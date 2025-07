Zanni, dezvăluiri dureroase după ce s-a pocăit. Cum își justifică comportamentul din trecut: „Am devenit răufăcător”

Zanni a dispărut o vreme din lumina reflectoarelor, iar apoi i-a uimit pe mulți când a anunțat că s-a pocăit. Fostul câștigător Survivor a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre scandalurile în care a fost implicat în trecut și despre copilăria trăită fără sprijinul părinților.

Zanni a devenit cunoscut prin intermediul showului Survivor, unde a fost desemnat câștigător. O vreme, a fost luat sub aripa lui Alex Velea, însă relațiile dintre ei s-au răcit. Și e drept de spus că, de-a lungul timpului, Zannidache a fost implicat în mai multe scandaluri.

Recent, însă, i-a surprins pe mulți atunci când a publicat imagini chiar de la botezul său. La 27 de ani, s-a pocăit și a ales să urmeze calea lui Dumnezeu. Acum, a făcut dezvăluiri despre viața din trecut și despre momentele controversate al căror protagonist a fost.

Faptul că a crescut la casa de copii i-a dictat viitorul artistului. Cu toate că a trecut prin clipe greu de imaginat, Zanni spune că s-a distrat și a învățat să se bucure de viață exact așa cum este ea.

Adică și în rău am râs. Și de aia am fost făcut pentru Survivor. Cumva eram obișnuit să nu am și mă distram în neavând. Dar mulți care trăiesc fără părinți, în cămine și în situații de genu’, sunt foarte triști, foarte neajutorați și au nevoie de ajutorul nostru”, a menționat Zanni.

„La casa de copii am crescut. Dar niciodată nu mi-am văzut trecutul dramatic. L-am povestit și lumea a reacționat dramatic, din iubire sau din compătimire. Dar foarte mulți trăiesc dramatic. Aici îl văd pe Dumnezeu. Că eu nu văd drama cum o vede toată lumea. Și am trăit într-un mod dramatic. Dar eu m-am distrat mereu.

Faptul că părinții nu au fost lângă el, să-l sprijine și să-l apere, l-a înrăit. În adolescență, a învățat să-și poarte singur de grijă și să nu mai tacă în fața celor care îl agresau, verbal sau chiar fizic.

„Lipsa afecțiunii am simțit-o cu desăvârșire până la 16-17 ani, vârsta la care m-am transformat. Pentru că, dacă am simțit că nimeni nu mă iubește și nu este afecțiune, în loc să văd situația dramatic, m-am transformat într-un răufăcător, să zic așa.

Am început să răspund cu rău la rău. Cumva, dacă vedeam lumea rea, am devenit și eu la fel, pentru că am zis că numai așa voi putea supraviețui. Adică n-am mai tăcut când lumea m-a jignit, m-a desconsiderat, m-a marginalizat. Am început să fiu mai rău decât lumea”, a completat Zanni.