Zahăr vanilat versus zahăr vanilinat. Diferenţa dintre cele două

Deși numele lor par aproape identice, zahărul vanilat și zahărul vanilinat sunt două produse complet diferite – atât prin compoziție, cât și prin modul de obținere. În timp ce unul este un ingredient natural, rafinat și prețios, celălalt este o versiune sintetică, creată în laborator pentru a imita aroma autentică de vanilie. În bucătăria românească, ambele sunt folosite frecvent la prăjituri, creme și deserturi, însă alegerea între ele poate influența aroma finală și chiar calitatea preparatului.

Ce este zahărul vanilat

Zahărul vanilat este considerat varianta premium dintre cele două. Se obține prin infuzarea zahărului alb cu păstăi naturale de vanilie, proces care durează de obicei câteva zile. Vanilia naturală provine din orhideea Vanilla planifolia, originară din Mexic, dar cultivată astăzi în special în Madagascar, Tahiti și Insulele Comore.

Păstaia de vanilie conține mici semințe negre, bogate în compuși aromatici naturali, dintre care vanilina este principalul. În cazul zahărului vanilat, aroma se transferă treptat în cristalele de zahăr, rezultând un produs cu o aromă complexă, dulceagă, cu note florale și calde, inconfundabile.

Un plic de zahăr vanilat natural conține, de obicei, doar zahăr și bucăți de păstaie măcinată sau extract natural de vanilie. Poate fi preparat și acasă: se pun câteva păstăi de vanilie într-un borcan cu zahăr, care se lasă la aromatizat câteva săptămâni. Rezultatul este un zahăr parfumat, natural și fără aditivi.

Cum se obține zahărul vanilinat

În schimb, zahărul vanilinat este o versiune artificială, creată prin adăugarea vanilinei sintetice – o substanță chimică obținută industrial, care imită aroma naturală de vanilie. Vanilina sintetică este derivată, în general, din lignină (o componentă a lemnului) sau din guaiacol, un compus extras din petrol.

Zahărul vanilinat conține așadar zahăr alb și vanilină de sinteză, oferind o aromă mai puternică, dar simplificată și uneori mai agresivă decât cea naturală. Deși este mult mai ieftin, el nu reproduce complexitatea gustului dat de păstaia autentică de vanilie, care conține peste 200 de compuși aromatici.

Totuși, zahărul vanilinat rămâne o soluție practică și accesibilă pentru deserturile de zi cu zi. Este stabil termic, ușor de găsit în comerț și poate fi folosit în cantități mici pentru aromatizarea prăjiturilor, biscuiților sau a cremelor.

Cum le deosebești și pe care să-l alegi

Diferența principală se observă chiar pe etichetă:

Zahărul vanilat va avea mențiunea „cu vanilie naturală” sau „cu extract natural de vanilie”.

Zahărul vanilinat va include în compoziție „vanilină” sau „aromă identic naturală de vanilie”.

De asemenea, zahărul vanilat are un parfum mai fin, mai subtil, în timp ce acela vanilinat are o notă intensă, ușor chimică.

Dacă vrei un gust autentic, elegant și rafinat, zahărul vanilat natural este alegerea ideală, mai ales pentru deserturile de sărbătoare. În schimb, dacă ai nevoie de o soluție rapidă și economică, zahărul vanilinat își face treaba eficient. Important este să știi ce alegi și să folosești fiecare ingredient acolo unde se potrivește cel mai bine.