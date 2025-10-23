Ultima ora
de Iulia Kelt

YouTube introduce o opțiune pentru limitarea vizionării Shorts: Cum funcționează?

TEHNOLOGIE
YouTube introduce o opțiune pentru limitarea vizionării Shorts: Cum funcționează?
Limită pentru Shorts / Foto: Riverside

YouTube a lansat o funcție care permite utilizatorilor să stabilească o limită zilnică pentru vizionarea clipurilor de tip Shorts.

Noua opțiune are scopul de a descuraja derularea excesivă a conținutului video scurt, oferind o metodă simplă de control asupra timpului petrecut în aplicație.

Deși inițiativa pare inspirată de măsurile implementate anterior de TikTok, YouTube adoptă o abordare mai permisivă, lăsând utilizatorului libertatea de a ignora avertismentele, scrie LifeHacker.

Funcția este disponibilă progresiv pentru dispozitivele Android și iOS și poate fi accesată din secțiunea Setări, la categoria General.

Acolo, utilizatorii pot selecta o durată maximă de utilizare zilnică a secțiunii Shorts, de la 15 minute până la câteva ore.

Odată atinsă limita aleasă, aplicația afișează o notificare care informează că vizionarea a fost suspendată pentru restul zilei, însă aceasta poate fi ușor ocolită printr-un simplu clic.

O funcție inspirată de TikTok, dar cu mai multă libertate

Spre deosebire de TikTok, unde utilizatorii trebuie să introducă un cod PIN pentru a continua vizionarea după depășirea limitei, YouTube oferă doar o atenționare vizuală.

Compania a explicat că scopul său nu este impunerea de restricții, ci încurajarea unei utilizări conștiente a platformei. Noua setare vine în completarea funcției „Take a Break”, care trimite notificări periodice pentru a aminti utilizatorilor să ia pauze de la vizionare.

Cu toate acestea, specialiștii în comportament digital subliniază că eficiența reală a funcției depinde de voința utilizatorului.

Deoarece sistemul nu impune o barieră strictă, mulți ar putea continua să folosească Shorts la fel de mult ca înainte. În schimb, pentru persoanele interesate să își regleze consumul media, această opțiune oferă o modalitate convenabilă de a monitoriza timpul petrecut în aplicație fără instrumente externe.

YouTube pregătește și o versiune pentru control parental

Google a confirmat că, până la sfârșitul anului, va introduce și o versiune a funcției destinată conturilor gestionate prin control parental.

În acest mod, părinții vor putea seta limite de timp care nu pot fi dezactivate de copii. Noua caracteristică vine în contextul în care tot mai multe organizații au avertizat asupra efectelor dependenței de conținut video scurt asupra atenției și somnului adolescenților.

Prin această inițiativă, YouTube încearcă să echilibreze divertismentul cu bunăstarea digitală, fără a impune restricții severe. Deși sistemul nu garantează o reducere efectivă a timpului petrecut pe platformă, reprezintă un pas important spre o utilizare mai responsabilă a rețelelor sociale și a formatelor de conținut care domină în 2025.

REVIEW Filmul SF „Tron: Ares”, o experienţă vizuală şi sonoră care merită ecranul mare, dar nu reuşeşte să iasă din clișee
REVIEW Filmul SF „Tron: Ares”, o experienţă vizuală şi sonoră care merită ecranul mare, dar nu reuşeşte să iasă din clișee
