VIDEO: Femeie mută de 18 ani vorbește din nou cu ajutorul unui implant cu cip în creier

După aproape două decenii de tăcere, o fostă profesoară de matematică din Canada, pe nume Ann, a reușit să-și recupereze vocea grație unui dispozitiv experimental. Victimă a unui accident vascular cerebral (AVC) la doar 30 de ani, ea și-a pierdut atunci capacitatea de a se deplasa și de a vorbi, devenind tetraplegică și mută. Acum, la 47 de ani, Ann beneficiază de o inovație tehnologică remarcabilă: un implant cu cip așezat pe suprafața cortexului, care îi transformă gândurile în cuvinte rostite aproape în timp real, informează Associated Press.

Realizat de o echipă de cercetători de la universitățile Berkeley și San Francisco din California, acest sistem a fost prezentat într-un studiu recent publicat în revista Nature Neuroscience. Spre deosebire de alte dispozitive similare, noul prototip reușește să furnizeze vocea artificială a pacientei într-un interval de numai 80 de milisecunde, în locul a 8 secunde, cât era necesar anterior. Pentru Ann, această schimbare reprezintă trecerea de la o întârziere considerabilă la o comunicare aproape instantanee, dându-i speranța de a-și relua activitatea profesională sau măcar de a-și regăsi rolul activ în societate.

Primul pas în dezvoltarea acestui implant cu cip a constat în cartografierea activității cerebrale a lui Ann în timp ce își imagina că rostește propoziții simple, articulându-le silențios. Cercetătorii au montat 253 de electrozi pe suprafața cortexului responsabil de vorbire, fără a penetra efectiv țesutul cerebral, spre deosebire de alte inițiative precum Neuralink, care presupun implanturi invazive. Procesul a inclus, într-o primă fază, antrenarea algoritmilor de inteligență artificială cu 50 de fraze elementare, pentru a stabili corelația dintre semnalele neuronale și modul în care sunt articulate efectiv cuvintele.

Pe măsură ce rețeaua neuronală a devenit mai sofisticată, a fost capabilă să recunoască și să reproducă peste 1.000 de cuvinte într-un timp de reacție foarte scurt. Cercetătorii explică faptul că 1.000 de cuvinte de bază pot acoperi aproximativ 85% din conversațiile uzuale, ceea ce înseamnă un pas uriaș pentru reabilitarea limbajului. Acest proces de învățare accelerată a dus la realizarea unei sinteze vocale care poate reproduce vocea originală a pacientei, reconstituită dintr-o înregistrare video veche de la nunta sa. În felul acesta, Ann nu doar că își poate exprima gândurile, dar reușește să o facă folosind o sonoritate foarte apropiată de cea pe care o avea înainte de accident.

A stroke survivor speaks again with the help of an experimental brain-computer implant. pic.twitter.com/JThw3boyuj

— The Associated Press (@AP) March 31, 2025