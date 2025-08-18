Ultima ora
18 aug. 2025 | 11:41
de Ozana Mazilu

Vor supraviețui doar câțiva constructori auto? De ce această teorie nu convinge pe toată lumea

AUTO
Vor supraviețui doar câțiva constructori auto? De ce această teorie nu convinge pe toată lumea
Predicții repetate, dar niciodată confirmate

În ultimii ani, tot mai mulți analiști din industria auto repetă aceeași idee: într-un deceniu, vor mai rămâne doar câțiva constructori mari de automobile, în timp ce brandurile mici vor dispărea sau vor fi absorbite. Această prognoză are la bază creșterea costurilor de producție, tranziția către electrificare și reglementările tot mai stricte privind emisiile. Însă nu toată lumea este convinsă că această viziune sumbră reflectă realitatea.

Jurnalistul britanic Matt Prior a reamintit într-un editorial recent că a mai auzit aceste predicții de nenumărate ori în ultimele patru decenii, fără ca ele să se materializeze în modul radical anticipat. Da, există schimbări și consolidări, dar lumea auto este mult prea complexă pentru a fi redusă la un scenariu simplist.

Teoria potrivit căreia doar câțiva giganți vor domina piața auto circulă de zeci de ani. În anii ’80, experții spuneau că branduri precum Saab, Volvo sau chiar Porsche nu vor rezista mult timp. Unele dintre aceste companii au trecut prin crize, unele au fost vândute sau integrate în grupuri mai mari, dar altele au găsit soluții și au rămas active, demonstrând o reziliență remarcabilă.

Creștere impresionantă a mașinilor hibride plug-in în Europa, dar România rămâne în urmă

De fapt, industria auto a trecut prin mai multe cicluri de consolidare, dar și prin renașteri neașteptate. Un exemplu recent îl reprezintă producătorii chinezi de mașini electrice, care au apărut într-un număr impresionant, contrazicând ideea că piața s-ar restrânge. În loc să vedem mai puțini jucători, asistăm la apariția unora noi, susținuți de tehnologii moderne și capital masiv.

Argumentul central al celor care cred în supraviețuirea unui „club select” de constructori se bazează pe costurile enorme necesare pentru cercetare și dezvoltare. Însă, chiar și în fața acestor provocări, companii mai mici reușesc să supraviețuiască prin parteneriate, tehnologii de nișă sau poziționări de brand foarte bine gândite.

De ce există loc pentru mai multe mărci

Un motiv pentru care predicțiile de tip „doar câțiva vor rămâne” nu s-au confirmat este diversitatea cererii. Lumea este mai mare și mai diversă ca niciodată, iar consumatorii nu își doresc toți același tip de mașină. De la modele ultra-luxoase și sportive până la vehicule utilitare simple sau microcaruri electrice pentru orașe aglomerate, există segmente de piață pentru care giganții nu pot sau nu vor să aloce resurse.

Aici intervin brandurile mai mici, care inovează și se adaptează. Ele nu trebuie să vândă milioane de unități pentru a supraviețui, ci să își găsească un public dedicat. Exemplele abundă: mărci de lux precum Ferrari sau Aston Martin trăiesc din volume reduse, dar cu marje de profit mari; startup-uri precum Rivian sau Nio au apărut într-un mediu în care se spunea că nu mai este loc pentru nimeni.

Pe lângă aceasta, globalizarea și noile tehnologii de producție au redus barierele de intrare. O companie poate externaliza fabricarea, poate colabora cu giganți ai bateriilor sau ai software-ului și poate lansa pe piață un produs competitiv fără infrastructura uriașă a constructorilor tradiționali.

Viitorul nu e atât de previzibil

Este inevitabil ca unele companii să dispară, fie prin faliment, fie prin fuziuni. La fel de inevitabil este însă și faptul că altele vor apărea. Industria auto nu funcționează ca un joc cu un număr fix de locuri la masă. Dimpotrivă, în perioade de schimbare tehnologică apar mereu noi jucători care profită de oportunități.

Ceea ce subliniază Matt Prior este că predicțiile despre „câți producători vor rămâne” sunt la fel de nesigure precum încercarea de a ghici temperatura apei doar cu ajutorul nasului, într-un vechi concurs de televiziune. Mai sigur ar fi să pariezi pe faptul că vom continua să vedem schimbări, intrări și ieșiri de pe piață, dar nu o restrângere dramatică la doar câteva nume.

Piața auto globală se află într-un moment de transformare accelerată, iar dacă istoria ne-a învățat ceva, este că nimic nu este definitiv. Peste un deceniu, este posibil să vedem mai puțini constructori tradiționali, dar în același timp și mai multe startup-uri îndrăznețe. În loc de o reducere radicală, viitorul ar putea însemna, de fapt, o diversitate și mai mare.

