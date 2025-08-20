Volkswagen introduce abonamente pentru a crește puterea motoarelor electrice. Cum funcționează, mai exact

Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 10:14
de Ozana Mazilu

Industria auto trece printr-o transformare accelerată, iar modelele de afaceri se schimbă odată cu apariția mașinilor electrice. Nu mai este vorba doar despre vânzarea unui vehicul, ci și despre servicii suplimentare care pot aduce profit producătorilor. Volkswagen a intrat acum într-o zonă intens dezbătută: compania oferă clienților posibilitatea de a crește puterea modelului ID.3 Pro printr-un abonament lunar sau printr-o plată unică.

Concret, producătorul german pune la dispoziție o îmbunătățire de 20 kW, care ridică puterea de la 150 kW la 170 kW. Costul este de 18,90 euro pe lună sau 629 de euro pentru o plată unică, iar schimbarea este valabilă doar pentru vehiculele cu software 3.2.1 sau versiuni mai noi. Dacă alegi abonamentul și îl anulezi ulterior, puterea revine automat la 150 kW. În schimb, plata unică rămâne valabilă chiar și la revânzarea mașinii, pentru că upgrade-ul este legat de vehicul.

Cum funcționează noul abonament

Ideea unui abonament pentru mai multă putere nu este cu totul nouă în industrie, dar aplicarea sa la un model de volum precum Volkswagen ID.3 stârnește discuții aprinse. În cazul versiunii Pro, bateria de 59 kWh este asociată standard cu 150 kW, în timp ce versiunea Pro S (77 kWh) primește din fabrică 170 kW. Practic, ambele mașini folosesc același sistem de propulsie, însă diferența de putere este controlată software.

Acum, Volkswagen le permite șoferilor care dețin un ID.3 Pro să plătească pentru a accesa performanța suplimentară. Accelerarea de la 0 la 100 km/h scade astfel de la 7,6 secunde spre valoarea mai apropiată de cea a modelului Pro S, de 7,1 secunde. Autonomia oficială, estimată la 434 km conform ciclului WLTP, nu se modifică, iar viteza maximă rămâne 160 km/h.

Un aspect important este că upgrade-ul nu implică modificări de ordin tehnic sau reînmatriculări. Conform declarațiilor Volkswagen, în certificatul de înmatriculare este trecută deja performanța maximă posibilă a motorului, ceea ce simplifică întregul proces.

Reacții și comparații cu alți producători

Anunțul Volkswagen a stârnit imediat reacții pe rețelele sociale, mai ales în Germania și Marea Britanie, unde noul sistem de abonament a fost anunțat oficial. Mulți șoferi consideră că este incorect să plătești suplimentar pentru o putere pe care mașina o are deja disponibilă din punct de vedere tehnic, dar care este blocată artificial.

Situații similare au mai existat. BMW a fost criticată pentru abonamentele la încălzirea scaunelor, Mercedes a introdus plăți suplimentare pentru unghiul de virare sporit al direcției punții spate, iar Tesla a vândut opțiuni precum pachetul de conducere autonom „Full Self Driving” sau un upgrade de performanță activat ulterior. În toate cazurile, ideea de a plăti pentru funcții deja instalate în mașină a generat polemici.

În cazul Volkswagen, compania argumentează că flexibilitatea este benefică pentru clienți: cine dorește performanță doar temporar, poate alege varianta de abonament. Pe de altă parte, pentru cei care plănuiesc să păstreze mașina mai mulți ani, plata unică pare mult mai atractivă.

Un pas spre viitorul mașinilor „pe bază de software”

Strategia Volkswagen face parte dintr-o tendință mai amplă a industriei auto: trecerea la mașini în care software-ul joacă un rol central. În loc să fie doar un produs finit, automobilul devine o platformă care poate primi noi funcții și îmbunătățiri contra cost, la fel ca un smartphone.

Pe lângă creșterea de putere, în VW Connect Store se regăsesc alte opțiuni care pot fi activate prin abonament sau plată unică. Printre ele, navigația la 23 de euro/lună, controlul fazei lungi „Light Assist” la 4,50 euro/lună, sistemul ACC pentru croazieră adaptivă la 9,50 euro/lună sau iluminarea ambientală la 1,50 euro/lună. Astfel, mașina poate fi personalizată în funcție de nevoile și bugetul fiecărui proprietar.

Pentru piața second-hand, această abordare poate aduce beneficii: un nou proprietar poate activa ulterior funcții pe care cel dintâi nu le-a dorit sau nu le-a plătit. În același timp, există riscul ca șoferii să perceapă aceste oferte ca pe o metodă de a plăti de două ori pentru același lucru.

Volkswagen pariază pe faptul că, odată cu digitalizarea, oamenii vor accepta mai ușor ideea de a „închiria” performanță și funcții la mașină, la fel cum fac deja cu aplicații sau servicii online. Rămâne de văzut dacă această strategie va fi adoptată pe scară largă sau dacă rezistența clienților va forța compania să ajusteze planurile.

Cert este că, odată cu introducerea acestor abonamente, intri într-o eră în care mașina ta electrică nu mai este un simplu obiect, ci un serviciu permanent conectat la portofelul tău. Iar întrebarea esențială pe care trebuie să ți-o pui este: vrei să plătești lunar pentru performanță, sau preferi să o cumperi o singură dată și să uiți de griji?

