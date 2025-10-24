Victoria’s Secret, o fantezie devenită realitate. Povestea celebrului brand care l-a împins pe fondator spre suicid

Când spui Victoria’s Secret, spui senzualitate, rafinament și spectacol. Este brandul care a redefinit feminitatea modernă, aducând pe podium unele dintre cele mai frumoase femei din lume și transformând lenjeria intimă într-un simbol al luxului și al eleganței. Însă puțini știu că în spatele acestei povești de succes se ascunde o istorie tulburătoare, care s-a încheiat tragic pentru cel care a avut curajul să viseze.

De la o simplă idee la un concept revoluționar

Roy Raymond, fondatorul Victoria’s Secret, s-a născut în 1947 în Connecticut, Statele Unite. Încă din copilărie, dădea semne că are spirit antreprenorial. La doar 13 ani, punea pe picioare prima sa afacere – realiza invitații de nuntă și le vindea cunoscuților.

După terminarea studiilor, a obținut un master în Administrarea Afacerilor la una dintre cele mai prestigioase facultăți din America, iar apoi a lucrat ani buni în departamentele de marketing ale unor companii importante.

Totuși, visul lui Roy nu era să fie angajat, ci să creeze ceva al lui, o afacere care să-i poarte numele și să-i reflecte viziunea. Ideea care avea să-i schimbe viața i-a venit într-un moment banal, dar revelator. Într-o zi, în anii ’70, s-a dus să cumpere lenjerie intimă pentru soția sa, Gaye Raymond.

Experiența a fost stânjenitoare: vânzătoarele îl priveau suspicios, produsele expuse erau banale și lipsite de atractivitate, iar atmosfera generală era una rece și impersonală.

Raymond și-a dat seama că piața lenjeriei feminine era complet lipsită de farmec și că exista un potențial uriaș de schimbare. Așa s-a născut ideea unui magazin care să transforme cumpărarea lenjeriei într-o experiență plăcută și elegantă, nu una jenantă.

Sprijinit de soția sa, Roy a decis să-și urmeze visul. Cei doi au investit toate economiile familiei, au împrumutat bani de la rude și au obținut un credit bancar. Cu un capital total de aproximativ 80.000 de dolari, în 1977 au deschis primul magazin Victoria’s Secret într-un mall din Palo Alto, California.

Conceptul era cu totul nou: magazinul era amenajat în stil victorian, decorat cu lemn masiv, catifea și oglinzi elegante, oferind o atmosferă intimă și rafinată, asemenea unui boudoir. Era locul perfect pentru a descoperi “secretele” frumuseții feminine.

Succesul a fost imediat. În primul an, magazinul a generat profituri de peste jumătate de milion de dolari. Roy a lansat apoi un catalog de prezentare, pe care îl trimitea prin poștă clienților, și a deschis încă trei magazine în San Francisco. Victoria’s Secret devenise o afacere promițătoare, iar Raymond era convins că visul său abia începea.

Ascensiunea și pierderea controlului

Trei ani mai târziu, povestea Victoria’s Secret avea să ia o turnură neașteptată. Omul de afaceri Leslie Wexner, proprietarul lanțului de magazine The Limited, a descoperit noul brand și a intuit imediat potențialul uriaș pe care îl avea.

A încercat să cumpere compania, dar Raymond a refuzat inițial oferta. Totuși, la doar șase luni distanță, afacerea începea să acumuleze datorii, iar Roy nu mai reușea să identifice cauza problemelor. Atunci, el însuși l-a contactat pe Wexner și a acceptat să vândă.

În 1982, Victoria’s Secret a fost vândută pentru suma de aproximativ un milion de dolari. În acel moment, compania deținea cinci magazine și un catalog de 42 de pagini. Condiția lui Raymond a fost să rămână implicat în afacere, dar colaborarea cu noul proprietar a durat doar un an.

Cei doi aveau viziuni complet diferite. Raymond gândise magazinul ca un spațiu unde bărbații se simt confortabil să cumpere cadouri pentru femei, în timp ce Wexner a înțeles că adevăratul potențial stă în a atrage clientele feminine, nu pe soții lor.

Wexner a schimbat complet direcția: a transformat Victoria’s Secret într-un brand pentru femei, cu o identitate vizuală puternică, o comunicare sofisticată și o promisiune de lux accesibil.

Această schimbare de perspectivă s-a dovedit genială și a pus bazele imperiului care avea să urmeze. Din păcate, Roy Raymond nu a mai fost parte din poveste.

Faliment, depresie și sfârșit tragic

După ce a vândut Victoria’s Secret, Raymond a încercat să o ia de la capăt. A investit 850.000 de dolari într-un nou proiect – un magazin exclusivist pentru copii. Însă ideea nu a prins.

Locația aleasă s-a dovedit nepotrivită, iar strategia de marketing nu a reușit să atragă clienți. În mai puțin de doi ani, afacerea a dat faliment, iar Roy și soția sa au pierdut nu doar investiția, ci și casele și mașinile.

Chiar și în aceste condiții, Raymond nu a renunțat la dorința de a conduce o afacere proprie. A încercat alte proiecte: o librărie pentru copii, o companie de reparații de calculatoare, o firmă care producea peruci.

Niciuna dintre ele nu a avut succes. În 1990, după ani de eșecuri și tensiuni, Roy și Gaye au divorțat. Ea a devenit profesoară universitară, în timp ce el continua să caute acel “ceva” care să-i aducă din nou împlinirea.

Din păcate, acea împlinire nu a mai venit niciodată. Copleșit de datorii, dezamăgiri și depresie, Roy Raymond a ales să-și pună capăt vieții.

Pe 26 august 1993, la vârsta de 46 de ani, s-a sinucis aruncându-se de pe celebrul pod Golden Gate din San Francisco. Povestea unui vis împlinit se transforma, astfel, într-o tragedie.

Imperiul care a cucerit lumea și cele mai cunoscute supermodele

După moartea fondatorului, Victoria’s Secret a continuat să se dezvolte spectaculos. În 1995, brandul a organizat pentru prima dată Victoria’s Secret Fashion Show, un eveniment grandios transmis de marile posturi de televiziune americane.

Defilările au devenit rapid un fenomen global: decoruri impresionante, costume spectaculoase, muzică live și apariții ale celor mai renumite supermodele din lume.

Modelele brandului au fost denumite „Îngeri”, datorită aripilor uriașe pe care le purtau pe podium. Printre ele s-au numărat Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Lily Aldridge, Barbara Palvin Sprouse, dar și surorile Bella și Gigi Hadid.

Fiecare dintre ele a contribuit la mitologia brandului, transformând prezentările într-un adevărat spectacol al feminității.

În timp, Victoria’s Secret s-a extins și pe alte segmente. În afară de lenjeria intimă – care reprezenta peste 70% din vânzări – compania a dezvoltat linii de parfumuri, produse de înfrumusețare și articole de îngrijire corporală.

Acestea au adus brandului profituri uriașe și o prezență în peste 70 de țări. Primul magazin deschis în afara Statelor Unite a apărut abia în 2010, în Canada, dar până atunci Victoria’s Secret devenise deja un nume cunoscut la nivel global.

Unul dintre momentele emblematice ale fiecărui an este prezentarea „Fantasy Bra” – sutienul realizat manual, împodobit cu pietre prețioase și evaluat la sume amețitoare.

În 2011, Miranda Kerr a purtat un astfel de sutien în valoare de 2,5 milioane de dolari, iar în 2025, la New York Fashion Week, Bella Hadid a defilat purtând un nou Fantasy Bra, evaluat la 10 milioane de dolari, împodobit cu diamante și perle rare.

Lecțiile unei povești contrastante

Povestea Victoria’s Secret este o combinație de inspirație, viziune și tragedie. De la o idee simplă născută dintr-un moment de jenă, brandul a ajuns să devină un simbol global al feminității și luxului. Dar, în spatele succesului, se află un om care a visat, a reușit, apoi a pierdut totul.

Primul mare adevăr pe care îl arată această poveste este că o idee revoluționară poate schimba o industrie întreagă, chiar dacă pornește dintr-o nevoie personală.

Al doilea, că succesul poate fi la fel de periculos ca eșecul, dacă nu știi cum să-l gestionezi. Roy Raymond a fost un vizionar, dar nu un strateg pe termen lung. El a creat conceptul, însă altcineva l-a transformat într-un imperiu.

Tragedia sa personală scoate în evidență un alt aspect adesea ignorat: vulnerabilitatea umană în fața eșecului. Raymond a pierdut tot ce construise, dar, mai grav, a pierdut încrederea în el însuși. Povestea sa ne amintește că dincolo de strălucirea unui brand, există mereu oameni reali, cu emoții, greșeli și limite.

Unul dintre cele mai spectaculoase branduri din lume

Astăzi, Victoria’s Secret rămâne un brand emblematic, sinonim cu glamourul, frumusețea și eleganța. Defilările sale continuă să fie evenimente urmărite la nivel mondial, iar imaginea „îngerilor” a devenit parte din cultura pop.

Însă, dincolo de luminile reflectoarelor, istoria acestui brand poartă amprenta unui visător care a avut curajul să schimbe regulile jocului, dar care nu a reușit să se bucure de propriul succes.

Roy Raymond a fost omul care a transformat lenjeria intimă dintr-un produs banal într-un simbol al feminității moderne. A oferit lumii o fantezie devenită realitate, dar a plătit un preț dureros. Povestea lui rămâne o lecție despre vis, ambiție, pierdere și fragilitatea umană – o amintire că, uneori, în spatele celor mai strălucitoare povești se ascund cele mai adânci umbre.