XGIMI MoGo 4 – proiectorul portabil cu Google TV și baterie care te ajută să iei cinematograful cu tine oriunde te-ai duce

Dacă te atrage ideea de a transforma rapid o terasă, un rooftop sau un colț din living într-o sală de cinema, MoGo 4 este genul de gadget pe care îl iei în geantă și îl uiți acolo până când apare ocazia. Are dimensiunea unei căni de cafea, baterie integrată, Google TV cu Netflix licențiat și difuzoare Harman/Kardon, adică exact combinația de portabilitate și funcționalitate pe care o cauți când vrei divertisment comod, fără cabluri și fără setări complicate.

Seria nouă vine în două variante, MoGo 4 și MoGo 4 Laser, ambele gândite pentru lifestyle mobil și scenarii care înseamnă mai mult decât un simplu film. Poți seta atmosfera cu filtre magnetice creative, poți folosi modul de difuzor ambiental când vrei doar muzică și lumină discretă, iar cu standul opțional PowerBase extinzi autonomia până la o seară întreagă de vizionare. În plus, designul premiat iF DESIGN AWARD 2025 confirmă că portabilul nu trebuie să arate banal.

Design portabil și detalii care contează

MoGo 4 își asumă pe deplin conceptul de „ia-l și pleacă”. Carcasa compactă, cu protecție pentru lentilă rezistentă la zgârieturi și praf, încape ușor în rucsac sau în geanta foto. Cureaua detașabilă cu cataramă îți face transportul mai sigur, iar mini-telecomanda cu infraroșu păstrează ideea de minimalism fără să te limiteze la comenzi.

Baza are un mecanism pull-up care pornește proiectorul instant, iar suportul integrat rotativ la 360 de grade îți permite să proiectezi de la podea la tavan fără improvizații. Dacă vrei să schimbi vibrația spațiului, filtrele magnetice sunt la un click distanță. În cutie primești filtrul Sunset, iar dacă vrei să variezi, ai opțiuni precum Ripple, Dreamscape și Lunar pentru efecte ambientale discrete sau accentuate, în funcție de moment.

Imagine și sunet gândite pentru seri relaxate

MoGo 4 proiectează în Full HD 1080p cu până la 450 lumeni ISO și diagonale recomandate de 60–120 inci. Asta înseamnă imagini suficient de luminoase pentru seri în interior sau proiecții la exterior după apus, cu detalii curate și culori plăcute, acoperind până la 90% din DCI-P3. Dacă te interesează un plus de intensitate cromatică și claritate, varianta MoGo 4 Laser urcă la 550 lumeni ISO și aduce o arhitectură cu triple laser, cu gamut de 110% BT.2020 și contrast nativ 1000:1, într-un pachet la fel de portabil.

Sunetul vine din două difuzoare Harman/Kardon de 6 W fiecare, cu suport Dolby Audio, gândite să umple lejer o cameră de apartament sau o terasă mică. Dacă nu ai chef să pornești imaginea, modul de difuzor Bluetooth transformă proiectorul într-o boxă portabilă, iar luminile ambientale reactive se sincronizează cu muzica pentru un efect vizual plăcut fără să devină intruziv.

Configurare rapidă, Google TV și control prin gesturi

Un avantaj real al lui MoGo 4 este că nu stai cu meniuri complicate sau stick-uri suplimentare. Google TV este integrat, ai Netflix licențiat direct în interfață și intri în conturile tale de streaming ca pe un smart TV obișnuit. Practic, pornești, te loghezi și urmărești. Ai peste zece mii de aplicații disponibile, de la servicii video la aplicații de muzică sau gaming în cloud.

Partea de setare a imaginii este simplificată de ISA, tehnologia de adaptare inteligentă a ecranului. Auto focus și auto keystone rulează neîntrerupt, astfel încât poți muta proiectorul dintr-un unghi în altul fără să repornești calibrarea. Există și protecție vizuală inteligentă atunci când cineva trece prin fața obiectivului, utilă în special dacă îl folosești în familie. Un bonus simpatic este controlul prin gesturi pentru schimbarea filtrelor ambientale, ca să nu cauți telecomanda atunci când ai mâinile ocupate.

Autonomie și accesorii pentru scenarii în aer liber

Bateria internă de 71 Wh oferă până la 2,5 ore de redare video în modul Eco sau până la 6 ore de muzică, suficient pentru un film standard și conversațiile de după. Dacă știi că vrei maratoane, PowerBase Stand se atașează magnetic și ridică autonomia video până la aproximativ 5 ore, păstrând în același timp o bază stabilă pentru proiecție. Pentru gazon, curte sau camping, ecranul portabil XGIMI de 70 de inci se montează în circa un minut și asigură o suprafață întinsă corect, fără cute.

Încărcarea se face prin adaptor dedicat, iar pentru drumuri scurte poți folosi și un power bank compatibil cu PD între 65 și 150 W. În felul acesta nu rămâi blocat la priză dacă ești în deplasare sau dacă vrei să schimbi locul proiecției pe parcursul serii.

Conectivitate și compatibilitate pe termen lung

Pe conectică ai HDMI cu ARC pentru a lega ușor o bară de sunet, un port USB pentru stick-uri și medii externe și USB-C pentru alimentare. Wi-Fi 5 cu bandă duală 2,4/5 GHz acoperă fără emoții streamingul de pe principalele platforme, iar Bluetooth 5.1 îți permite să conectezi rapid căști sau boxe dacă vrei o experiență mai personală.

Dacă te interesează și jocurile casual, modul de joc 1080p/60 Hz coboară latența până la aproximativ 20 ms cu corecțiile dezactivate, suficient pentru party games și titluri ușoare pe un ecran mare. Cu Google Cast și DLNA, trimiți conținut de pe telefon fără complicații, fie că e vorba de fotografii, clipuri scurte sau prezentări.

Prețuri, pachete și cui i se potrivește

În România, MoGo 4 și MoGo 4 Laser ajung prin retaileri precum eMAG și Altex. MoGo 4 pornește în jurul a 2999 lei, iar MoGo 4 Laser la aproximativ 3999 lei, cu pachete promo care includ PowerBase Stand și, în cazul versiunii Laser, chiar ecranul portabil. Dacă vrei o soluție completă pentru exterior, setul cu stand și ecran are cel mai bun raport între portabilitate și autonomie. Separat, ecranul de exterior este în jur de 499 lei, iar combinația de accesorii îți dă libertatea să proiectezi aproape oriunde.

În practică, MoGo 4 este pentru serile de film fără cabluri, pentru seriile de seriale în dormitor fără să ocupi peretele cu un televizor suplimentar, pentru întâlniri cu prietenii în grădină sau pentru camping. Varianta Laser e pentru tine dacă vrei culori și contrast cât mai aproape de ce vezi pe un proiector mare de acasă, dar fără să renunți la libertatea unui format compact.

MoGo 4 reușește să împace două lumi care rar se întâlnesc în mod reușit: un proiector portabil care rămâne, în același timp, plăcut de folosit zilnic. Îți oferă Google TV cu Netflix licențiat ca pe un smart TV, sunet Harman/Kardon pentru seri fără echipamente suplimentare, autonomie reală pentru un film cap-coadă și filtre creative care schimbă rapid atmosfera. Iar dacă vrei mai multă luminozitate și o redare a culorilor de nivel superior, MoGo 4 Laser adaugă tehnologia cu triple laser într-un design la fel de ușor de luat cu tine.

Dincolo de specificații, câștigul major este libertatea. Îți alegi locul, aprinzi proiecția, ajustezi unghiul dintr-un gest și dai play. În formatul ăsta, cinematograful nu mai e o destinație, ci un invitat nelipsit la orice seară reușită.