Vin vremuri grele pentru absolvenții în tehnologie – Un studiu arată impactul negativ al inteligenței artificiale atunci când vine vorba despre angajări

Un nou raport publicat de SignalFire, numit State of Tech Talent Report – 2025, evidențiază schimbări semnificative în modul în care companiile de tehnologie recrutează și rețin talentele.

Conform datelor colectate prin platforma Beacon AI, care monitorizează peste 650 de milioane de profesioniști și 80 de milioane de organizații, angajările pentru absolvenți de tehnologie sunt în scădere accentuată, iar companiile se concentrează tot mai mult pe recrutarea de profesioniști cu experiență.

Scăderea angajărilor entry-level, paradoxul experienței

Potrivit raportului, angajările pentru poziții entry-level au scăzut cu 50% comparativ cu nivelurile pre-pandemie din 2019.

În cadrul marilor companii tech, absolvenții reprezintă acum doar 7% din totalul angajărilor, în timp ce la startup-uri, ponderea lor este sub 6%.

Tendința afectează inclusiv absolvenții cu pregătire de top în inginerie și informatică, care întâmpină dificultăți în a-și găsi un prim loc de muncă.

Raportul introduce conceptul de experience paradox: companiile publică poziții junior, dar le ocupă cu angajați seniori, din cauza echipelor mai mici și bugetelor restrânse.

Această realitate creează un cerc vicios pentru tinerii profesioniști: au nevoie de experiență pentru a fi angajați, dar nu pot acumula experiență fără a fi angajați.

Laboratoarele AI și cum se raportează ele la concentrarea talentelor

Un alt punct central al raportului este retenția talentelor în laboratoarele AI de top. Anthropic se remarcă printr-o rată de retenție de 80% pentru angajații cu cel puțin doi ani în companie, comparativ cu 67% la OpenAI și 64% la Meta.

Laboratoarele de inteligență artificială poartă o competiție acerbă pentru ingineri și cercetători seniori, inclusiv prin preluarea talentelor de la rivalii Big Tech și alte laboratoare, folosind pachete salariale competitive și culturi organizaționale flexibile.

În același timp, raportul evidențiază și schimbările geografice în sectorul tech. Orașe tradiționale precum San Francisco și New York rămân centrale, în timp ce Miami și San Diego câștigă teren datorită costurilor mai mici și stilului de viață atractiv.

Orașe precum Austin și Houston pierd teren, determinând companiile să ajusteze strategiile de angajare și compensare.

Raportul SignalFire arată că viitorul industriei tech nu este definit doar de tehnologie, ci mai ales de modul în care companiile atrag, dezvoltă și rețin talentele.

Pentru absolvenți, acest context impune adoptarea unor abordări alternative, precum freelancingul, proiectele open-source sau bootcamp-urile, pentru a dobândi experiență relevantă într-un mediu în schimbare rapidă.