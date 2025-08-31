Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 12:42
de Cristian Cojocaru

Sănătate
Vitamina banală luată de mulţi zilnic ar putea încetini îmbătrânirea timp de 4 ani, arată un studiu Harvard
Vitamina D - imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech/OpenAI)

Un studiu recent al cercetătorilor de la Universitatea Harvard sugerează că vitamina D, un supliment banal pe care mulți oameni îl iau zilnic, ar putea încetini procesul de îmbătrânire celulară. Pe o perioadă de patru ani, persoanele care au primit zilnic vitamina D au prezentat o reducere semnificativă a scurtării telomerilor, structuri asociate cu îmbătrânirea și declinul sănătății.

Telomerii, indicatorii longevității

Telomerii sunt structuri situate la capetele cromozomilor, asemănate cu capetele de plastic ale șireturilor, având rolul de a proteja ADN-ul în timpul diviziunii celulare. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, telomerii se scurtează, iar acest proces este legat de apariția bolilor cronice și de o speranță de viață mai mică.

Conform celor de la Harvard, studiul publicat în The American Journal of Clinical Nutrition a analizat aproximativ 1.000 de participanți trecuți de 50 de ani. O parte dintre aceștia au luat zilnic câte 2.000 de unități internaționale (IU) de vitamina D, în timp ce restul au primit un placebo. După patru ani, cei care au luat vitamina D au avut o scurtare a telomerilor de mai puțin de jumătate față de grupul placebo, arată Harvard.

Rezultatele și limitele studiului

Cercetătorii spun că aceste rezultate sugerează un potențial real pentru vitamina D în încetinirea procesului de îmbătrânire biologică. Totuși, specialiștii avertizează că suplimentele nu trebuie luate necontrolat, deoarece excesul poate duce la complicații, inclusiv probleme renale și calcificarea vaselor de sânge.

Scriu cei de la The Washington Post că metoda folosită pentru măsurarea telomerilor, qPCR, poate fi influențată de factori tehnici, motiv pentru care studiul are nevoie de confirmări suplimentare. De asemenea, majoritatea participanților erau albi, ceea ce limitează aplicabilitatea concluziilor la populații diverse.

Implicații pentru viitor

Dacă rezultatele vor fi confirmate și în alte cercetări pe termen lung, vitamina D ar putea fi recunoscută ca un mijloc simplu și accesibil de a încetini procesul natural de îmbătrânire. Totuși, medicii subliniază că această vitamină nu este o soluție miraculoasă, ci trebuie privită ca parte a unui stil de viață sănătos, alături de alimentație echilibrată, exerciții fizice și somn regulat.

Publicația Economic Times notează că menținerea telomerilor mai lungi ar putea reduce și riscul unor boli cronice, precum diabetul și afecțiunile cardiovasculare, ceea ce face ca descoperirea să fie una deosebit de promițătoare.

