Voucherele de vacanță pentru profesori, aprobate pe ultima sută de metri. Când și cum vor fi acordate în 2025
Cadrele didactice vor primi vouchere de vacanță în 2025, după o perioadă lungă de așteptare. Informații complete despre condiții, beneficiari și modul de utilizare sunt prezentate mai jos în articol.

Cine are dreptul la tichete de vacanță

Vor primi vouchere angajații din învățământ care ”au un venit net de până la 8.000 de lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora”, precizează ministerul, potrivit edupedu.ro.

”Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă, cu timp parțial, voucherele de vacanță se acordă proporțional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanță, respectiv 800 lei, stabilită pentru programul normal de lucru”, adaugă comunicatul.

Fiecare profesor va putea folosi voucherele pentru plata a cel mult 50% din pachetele turistice, diferența urmând să fie acoperită din surse proprii.

De asemenea, suma primită este supusă unui impozit de 10% și contribuții sociale de 10%, reținute din salariul următor primirii voucherului, ceea ce înseamnă că un beneficiu de 800 de lei implică un cost efectiv de 160 de lei pentru angajat.

Ce pași trebuie urmați pentru a primi și utiliza voucherele de vacanță

Pentru a beneficia de vouchere, angajații trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere și să o depună la angajator. După verificarea datelor, cardul de vacanță va fi alimentat cu suma corespunzătoare.

Voucherele pot fi utilizate fracționat și doar la unități turistice licențiate din România, pentru servicii de cazare, masă, transport sau alte componente ale pachetului. Este esențial ca facturile să conțină CNP-ul deținătorului de voucher, pentru a putea fi verificate de ANAF conform prevederilor legale.

Care este perioada de valabilitate a tichetelor de vacanță pentru profesori

Guvernul a redus valoarea maximală a voucherelor de vacanță prin OUG nr. 156/2024, limitând sprijinul statului la 50% din pachetul turistic minim.

De asemenea, perioada de valabilitate a voucherelor este de un an de la alimentarea cardului, iar restul sumei neutilizate trebuie folosit conform declarației pe propria răspundere.

În context, anunțul vine pe finalul vacanței de vară, la doar câteva zile înainte de încheierea acesteia, și după ce pe 17 iunie ministrul Daniel David declarase că fondurile nu erau disponibile.

Liderii sindicali au criticat inconsistența comunicării și insuficiența bugetului pentru plata voucherelor, subliniind tensiunile existente în sistemul educațional privind alocările pentru beneficii și salarii.

