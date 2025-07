VIDEO Un tren cu turiști români a luat foc în Italia. Pasageră: „Spargeam geamurile ca să ieșim”

Un incident șocant petrecut în Italia a pus în pericol zeci de turiști, printre care și români. Un tren de pe ruta Napoli-Sorrento a fost cuprins de flăcări în mers, iar pasagerii au fost nevoiți să se autoevacueze, în lipsa intervenției imediate a autorităților. O româncă aflată în tren a relatat momentele de groază trăite în timpul incendiului, descriind situația ca fiind un adevărat coșmar.

Luni, 21 iulie 2025, între stațiile Torre Annunziata și Pioppaino, un vagon al trenului care circula între Napoli și Sorrento a fost cuprins de flăcări, după ce pe acoperișul acestuia s-a produs un scurtcircuit. Vagonul, parte din flota veche a Circumvesuvianei, fusese modernizat în 2020, dar temperatura ridicată a favorizat izbucnirea unui incendiu ce a transformat călătoria într-o experiență traumatizantă.

Pasagerii, printre care numeroși turiști români, s-au confruntat cu un fum dens și miros de ars, în timp ce trenul continua să ruleze fără ca mecanicul să oprească imediat garnitura. În lipsa unei intervenții din partea personalului feroviar, unii călători au spart geamurile pentru a ieși și au acționat frâna de urgență, reușind într-un final să oprească trenul aproape de o stație.

Printre pasagerii aflați în trenul afectat s-a numărat și Ilinca Marcu, o turistă româncă, care a povestit clipele de panică pe care le-a trăit. Aceasta a declarat pentru Antena 3 CNN:

„Două secunde au durat scânteile și a căzut bateria trenului foarte aproape de noi. A fost o mică explozie, a început să iasă fum, foc, oamenii au început să se panicheze. Trenul nu oprea, asta mi s-a părut cel mai rău lucru, că nu se oprea trenul. Strigam cu toții: «Stop the train, stop the train». Am început să spargem geamurile și până la urmă s-a oprit trenul în apropierea unei stații și am reușit să coborâm cu toții.”