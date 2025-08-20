Viaţa reală a badantelor din Italia. Îngrijitoarea a vrut să îşi ia zilele chiar în casa bătrânilor de care avea grijă

Viața badantelor din Italia este adesea privită cu multă superficialitate, ca și cum ar fi doar un loc de muncă sigur pentru femeile venite din străinătate. În realitate, în spatele ușilor închise, aceste femei se confruntă cu presiuni uriașe, singurătate și situații-limită. Un episod recent petrecut la Albenga, în apropiere de Piazza Europa, arată cât de fragil poate fi echilibrul psihic al celor care îngrijesc bătrâni.

Intervenția rapidă i-a salvat viața

În seara de 17 august, un apartament liniștit din zonă a devenit scena unei tragedii evitate la limită. O îngrijitoare în vârstă de 30 de ani, de origine străină, a încercat să își pună capăt zilelor chiar în locuința bătrânului de care avea grijă. Femeia ar fi ingerat o întreagă sticlă de tranchilizante, medicamente care aparțineau cuplului de vârstnici pe care îl asista. În acel moment, în casă se afla doar bărbatul, soția lui fiind internată la spital încă din cursul dimineții.

Alarma a fost declanșată în jurul orei 19:00, când o rudă a venit în vizită. Atmosfera din apartament i s-a părut imediat suspectă: obloanele erau trase, ferestrele complet închise, iar ușa încuiată din interior. Privind prin gaura cheii, a observat-o pe badantă, dezorientată și îmbrăcată sumar, deplasându-se cu dificultate prin casă.

Speriați, membrii familiei au cerut ajutorul serviciilor de urgență. În scurt timp au sosit ambulanța Croce Bianca di Albenga, echipajul medical 118 și carabinierii. După câteva minute tensionate, femeia a acceptat să deschidă ușa, dar s-a prăbușit pe pat, confirmând că ingerase o doză periculoasă de medicamente.

Rudele bătrânilor au depus plângere

Ceea ce părea inițial o simplă tentativă de suicid s-a transformat rapid într-o situație violentă. În momentul în care echipajele medicale și polițiștii au încercat să o ajute, îngrijitoarea a devenit agresivă, lovindu-i cu pumnii și picioarele. A fost nevoie de forță pentru a o imobiliza și transporta la spital, unde a primit îngrijiri de urgență, potrivit stiridiaspora.ro.

Investigațiile ulterioare au scos la iveală detalii tulburătoare. Sub perna femeii a fost găsită o sticlă de vin, semn că în ultimele zile ar fi combinat alcoolul cu medicamentele. În plus, rudele bătrânului au mărturisit că acesta, dar și soția lui, păreau neobișnuit de obosiți și încetiniți în ultima perioadă, ceea ce ridică suspiciuni că ar fi putut exista și alte episoade de consum necontrolat de medicamente în casă.

Familia bărbatului, șocată de cele întâmplate, a anunțat că va depune plângere împotriva îngrijitoarei. Între timp, carabinierii continuă ancheta pentru a stabili dacă femeia a pus în mod deliberat în pericol viața celor aflați în grija ei sau dacă gestul său a fost unul de disperare personală.