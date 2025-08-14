Windows 11 primește versiuni rapide ale aplicațiilor Microsoft 365

Microsoft își extinde ecosistemul dedicat productivității în Windows 11 cu trei noi „aplicații însoțitoare” pentru utilizatorii Microsoft 365. Aceste versiuni simplificate ale uneltelor de birou promit acces rapid la informații și funcții esențiale, direct din bara de sarcini a sistemului de operare.

Noile aplicații sunt gândite să pornească automat odată cu Windows 11, asigurând o deschidere instantă atunci când utilizatorul are nevoie de ele. Ele sunt destinate în special mediului de afaceri, unde rapiditatea accesului la contacte, documente și programări poate face diferența în organizarea zilnică.

Acces direct din taskbar la contacte, fișiere și calendar

Cele trei aplicații – People, File Search și Calendar – au fost concepute pentru a reduce timpul pierdut în deschiderea suitei complete Microsoft 365. Din taskbar, utilizatorul poate căuta imediat contacte, documente sau evenimente programate, fără să părăsească ecranul pe care lucrează.

Mini aplicația People adaugă o funcție utilă pentru organizații: afișarea unei scheme cu ierarhia companiei și căutarea rapidă a oricărui coleg după datele de contact. Din aceeași fereastră se pot iniția conversații în Teams sau se pot trimite e-mailuri fără a deschide Outlook separat.

File Search și Calendar, optimizate pentru productivitate

File Search oferă acces instant la cele mai recente fișiere utilizate și include o funcție de căutare în OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams și Outlook. Totul este integrat direct în bara de sarcini, astfel încât utilizatorii să poată localiza documentele necesare în câteva secunde.

Calendar simplifică gestionarea programului lunar, afișând întâlnirile și evenimentele viitoare și oferind acces direct la ședințele video. Această abordare elimină pașii suplimentari pentru deschiderea aplicației complete și face planificarea mai fluidă.

Disponibile pentru utilizatorii business

Noile aplicații vor fi instalate automat pe dispozitivele care au deja suita Microsoft 365 activă și vor putea fi folosite exclusiv de clienții business. Scopul lor este să reducă timpii de așteptare și să integreze funcțiile esențiale ale suitei în Windows 11 într-un mod mai prietenos și accesibil.

Prin aceste „aplicații însoțitoare”, Microsoft continuă să îmbine funcționalitatea sistemului de operare cu productivitatea cloud, oferind unelte mai rapide pentru lucrul în echipă și gestionarea informațiilor.