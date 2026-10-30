Cât de des poți face analize gratuite. Explicațiile medicului despre biletele de trimitere

Medicul completează investigațiile necesare în funcție de evaluarea pacientului și de regulile aplicabile. Existența rubricilor nu înseamnă că toate trebuie ocupate sau că poți alege orice 15 teste din lista analizelor decontate.

„Biletul de trimitere nu se dă la cererea pacientului, ci în urma unei evaluări medicale”, a explicat pentru Digi24.ro medicul Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov.

Pentru prevenție, dacă sunt necesare atât analize de laborator, cât și investigații de radiologie sau imagistică, se emit trimiteri distincte. Instrucțiunile prevăd un bilet separat pentru fiecare investigație imagistică recomandată și unul distinct pentru testul Babeș-Papanicolau, atunci când acesta este indicat.

Ce analize pot fi efectuate fără plată

Pachetul de servicii paraclinice include investigații din mai multe domenii, de la hematologie și biochimie la imunologie și microbiologie. Printre acestea se află hemoleucograma, glicemia, colesterolul, trigliceridele și creatinina serică.

Lista cuprinde și analize precum transaminazele TGO și TGP, feritina, vitamina B12, acidul folic, TSH și FT4. Sunt prevăzute, de asemenea, examenul complet de urină, urocultura, coprocultura și examenul coproparazitologic.

Decontarea se face cu respectarea condițiilor fiecărei investigații. Unele analize pot fi recomandate de medicul de familie, în timp ce altele necesită o anumită specialitate medicală, o indicație precisă sau îndeplinirea unor criterii suplimentare.

Pentru prevenție, investigațiile recomandate diferă în funcție de vârstă, sex și riscurile identificate la consultație. Includerea unui test în lista serviciilor decontabile nu echivalează cu recomandarea lui pentru orice pacient.

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