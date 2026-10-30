Cât de des poți face analize gratuite. Explicațiile medicului despre biletele de trimitere
Formularul pentru analize decontate de casa de asigurări are 15 poziții pentru investigațiile recomandate, însă numărul testelor de care ai nevoie este stabilit de medic după consultație. Trimiterea poate fi eliberată pentru prevenție, diagnostic sau monitorizarea unei boli, iar efectuarea analizelor fără plată depinde de condițiile de decontare și de alegerea unui laborator aflat în contract cu o casă de asigurări.
Ce înseamnă cele 15 poziții de pe formular
Modelul biletului de trimitere, prevăzut în anexele Ordinului MS/CNAS nr. 2.168/502/2023, conține 15 rubrici pentru investigații. Același număr de poziții apare și pe formularul destinat prevenției.
Medicul completează investigațiile necesare în funcție de evaluarea pacientului și de regulile aplicabile. Existența rubricilor nu înseamnă că toate trebuie ocupate sau că poți alege orice 15 teste din lista analizelor decontate.
„Biletul de trimitere nu se dă la cererea pacientului, ci în urma unei evaluări medicale”, a explicat pentru Digi24.ro medicul Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov.
Pentru prevenție, dacă sunt necesare atât analize de laborator, cât și investigații de radiologie sau imagistică, se emit trimiteri distincte. Instrucțiunile prevăd un bilet separat pentru fiecare investigație imagistică recomandată și unul distinct pentru testul Babeș-Papanicolau, atunci când acesta este indicat.
Ce analize pot fi efectuate fără plată
Pachetul de servicii paraclinice include investigații din mai multe domenii, de la hematologie și biochimie la imunologie și microbiologie. Printre acestea se află hemoleucograma, glicemia, colesterolul, trigliceridele și creatinina serică.
Lista cuprinde și analize precum transaminazele TGO și TGP, feritina, vitamina B12, acidul folic, TSH și FT4. Sunt prevăzute, de asemenea, examenul complet de urină, urocultura, coprocultura și examenul coproparazitologic.
Decontarea se face cu respectarea condițiilor fiecărei investigații. Unele analize pot fi recomandate de medicul de familie, în timp ce altele necesită o anumită specialitate medicală, o indicație precisă sau îndeplinirea unor criterii suplimentare.
Pentru prevenție, investigațiile recomandate diferă în funcție de vârstă, sex și riscurile identificate la consultație. Includerea unui test în lista serviciilor decontabile nu echivalează cu recomandarea lui pentru orice pacient.
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Cât de des poți primi trimitere și ce valabilitate are
Necesitatea unei noi trimiteri este stabilită medical, inclusiv atunci când apar simptome sau informații care impun investigații suplimentare. Analizele pentru diagnosticarea ori urmărirea unei boli nu trebuie confundate cu seturile recomandate în cadrul consultațiilor preventive.
„Dacă personalul medical constată că un pacient are nevoie și de alte investigații medicale (pentru a stabili un diagnostic clar), atunci analizele pot fi suplimentate”, a precizat Sandra Alexiu.
Medicul a explicat că o nouă recomandare poate fi făcută și în luna următoare, dacă situația pacientului o cere.
Pentru analizele de laborator, valabilitatea obișnuită a biletului este de 30 de zile. În cazul bolilor cronice, aceasta poate ajunge la 90 de zile, iar pentru investigațiile recomandate de medicul de familie în urma consultațiilor de prevenție este de până la 60 de zile calendaristice.
Verifică tipul trimiterii înainte să faci programarea. Dacă investigațiile nu pot fi efectuate la prezentare, laboratorul trebuie să te programeze în perioada de valabilitate, iar dacă refuzi programarea, îți restituie documentul pentru a te putea adresa altui furnizor.
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Unde mergi cu biletul și ce documente pregătești
Pentru decontare, laboratorul trebuie să fie în contract cu o casă de asigurări pentru serviciile recomandate. Poți alege un furnizor aflat în contract cu orice casă de asigurări, indiferent de cea cu care lucrează medicul care a emis trimiterea.
La prezentare sunt necesare biletul de trimitere și actul de identitate, respectiv certificatul de naștere pentru copilul sub 14 ani. Cardul de sănătate sau documentul înlocuitor se utilizează în situațiile în care este cerut de reglementări, iar laboratorul poate solicita și documente medicale relevante pentru investigații.
Există și servicii decontate pentru persoane neasigurate, în condiții specifice. Acestea includ investigații din cadrul prevenției, pentru confirmarea unei suspiciuni oncologice și anumite testări pentru hepatitele B și C ori HIV la gravide.
Înainte de programare, comunică laboratorului investigațiile înscrise și tipul biletului. Astfel poți verifica dacă furnizorul are contract pentru serviciile respective și ce documente trebuie să prezinți.