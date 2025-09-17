ZTE vine cu reduceri substanțiale la eMag. ZTE Nubia și ZTE Blade, telefoane cu cel mai bun raport preț – performanță, de Revoluția Prețurilor

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 15:00
de Alexandru Puiu

ZTE aduce în România oferte atractive prin intermediul campaniei „Revoluția Prețurilor” organizată de eMAG, în perioada 16–18 septembrie 2025. În această promoție sunt incluse mai multe modele din seriile ZTE nubia și ZTE Blade, telefoane care îmbină performanța, designul modern și accesibilitatea, pentru utilizatorii care caută un raport echilibrat între preț și performanță.

Oferta este disponibilă exclusiv pe eMAG.ro, iar modelele propuse acoperă toate categoriile de consumatori: de la pasionații de gaming, la cei care vor un smartphone elegant și flexibil, până la utilizatorii care caută un telefon de zi cu zi cu autonomie ridicată.

Modelele ZTE nubia incluse în promoție

Unul dintre cele mai interesante telefoane din ofertă este ZTE nubia NEO 3GT, un smartphone conceput pentru gaming și multitasking. Dispune de 12 GB RAM (extensibil la 20 GB), stocare internă de 256 GB, ecran OLED de 6,8 inci și butoane dedicate pentru jocuri, alături de o baterie de 5.000 mAh.

Tot pentru cei care vor o experiență premium, ZTE nubia Flip 2 aduce un design pliabil cu ecran OLED de 6,9 inci, 8 GB RAM (20 GB extins), 256 GB stocare și conectivitate 5G Dual SIM. Bateria de 4.325 mAh asigură o utilizare flexibilă și portabilă, fără compromisuri de performanță.

Pentru utilizatorii care își doresc un telefon puternic, dar accesibil, ZTE nubia NEO 2 oferă 8 GB RAM (20 GB extins), 256 GB stocare, un ecran FHD+ de 6,72 inci cu refresh la 120Hz și o baterie generoasă de 5.200 mAh.

Telefoanele ZTE Blade, soluții accesibile și performante

În zona mid-range și entry-level, ZTE Blade V70 Vita aduce un echilibru perfect între preț și funcționalitate. Telefonul oferă 4 GB RAM (14 GB extins), stocare de 256 GB, ecran FHD+ de 6,7 inci la 120Hz și baterie de 5.000 mAh, suficient pentru utilizarea zilnică fără griji.

Pentru cei care doresc conectivitate 5G la un preț accesibil, ZTE Blade A75 5G este alegerea ideală. Vine cu 4 GB RAM (8 GB extins), 128 GB stocare, ecran IPS de 6,6 inci cu refresh la 120Hz și o baterie de 5.000 mAh. Acest model reușește să ofere tehnologia de ultimă generație la un cost redus, democratizând accesul la 5G.

Performanță și accesibilitate la prețuri promoționale

Telefoanele ZTE incluse în campanie sunt echipate cu procesoare puternice, baterii mari și camere versatile, adresându-se celor care au nevoie de multitasking fluid, divertisment multimedia sau gaming. Campania „Revoluția Prețurilor” de la eMAG scoate în evidență filosofia brandului ZTE: oferirea unor produse performante și fiabile la un cost competitiv.

ZTE nubia și ZTE Blade demonstrează astfel că utilizatorii nu trebuie să facă compromisuri între preț și performanță. Reducerile oferite în cadrul promoției fac aceste telefoane mai atractive ca niciodată, fiind o oportunitate pentru cei care doresc să facă upgrade fără a-și depăși bugetul.

