Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 13:29
de Vieriu Ionut

Zilele în care nu se spală și nu se muncește în noiembrie 2025. Calendar complet al sărbătorilor

Social
Zilele în care nu se spală și nu se muncește în noiembrie 2025. Calendar complet al sărbătorilor
Zile libere în noiembrie 2025

Noiembrie 2025 aduce în România un calendar al sărbătorilor care afectează atât activitățile profesionale, cât și cele casnice. Pentru angajați, dar și pentru gospodării, este important să se cunoască ce zile sunt nelucrătoare sau recomandate pentru odihnă, pentru a planifica corect programul și treburile.

Sărbători legale și zile nelucrătoare în noiembrie 2025

Conform legislatiei privind sărbătorile legale, în luna noiembrie 2025 în România este înregistrată o singură zi oficială de sărbătoare legală nelucrătoare: duminică, 30 noiembrie – când se celebrează Sfântul Andrei.

Fiind o duminică, aceasta coincide cu ziua de weekend, astfel nu adaugă o zi suplimentară de odihnă în timpul săptămânii. Astfel, pentru angajaţi şi gospodării, luna noiembrie nu aduce punţi sau zile libere suplimentare în timpul săptămânii, decât această zi de weekend.

Vezi și:
Urmează o nouă minivacanţă pentru anumiţi angajaţi din România. Când pică Sfânta Maria anul acesta

Impact asupra muncii şi gospodăriei

Pentru angajați, faptul că sărbătoarea legală cade într-o duminică înseamnă că nu se adaugă automat o zi liberă în timpul săptămânii, conform prevederilor Codului Muncii. În consecinţă, angajatorii care funcţionează în mod normal nu sunt obligaţi, în baza acestei zile, să acorde o zi liberă plătită în altă zi.

Din punct de vedere al activităţilor casnice, tradiţia populară recomandă ca în zilele de sărbătoare, în special cele religioase, să nu se efectueze treburi precum spălatul rufelor sau munca obişnuită. Aceasta derivă din învăţătura biblică „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti…”

Având în vedere că 30 noiembrie cade sâmbătă sau duminică (în-2025 este duminică), tradiţia se aplică implicit într-un interval deja destinat odihnei şi recreerii.

Ce înseamnă pentru planificarea familiei şi companiei

Familile care îşi planifică vacanţe, reparaţii sau treburi casnice trebuie să ţină cont de faptul că, în noiembrie 2025, nu există alte zile legale nelucrătoare în timpul săptămânii decât ziua de 30 noiembrie (duminică). Astfel, dacă se doreşte organizarea unei mini-vacanţe sau a unor lucrări care pot fi executate doar în zile fără program de serviciu, va trebui să se recurga la weekend sau zile plătite suplimentar.

Pentru companii, angajatorii trebuie să ştie că nu există obligaţia de a acorda zile libere în plus în această lună, decât dacă prevederile interne sau contractele colective de muncă reglementează altfel.

Calendar sumar pentru noiembrie 2025

30 noiembrie (duminică) – Sărbătoarea legală a Sfântului Andrei; zi nelucrătoare legală.

Tradiţia populară arată că în zilele de sărbătoare, inclusiv în această, se recomandă evitarea treburilor casnice: spălatul, lucrul fizic intens, etc.

Pentru luna noiembrie 2025, calendarul oficial al zilelor nelucrătoare în România indică doar ziua de 30 noiembrie. Având în vedere că aceasta cade într-o duminică, cadrul legal pentru „zile libere în timpul săptămânii” este nul.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Cum înregistrezi și editezi audio pe iPad cu Voice Memos și aplicații terțe
Cum înregistrezi și editezi audio pe iPad cu Voice Memos și aplicații terțe
Wizz Air pariază pe România: zboruri mai multe, turiști mai mulți și un interes crescut pentru destinațiile interne
Wizz Air pariază pe România: zboruri mai multe, turiști mai mulți și un interes crescut pentru destinațiile interne
Cutremur în România, joi la prânz. Ce magnitudine a înregistrat seismul și unde s-a simțit cel mai puternic
Cutremur în România, joi la prânz. Ce magnitudine a înregistrat seismul și unde s-a simțit cel mai puternic
„Collective”, filmul-document despre tragedia care a schimbat România, disponibil pe HBO Max: zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv
„Collective”, filmul-document despre tragedia care a schimbat România, disponibil pe HBO Max: zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv
La 10 ani de la tragedia Colectiv, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, revine pe scenă cu „The Memento Project” – un omagiu emoționant pentru victimele care au schimbat România
La 10 ani de la tragedia Colectiv, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, revine pe scenă cu „The Memento Project” – un omagiu emoționant pentru victimele care au schimbat România
Honda 0 Alpha și Super-ONE, noile modele electrice prezentate la Tokyo care rup gura târgului
Honda 0 Alpha și Super-ONE, noile modele electrice prezentate la Tokyo care rup gura târgului
Cine ar fi cele trei persoane reținute în dosarul exploziei blocului din Rahova. Reacția Distrigaz UPDATE
Cine ar fi cele trei persoane reținute în dosarul exploziei blocului din Rahova. Reacția Distrigaz UPDATE
Nissan Elgrand revine cu un design spectaculos şi tehnologie e-POWER hibridă. Ce știm despre noua mașină a gigantului
Nissan Elgrand revine cu un design spectaculos şi tehnologie e-POWER hibridă. Ce știm despre noua mașină a gigantului
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Playtech Știri
Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...