Zilele în care nu se spală și nu se muncește în noiembrie 2025. Calendar complet al sărbătorilor

Noiembrie 2025 aduce în România un calendar al sărbătorilor care afectează atât activitățile profesionale, cât și cele casnice. Pentru angajați, dar și pentru gospodării, este important să se cunoască ce zile sunt nelucrătoare sau recomandate pentru odihnă, pentru a planifica corect programul și treburile.

Sărbători legale și zile nelucrătoare în noiembrie 2025

Conform legislatiei privind sărbătorile legale, în luna noiembrie 2025 în România este înregistrată o singură zi oficială de sărbătoare legală nelucrătoare: duminică, 30 noiembrie – când se celebrează Sfântul Andrei.

Fiind o duminică, aceasta coincide cu ziua de weekend, astfel nu adaugă o zi suplimentară de odihnă în timpul săptămânii. Astfel, pentru angajaţi şi gospodării, luna noiembrie nu aduce punţi sau zile libere suplimentare în timpul săptămânii, decât această zi de weekend.

Impact asupra muncii şi gospodăriei

Pentru angajați, faptul că sărbătoarea legală cade într-o duminică înseamnă că nu se adaugă automat o zi liberă în timpul săptămânii, conform prevederilor Codului Muncii. În consecinţă, angajatorii care funcţionează în mod normal nu sunt obligaţi, în baza acestei zile, să acorde o zi liberă plătită în altă zi.

Din punct de vedere al activităţilor casnice, tradiţia populară recomandă ca în zilele de sărbătoare, în special cele religioase, să nu se efectueze treburi precum spălatul rufelor sau munca obişnuită. Aceasta derivă din învăţătura biblică „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti…”

Având în vedere că 30 noiembrie cade sâmbătă sau duminică (în-2025 este duminică), tradiţia se aplică implicit într-un interval deja destinat odihnei şi recreerii.

Ce înseamnă pentru planificarea familiei şi companiei

Familile care îşi planifică vacanţe, reparaţii sau treburi casnice trebuie să ţină cont de faptul că, în noiembrie 2025, nu există alte zile legale nelucrătoare în timpul săptămânii decât ziua de 30 noiembrie (duminică). Astfel, dacă se doreşte organizarea unei mini-vacanţe sau a unor lucrări care pot fi executate doar în zile fără program de serviciu, va trebui să se recurga la weekend sau zile plătite suplimentar.

Pentru companii, angajatorii trebuie să ştie că nu există obligaţia de a acorda zile libere în plus în această lună, decât dacă prevederile interne sau contractele colective de muncă reglementează altfel.

Calendar sumar pentru noiembrie 2025

30 noiembrie (duminică) – Sărbătoarea legală a Sfântului Andrei; zi nelucrătoare legală.

Tradiţia populară arată că în zilele de sărbătoare, inclusiv în această, se recomandă evitarea treburilor casnice: spălatul, lucrul fizic intens, etc.

Pentru luna noiembrie 2025, calendarul oficial al zilelor nelucrătoare în România indică doar ziua de 30 noiembrie. Având în vedere că aceasta cade într-o duminică, cadrul legal pentru „zile libere în timpul săptămânii” este nul.