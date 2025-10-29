YouTube a introdus o nouă opțiune legată de AI, care vizează videoclipurile sub 1080p

YouTube activează upscaling cu inteligență artificială pentru clipurile încărcate în rezoluții între 240p și 720p, cu scopul de a le face să arate mai bine pe ecranele TV. Atât creatorii, cât și spectatorii pot dezactiva funcția: fișierele originale rămân neschimbate, iar playerul indică explicit când rulează o versiune „upscalată”. Platforma spune că ia în calcul și upscaling până la 4K „în viitorul apropiat”, păstrând opțiunea de opt-out.

Ce face noua opțiune YouTube și cum o controlezi

Funcția ridică vizual clipurile sub 1080p spre HD, folosind modele AI care încearcă să reconstruiască detalii fine și să atenueze artefactele. Creatorii pot opri upscalingul la nivel de video sau pentru întreaga bibliotecă, iar utilizatorii pot alege din meniul de calitate să vadă varianta originală — aceasta este etichetată clar lângă opțiunile „super resolution”.

Pentru conținut vechi deja remasterizat la 1080p de către autori, upscalingul nu se aplică. Scopul este ca arhivele în 240p–720p să câștige lizibilitate pe televizoarele mari, fără încărcări noi.

Mai multe noutăți pentru experiența pe TV și pentru creatori

YouTube extinde limita pentru miniaturi de la 2 MB la 50 MB, pentru imagini 4K care arată curat pe diagonale mari, și testează încărcări video mai voluminoase cu un grup de creatori. Pe partea de shopping, clipurile cu produse etichetate vor afișa pe TV un cod QR ce trimite direct la pagina de achiziție; creatorii vor putea sincroniza momentele din video în care apar produsele, pentru o integrare mai naturală.

În interfața de televizor, utilizatorii vor vedea previzualizări „imersive” pe pagina principală, un nou mod „Shows” pentru creatorii care își organizează clipurile în sezoane și o căutare contextuală ce prioritizează rezultatele din canalul vizionat. Toate aceste actualizări țintesc același obiectiv: clipuri care arată mai bine pe TV și controale mai clare, astfel încât AI-ul să fie un ajutor, nu o constrângere.