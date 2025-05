Weekendul 23–25 mai 2025 în București: muzică, artă și experiențe pentru toate gusturile

Dacă ești în București în weekendul 23–25 mai 2025, pregătește-te pentru un maraton cultural și recreativ. Capitala vibrează de evenimente diverse: de la concerte legendare și festivaluri de design, până la târguri de antichități și expoziții florale. Iată ce nu trebuie să ratezi în acest sfârșit de săptămână.

Concerte și festivaluri care animă orașul

Vineri, 23 mai, Arenele Romane găzduiesc un concert de referință: B.U.G. Mafia revine pe scenă cu un show exploziv, combinând hiturile clasice cu piese noi. Este o ocazie rară de a retrăi energia hip-hop-ului românesc autentic.

Tot vineri, la MINA – Museum of Immersive New Art, trupa Omul cu Șobolani susține un concert imersiv din seria „UNUSUAL”, o experiență sonoră și vizuală unică. (Fest.ro)

În perioada 22–25 mai, Muzeul Național de Artă al României devine gazda Frequenza Festival, un eveniment care aduce în prim-plan muzica electronică și arta digitală, cu instalații interactive și performance-uri live.

Pentru iubitorii de muzică clasică, EUROPAfest continuă să ofere concerte de jazz, blues, pop și muzică clasică, reunind artiști din peste 45 de țări. Este o oportunitate de a descoperi talente internaționale într-un cadru elegant.

Artă, design și flori în inima orașului

Romanian Design Week se desfășoară de pe 16 pana pe 25 mai în clădirea istorică din Piața George Enescu. Ediția din acest an, cu tema „Unlock the City”, explorează modul în care creativitatea poate transforma spațiile urbane. Expoziția este un must-see pentru pasionații de design și inovație.

În Piața Universității, expoziția World Press Photo prezintă 146 de fotografii care surprind momente definitorii ale anului, de la conflicte internaționale la crize climatice. Este o incursiune emoționantă în realitățile contemporane.

Parcul Herăstrău devine un paradis floral în cadrul evenimentului Bucharest Flowers, desfășurat între 24 și 26 mai. Vizitatorii pot admira aranjamente spectaculoase și pot participa la ateliere de grădinărit.

La Pavilionul Goethe de pe Calea Dorobanți, expoziția „Is Werther still under the weather?” abordează tema sănătății mintale prin artă vizuală, oferind o perspectivă profundă asupra suferinței și expresiei artistice.

Târguri, spectacole și activități pentru întreaga familie

Parcul Obor găzduiește Târgul Anticarilor între 23 și 26 mai, un eveniment dedicat colecționarilor și iubitorilor de obiecte vintage. De la cărți rare la bijuterii de epocă, vizitatorii pot descoperi comori ascunse printre standuri.

Pentru cei mici, Opera Comică pentru Copii oferă o serie de spectacole captivante pe 24 mai: „Petrica și Lupul”, „Onix și Barton” și „Caruselul Vesel se învârte în jurul lumii – America de Nord, Chicago”. Aceste reprezentații sunt ideale pentru o zi în familie plină de magie și învățare.

Teatrul Coquette prezintă sâmbătă, 24 mai, piesa „Si cerul va fi alb”, o producție care promite să emoționeze și să provoace reflecție. Este o alegere excelentă pentru o seară culturală în oraș.

Duminică, 25 mai, la Arena Națională, ASPA organizează un târg de adopții pentru animale de companie. Este o ocazie minunată de a oferi un cămin unui patruped și de a aduce bucurie în viața ta.

În concluzie, weekendul 23–25 mai 2025 în București se anunță a fi unul plin de evenimente diverse și captivante. Indiferent de interesele tale, vei găsi cu siguranță activități care să te încânte și să-ți ofere momente de neuitat.