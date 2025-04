Vouchere de vacanță 2025. Când trebuie salariații să restituie tichetele, situațiile prevăzute de lege

Voucherele de vacanță reprezintă o formă populară de stimulent pentru angajați, însă există anumite reglementări legale care prevăd situațiile în care salariații trebuie să restituie contravaloarea acestora. În 2025, angajații care beneficiază de vouchere de vacanță trebuie să fie conștienți de condițiile legale ce pot obliga la restituirea acestora, fie parțial, fie integral, în anumite circumstanțe.

Restituirea voucherelor la încetarea raporturilor de muncă

Unul dintre cazurile cele mai frecvente în care salariații trebuie să returneze voucherele de vacanță este atunci când aceștia încetează raporturile de muncă cu angajatorul. Potrivit reglementărilor stabilite prin HG 215/2009, dacă angajatul nu utilizează voucherele de vacanță până la momentul încetării contractului de muncă sau al expirării perioadei de valabilitate, acesta este obligat să le restituie angajatorului. Mai exact, voucherele nefolosite sau cele acordate necuvenit trebuie returnate, indiferent dacă sunt pe suport hârtie sau electronic.

În cazul voucherelor de vacanță emise pe suport electronic, dacă salariatul nu le utilizează în perioada de valabilitate, emitentul acestora trebuie să restituie contravaloarea lor angajatorului. De asemenea, în cazul în care voucherele de vacanță sunt considerate necuvenite (de exemplu, în cazul cumulului de funcții), angajatorul are obligația de a notifica emitentul pentru ca acesta să poată recupera suma de la angajator.

Cumulul de funcții și voucherele de vacanță

Un alt scenariu în care salariații ar putea fi obligați să restituie voucherele de vacanță se referă la cazul cumulului de funcții. Potrivit legii, voucherele de vacanță se acordă salariatului de către angajatorul unde acesta își are funcția de bază. Dacă angajatul lucrează la mai mulți angajatori, dar voucherele sunt acordate de un angajator unde nu are funcția de bază, acestea vor fi considerate necuvenite. În astfel de situații, angajatul va fi obligat să returneze valoarea voucherelor primite de la angajatorii care nu respectă reglementările legale privind acordarea acestora.

Perioada de valabilitate a voucherelor și utilizarea necuvenită

În cazul în care un angajat pleacă din firmă înainte de finalizarea unui an calendaristic, dar a primit vouchere de vacanță pentru întregul an, va trebui să restituie suma corespunzătoare perioadei de timp în care nu a lucrat efectiv. De exemplu, dacă angajatul pleacă din firmă în primele luni ale anului și a primit vouchere de vacanță pentru întregul an, va trebui să returneze valoarea corespunzătoare perioadei neacoperite de activitatea sa în cadrul firmei.

Este important de menționat că voucherele de vacanță sunt acordate „proporțional cu perioada de exercitare a raportului de muncă”. Astfel, salariații care părăsesc compania înainte de a fi utilizat toate voucherele primite vor fi obligați să restituie sumele corespunzătoare perioadei în care nu au beneficiat de ele.

Reguli noi în 2025 pentru bugetari

În anul 2025, voucherele de vacanță sunt reglementate conform unor norme noi, valabile mai ales pentru angajații din sectorul public. Bugetarii care achiziționează pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 de lei pot beneficia de vouchere de vacanță care acoperă jumătate din valoarea acestora, respectiv până la 800 de lei. Aceste vouchere vor fi acordate doar în urma depunerii unei declarații pe propria răspundere din partea angajaților, iar condițiile de acordare și restituire rămân reglementate de aceleași norme legale menționate anterior.

Voucherele de vacanță reprezintă un beneficiu important pentru mulți angajați, dar este esențial ca aceștia să fie conștienți de reglementările care stabilesc când și în ce condiții vor trebui să le restituie. De la utilizarea necuvenită a acestora, la restituirea sumelor în cazul încetării raporturilor de muncă, angajații trebuie să respecte normele legale pentru a evita eventuale conflicte sau sancțiuni.