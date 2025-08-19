Zeci de magazine Mega Image şi Profi, cumpărate de un lanţ românesc. Cine deţine Annabella, care deschide supermarketuri şi în Bucureşti

Piața de retail din România trece printr-o nouă schimbare importantă, una care aduce în prim-plan un brand autohton cu o dezvoltare accelerată. Annabella, compania fondată și administrată de familia Mutu, face un pas semnificativ în direcția consolidării poziției sale, printr-o tranzacție care marchează începutul unei noi etape pentru rețeaua sa de magazine.

Annabella preia 87 de magazine de la Ahold Delhaize

Ahold Delhaize a anunțat că va transfera către Annabella un număr de 87 de magazine operate în prezent sub brandurile Profi și Mega Image. Potrivit comunicatului companiei, decizia face parte din obligațiile post-închidere stabilite de Consiliul Concurenței din România, în urma achiziției rețelei Profi.

Dintre unitățile vizate, 82 sunt magazine Profi, în timp ce cinci funcționează sub marca Mega Image. Tranzacția rămâne condiționată de aprobarea fuziunii de către Consiliul Concurenței și de alte proceduri specifice, însă finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2025.

Extindere pe piața bucureșteană și în alte județe

Prin această mișcare strategică, Annabella urmează să intre în forță și pe piața Capitalei. 21 dintre magazinele preluate vor fi deschise în București, iar alte unități vor fi localizate în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu și Brașov.

„Această achiziţie se aliniază perfect strategiei noastre de extindere la nivel național şi consolidează prezenţa Annabella pe piaţa românească. Magazinele pe care le preluăm vor trece sub brandul Annabella după finalizarea tranzacţiei. Locaţiile lor se potrivesc foarte bine formatelor şi modului nostru de lucru, reprezentând o completare valoroasă a reţelei”, a declarat Dorina Mutu, director general Annabella, potrivit Ziarul Financiar.

Istoria și dezvoltarea companiei Annabella

Annabella nu este la prima tranzacție de acest fel. În 2023, compania a achiziționat 12 magazine Best Market de la antreprenorul local Ion Șoloman, consolidându-și astfel expansiunea pe piața națională.

Fondată în 1994, compania și-a construit rețeaua pornind din județul Vâlcea, extinzându-se ulterior în Argeș, Dâmbovița, Gorj și Olt. Cu magazine cu suprafețe între 200 și 2000 m², dezvoltate pe trei concepte distincte – Annabella A-Z, Annabella Zilnic și Annabella Standard – retailerul a devenit primul brand autohton care a depășit pragul de 100 de unități.

Rezultatele financiare confirmă ascensiunea

Anul 2024 a fost unul prosper pentru companie. Annabella a raportat afaceri de 683,1 milioane de lei, în creștere cu 13% față de anul precedent, datorită deschiderii a zece noi magazine și inaugurării celui de-al doilea parc logistic. În prezent, compania are peste 1.200 de angajați și afaceri totale de peste 100 de milioane de euro, confirmându-și statutul de jucător puternic pe piața de retail modern din România.