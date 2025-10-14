YouTube redeschide conturile unor utilizatori „banați”, fiindcă ceea ce era interzis ieri nu mai este astăzi

YouTube deschide o nouă etapă în politica sa de moderare: platforma le oferă unor foști utilizatori blocați posibilitatea de a reveni, de a-și face conturi noi și, în anumite condiții, de a reîncărca clipuri care altădată au dus la închiderea canalelor, dar care nu mai încalcă regulile actuale. Compania a anunțat luna trecută că schimbarea vine pe fondul unui val mai larg de relaxare a moderării în industrie și al unor presiuni politice, dar și din dorința declarată de a susține „libertatea de exprimare” și de a oferi „o a doua șansă”.

Măsura nu înseamnă reactivarea automată a vechilor conturi și nici repunerea la loc a listelor de abonați. Cei acceptați vor porni de la zero, cu canale noi, iar orice conținut reîncărcat trebuie să respecte regulile YouTube din prezent. Schimbările de ghiduri din ultimii ani — de pildă renunțarea la politicile care penalizau repetat dezinformarea despre Covid-19 sau rezultatul alegerilor din 2020 din SUA — fac ca unele clipuri cândva sancționate să fie acum admise.

Cum funcționează revenirea „banaților”

Procesul pornește printr-o opțiune afișată treptat pe paginile foștilor utilizatori când se autentifică. Nu toată lumea o va vedea din prima zi: YouTube spune că introduce gradual mecanismul ca să poată evalua prompt cererile. Există și o „perioadă-tampon”: opțiunea nu apare mai devreme de un an de la data terminării canalului original, ceea ce limitează revenirea imediată după sancțiuni.

Fiecare solicitare este analizată individual, cu accent pe istoricul de abateri „grave și persistente”, pe eventuale încercări de a ocoli regulile (de exemplu, crearea de conturi noi pe durata unei suspendări) și pe comportamentul solicitantului pe alte platforme, dacă acesta ar putea „continua să dăuneze comunității YouTube”. Programul pilot are și excepții clare: nu este disponibil pentru creatorii eliminați din cauza încălcării drepturilor de autor, pentru cei sancționați conform regulilor de „Creator Responsibility”, sau pentru cei care și-au șters canalul YouTube/contul Google, notează CNN.

După aprobare, creatorii revin fără audiența acumulată anterior și intră sub aceleași reguli ca oricine: politica „three strikes” pornește de la zero, iar monetizarea prin YouTube Partner Program devine accesibilă doar după ce noul canal îndeplinește criteriile standard. Pe scurt, este o „a doua șansă”, nu o resetare a trecutului.

De ce face YouTube asta și ce se schimbă, de fapt

Compania afirmă că schimbarea urmărește ca regulile să fie mai bine înțelese înainte de o excludere definitivă și că reflectă angajamentul pentru libertatea de exprimare. În scrisorile publice recente, YouTube notează că „apreciază vocile conservatoare” și rolul lor în dezbaterea civică, o formulare care se aliniază cu trendul din industrie: marile platforme au relaxat în 2025 unele politici, în special cele născute în pandemia de Covid-19 și în contextul alegerilor din 2020.

Practic, noul cadru creează o fereastră legală pentru revenirea unor creatori excluși pe baza unor reguli între timp abrogate. Totuși, revenirea nu este necondiționată: nu se permite reîncărcarea clipurilor care încalcă standardele actuale, iar filtrele rămân în vigoare pentru zone sensibile (drepturi de autor, siguranța utilizatorilor, responsabilitatea creatorilor). De asemenea, YouTube își rezervă dreptul de a respinge cererile când istoricul solicitantului sau conduita de pe alte platforme indică riscuri pentru comunitate.

În plan mai larg, gestul marchează un compromis între moderarea strictă din ultimii ani și presiunea, din ce în ce mai vizibilă, pentru regândirea limitelor. Pentru public, consecința vizibilă ar putea fi reapariția pe platformă a unor fețe și mesaje care, până de curând, erau excluse în mod categoric — cu diferența majoră că, de acum, totul se judecă prin prisma regulilor actuale. Pentru creatori, mesajul e dublu: există o a doua șansă, dar și un nou contract social — începi curat, respecți regulile la zi și îți reconstruiești comunitatea pas cu pas.