XEV Yoyo, mașina electrică imprimată 3D care vrea să cucerească România

Piața auto din România se pregătește pentru o nouă surpriză electrică: XEV Yoyo, mașina fabricată prin imprimare 3D, deja populară în Italia și Spania, este pregătită să intre pe segmentul urbanelor compacte din țara noastră. Concepută pentru tinerii șoferi, în special pentru cei de cel puțin 16 ani, Yoyo promite un amestec de inovație, eficiență și libertate de mișcare, într-un format minimalist și accesibil.

Deși este mai scumpă decât Dacia Spring, modelul de la XEV mizează pe un design futurist și pe tehnologii unice în segmentul său, care o transformă într-un simbol al noii generații de mașini urbane – rapide, ușoare și prietenoase cu mediul.

XEV Yoyo nu este o mașină obișnuită. Este primul automobil produs în serie cu ajutorul imprimării 3D, un proces care permite realizarea rapidă a componentelor din materiale compozite ușoare, dar rezistente. Proiectată în Hong Kong și lansată în 2021, Yoyo a devenit rapid un succes în Italia, Spania, Germania și Franța, fiind apreciată pentru versatilitatea sa urbană și pentru spiritul eco-friendly.

Cu o lungime de 2,5 metri și o lățime de 1,5 metri, mașina este ideală pentru traficul aglomerat al orașelor mari. Raza de virare de doar 4 metri îi permite să manevreze cu ușurință în spații înguste, iar greutatea totală de 856 de kilograme o face extrem de eficientă energetic.

Deși este mică, Yoyo nu face compromisuri în materie de performanță: viteza maximă este limitată la 90 km/h, iar autonomia ajunge până la 150 de kilometri cu o singură încărcare. Acest echilibru o poziționează perfect pentru deplasările zilnice în mediul urban, dar și pentru tinerii care doresc o primă experiență de condus sigură și modernă.

Un alt element inovator îl reprezintă bateria interschimbabilă, un sistem rar întâlnit la mașinile electrice de serie. În loc să aștepți ore întregi pentru încărcare, poți înlocui rapid bateria descărcată cu una complet încărcată, reducând timpul de staționare la câteva minute. Distribuitorii XEV spun că acest sistem va fi susținut de o rețea de stații specializate în România, asemănătoare conceptului Battery Swap folosit în Asia.

Dotări moderne într-un pachet compact

Deși este o mașină destinată orașului, XEV Yoyo nu renunță la confort. Modelul vine echipat cu sistem de infotainment cu ecran tactil, aer condiționat, geamuri electrice, pornire fără cheie și acoperiș panoramic din sticlă, elemente care îi oferă o senzație premium într-un format de microcar.

Pe partea de siguranță, Yoyo respectă standardele europene de omologare, având un cadru din oțel de înaltă rezistență care înconjoară habitaclul. Acest element este esențial, mai ales că mașina poate fi condusă de adolescenți începând cu 16 ani – o categorie de șoferi care are nevoie de protecție suplimentară în cazul unui impact.

Un alt aspect interesant este integrarea digitală completă. Prin aplicația mobilă dedicată Yoyo Pro, utilizatorii pot controla de la distanță mai multe funcții ale mașinii: blocarea ușilor, deschiderea geamurilor, pornirea climatizării, verificarea stării bateriei sau localizarea vehiculului. Practic, Yoyo devine o extensie a telefonului – un gadget pe roți.

De asemenea, sistemul de management inteligent al bateriei și funcția de preîncălzire automată optimizează performanțele în condiții de temperaturi scăzute, o caracteristică esențială pentru iernile din România. Iar după 15 minute de inactivitate, mașina se oprește automat pentru a conserva energia.

România, o piață tot mai atractivă pentru micro-mașini electrice

După succesul modelelor Allview CityZEN și Dacia Spring, piața românească devine tot mai receptivă la vehiculele electrice compacte. În 2025, s-au vândut deja peste 300 de unități CityZEN, semn că există o cerere reală pentru mașinile urbane cu costuri reduse de întreținere.

XEV Yoyo vizează exact acest segment, dar cu o poziționare puțin mai premium. Prețul său depășește valoarea unei Dacia Spring, însă oferă în schimb un design original, materiale moderne și soluții tehnologice inovatoare. Distribuitorii din România și Bulgaria confirmă deja interesul crescut al clienților tineri și al companiilor care caută flote electrice mici pentru livrări rapide în oraș.

Pe termen lung, producătorul intenționează să extindă rețeaua de service-uri și puncte de schimb rapid al bateriilor, pentru a face modelul și mai practic. În plus, autonomia de 150 km și dimensiunile compacte îl fac ideal pentru marile orașe – de la București la Cluj, Timișoara sau Constanța.

XEV Yoyo nu este doar o mașină, ci un manifest al mobilității urbane moderne. Cu un design tipărit în 3D, un sistem de alimentare flexibil și un control digital complet, vehiculul arată că viitorul auto poate fi și accesibil, și inteligent.

Iar faptul că poate fi condus de la 16 ani o transformă într-un simbol al noii generații – una care nu mai vede mașina doar ca pe un mijloc de transport, ci ca pe o experiență tehnologică personalizată.