceX ar prelua Tesla la o evaluare de cel puțin două trilioane de dolari, miliardarul ar putea deveni eligibil pentru aproximativ șase miliarde de dolari în acțiuni.

Explicația ține de clauzele privind schimbarea controlului asupra companiei. În anumite condiții, o asemenea tranzacție ar putea elimina obligația îndeplinirii unor obiective operaționale din pachetul de remunerare al lui Musk. Astfel, recompensa ar depinde de valoarea companiei, nu neapărat de realizarea tuturor promisiunilor privind producția de automobile, robotaxiuri și roboți umanoizi.

Riscul a fost analizat anterior și de Playtech, într-un material despre bonusul uriaș pe care Elon Musk l-ar putea încasa în urma fuziunii. Pentru ceilalți acționari, o asemenea operațiune ar putea însemna diluarea participațiilor și reducerea influenței asupra deciziilor.

Editorialul atrage atenția și asupra diferențelor dintre situația financiară a celor două companii. SpaceX beneficiază de creșterea veniturilor generate de infrastructura AI, în timp ce Tesla traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderea profiturilor și investiții importante în tehnologii care nu au ajuns încă la maturitate comercială.

Inteligența artificială, argumentul care ar putea justifica fuziunea

Elon Musk susține că unirea celor două companii ar accelera dezvoltarea inteligenței artificiale avansate. Tesla lucrează la sisteme de conducere autonomă și la robotul umanoid Optimus, în timp ce SpaceX dezvoltă infrastructură de calcul, comunicații prin satelit și proiecte legate de explorarea spațiului.

Cele două companii colaborează deja în cadrul unor inițiative precum Terafab, proiectul prin care Musk intenționează să dezvolte capacități proprii de producție a semiconductorilor. Totuși, documentele oficiale privind proiectul Terafab arată că numeroase detalii financiare și contractuale nu au fost încă stabilite.

Din perspectiva investitorilor, reunirea proiectelor ar putea reduce conflictele de interese generate de faptul că aceleași resurse, inclusiv cipurile NVIDIA și specialiștii AI, sunt necesare mai multor companii conduse de Musk.

Există însă și riscuri. O fuziune ar putea ridica probleme de concurență, ar necesita aprobări și ar putea concentra o putere corporativă considerabilă în mâinile unei singure persoane. În plus, structura exactă a tranzacției ar determina cine câștigă și cine pierde din punct de vedere financiar.

Deocamdată, scenariul rămâne unul ipotetic. Nu există un acord final, iar beneficiile personale atribuite lui Musk sunt posibilități analizate de experți, nu intenții demonstrate.

Cu toate acestea, editorialul The Verge aduce în prim-plan o întrebare esențială: dacă Tesla și SpaceX vor deveni o singură companie, cine va beneficia cel mai mult de această transformare? Tehnologiile dezvoltate în comun ar putea reprezenta un avantaj real, dar pentru Elon Musk miza ar putea însemna și ceva mult mai concret: mai mult control, mai multă influență și acces la recompense financiare uriașe.