Zile libere plătite pentru părinți: se acordă și dacă lucrezi part-time sau pe contract PFA?

Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 20:51
de Badea Violeta

Social
Zile libere pentru parinti, cu plata integrala: cum se acorda. Sursa foto: Profimedia

Părinții care au copii înscriși la școală sau grădiniță pot beneficia de zile libere plătite în anumite situații speciale, cum ar fi suspendarea cursurilor sau îngrijirea minorilor bolnavi. Mulți români care lucrează part-time sau pe cont propriu se întreabă, însă, dacă și ei pot beneficia de aceleași drepturi ca salariații cu normă întreagă. Regulile în vigoare stabilesc diferențe clare între categoriile de lucrători.

Cine are dreptul la zile libere plătite pentru părinți

Zilele libere plătite sunt reglementate de Codul Muncii și de actele normative speciale privind protecția părinților în situații excepționale. Acestea se acordă salariaților care au copii cu vârsta de până la 12 ani (sau până la 18 ani, dacă aceștia au dizabilități) și care sunt înscriși într-o unitate de învățământ.

Condiția principală este existența unui contract individual de muncă și a unei contribuții active la sistemul de asigurări sociale. Așadar, părinții angajați cu normă întreagă sau cu jumătate de normă beneficiază de același drept, cu plata proporțională cu venitul obținut.

Cu alte cuvinte, dacă o persoană lucrează part-time, indemnizația pentru zilele libere se calculează raportat la salariul de bază corespunzător timpului de lucru. Statul acoperă o parte din aceste sume, prin mecanismele de sprijin prevăzute pentru situații de urgență sau în baza legislației muncii.

Ce se întâmplă cu cei care lucrează pe PFA sau contracte independente

Spre deosebire de salariați, persoanele fizice autorizate (PFA), cei care desfășoară activități independente sau care lucrează pe contracte de colaborare nu sunt eligibili pentru aceste zile libere plătite.

Legea prevede clar că măsura se aplică exclusiv persoanelor care au raporturi de muncă active, nu celor care funcționează în regim de profesie liberală sau de antreprenoriat individual.

Totuși, acești lucrători pot beneficia de alte forme de sprijin, cum ar fi concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav, în cazul în care contribuie la sistemul public de sănătate.

În lipsa unei astfel de contribuții, ei trebuie să suporte personal costurile absenței de la activitatea profesională, asumându-și integral pierderile și eventualele întârzieri financiare.

Cum se acordă și cum se plătesc zilele libere

Zilele libere plătite pot fi solicitate de unul dintre părinți, printr-o cerere depusă la angajator, însoțită de documente justificative, cum ar fi certificatul de naștere al copilului și adeverința de la locul de muncă al celuilalt părinte.

Plata se face pe baza salariului de bază brut, în limita unui procent stabilit de lege, care variază în funcție de contextul aplicării – de exemplu, în situații de urgență sanitară sau în cazuri individuale de îngrijire. Măsura rămâne un sprijin esențial pentru părinții salariați, însă nu acoperă toate formele de muncă moderne.

Într-o piață a muncii tot mai flexibilă, specialiștii consideră că ar fi necesară o extindere a acestor drepturi și către lucrătorii independenți, pentru a reduce diferențele dintre angajați și freelanceri în ceea ce privește protecția socială.

