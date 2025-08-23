Vrei să adormi mai repede? Specialiștii recomandă să faci asta cu 1-2 ore înainte de culcare

Mulți oameni se confruntă cu dificultăți atunci când vine vorba de un somn odihnitor. Fie că adorm greu, fie că se trezesc obosiți dimineața, specialiștii spun că răspunsul ar putea fi mai simplu decât pare: o schimbare în rutina de seară. Deși obișnuim să începem ziua cu un duș, cercetările arată că momentul în care alegem să ne răsfățăm cu o baie caldă poate face diferența dintre o noapte agitată și un somn profund.

Cum influențează apa caldă somnul

Cercetările recente au demonstrat că o baie sau un duș cald, realizate cu aproximativ 1-2 ore înainte de culcare, pot avea efecte benefice asupra calității somnului. Inginerii biomedici de la Universitatea din Texas au analizat mai multe studii și au descoperit că acest obicei simplu ajută la reducerea timpului necesar pentru a adormi și contribuie la un somn mai profund și mai odihnitor.

Explicația este legată de procesul numit „încălzire pasivă a corpului pe bază de apă”. După expunerea la apă caldă, circulația sângelui crește, căldura se răspândește din zona centrală a corpului către extremități, iar organismul începe să se răcească treptat. Această scădere naturală a temperaturii interne transmite creierului semnalul că este timpul pentru odihnă.

Ce spun studiile despre durata și temperatura apei

Unul dintre cele mai importante aspecte este durata băii. Cercetările arată că o baie caldă de aproximativ 30 de minute are cele mai bune efecte pentru un somn odihnitor. Totuși, și un duș mai scurt, de 10 minute, poate contribui la relaxare și la pregătirea organismului pentru somn.

În ceea ce privește temperatura apei, specialiștii recomandă ca aceasta să fie cuprinsă între 40 și 42,5 grade Celsius. Contrar așteptărilor, această expunere nu provoacă supraîncălzirea corpului, ci stimulează termoreglarea – mecanism prin care organismul menține temperatura stabilă prin echilibrul dintre căldura primită și cea eliminată.

„Încălzirea pasivă a corpului pe bază de apă mărește gradientul de temperatură distal-proximal al pielii pentru a îmbunătăți disiparea căldurii corporale, ceea ce scade temperatura centrală a corpului”, au explicat cercetătorii în revista Sleep Medicine Reviews.

Legătura dintre temperatură și latența somnului

Latența somnului, adică intervalul de timp dintre stingerea luminii și momentul în care adormim, este unul dintre indicatorii esențiali ai calității odihnei. În mod normal, aceasta se situează între 10 și 20 de minute. Însă, pentru persoanele care adorm greu, un duș sau o baie caldă seara poate reduce acest interval chiar și cu 10 minute.

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Kyushu din Japonia a arătat că persoanele cu extremități reci tind să adoarmă mai greu. Însă, atunci când și-au schimbat rutina și au făcut băi sau dușuri calde cu 90 de minute – 2 ore înainte de culcare, latența somnului s-a redus semnificativ.

De ce să renunți la dușul de dimineață dacă vrei să dormi mai bine

Deși dușul de dimineață poate fi un mod rapid de a te trezi și a-ți da energie pentru începutul zilei, acesta nu are același efect asupra calității somnului precum o baie de seară. Dacă obiectivul este un somn mai bun și mai odihnitor, schimbarea acestui obicei și introducerea unui duș cald seara poate fi cheia.

Pe lângă reducerea timpului necesar pentru a adormi, această practică îmbunătățește și eficiența somnului – adică procentul de timp petrecut efectiv dormind, fără perioade lungi de stat treaz în pat.

Somnul de calitate nu ține doar de câte ore petrecem în pat, ci și de obiceiurile pe care le avem înainte de culcare. Un duș sau o baie caldă, făcută la momentul potrivit, poate deveni un aliat de nădejde pentru cei care se confruntă cu nopți agitate și dimineți obositoare.