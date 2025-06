Veşti triste pentru fanii trupei a-ha! Solistul Morten Harket suferă de o boală neurodegenerativă: „O parte din mine a vrut să o dezvăluie”

Morten Harket, vocea emblematică a trupei a-ha, compozitor, tată a cinci copii și bunic, a dezvăluit public că suferă de boala Parkinson. Artistul norvegian în vârstă de 64 de ani a confirmat diagnosticul printr-o mărturisire sinceră, exprimându-și acceptarea bolii cu o atitudine calmă și lucidă.

Morten Harket confirmă că suferă de Parkinson

„Nu am nicio problemă în a accepta diagnosticul. Cu timpul, am preluat atitudinea tatălui meu, care are 94 de ani, faţă de modul în care organismul se predă treptat: «Folosesc orice funcţionează»”, a declarat Harket.

Anunțul a fost făcut și printr-un articol publicat pe site-ul oficial al formației, a-ha.com, semnat de Jan Omdahl, biograful trupei. Acesta a precizat că, până acum, starea de sănătate a lui Morten a fost păstrată în cercul restrâns de apropiați, din dorința artistului de a evita consecințele imprevizibile ale unei dezvăluiri publice.

„O parte din mine a vrut să o dezvăluie. Aşa cum am spus, recunoaşterea diagnosticului nu a fost o problemă pentru mine; nevoia mea de pace şi linişte pentru a lucra este cea care m-a oprit. Încerc pe cât posibil să împiedic întregul meu sistem să intre în declin. Este un echilibru dificil între a lua medicamentele şi a gestiona efectele secundare ale acestora. Sunt atât de multe lucruri de pus în balanţă atunci când emulezi modul magistral în care corpul gestionează fiecare mişcare complexă, sau chestiuni şi invitaţii sociale, sau viaţa de zi cu zi în general.”

Boala Parkinson afectează aproximativ 13.000 de persoane în Norvegia și peste 10 milioane la nivel mondial. Este cauzată de pierderea celulelor producătoare de dopamină din creier și afectează în principal mișcarea, dar și alte funcții ale organismului. Deși nu este letală, evoluția sa este progresivă și debilitantă.

Harket, supus unor tratamente avansate

Harket a fost supus unor tratamente avansate care au ameliorat semnificativ simptomele. În iunie 2024, el a suferit o intervenție neurochirurgicală de stimulare cerebrală profundă (DBS) la renumita Clinică Mayo din SUA. Procedura a presupus implantarea de electrozi în partea stângă a creierului, conectați la un dispozitiv implantat în piept, care trimite impulsuri electrice menite să regleze funcționarea creierului.

Efectele au fost remarcabile, simptomele fizice reducându-se considerabil. O a doua intervenție, similară, a avut loc în decembrie 2024 pe partea dreaptă a creierului, având același rezultat pozitiv. Contribuția neurologului său din Norvegia, dr. Christina Sundal, fost cercetător în echipa de la Mayo, a fost esențială în această etapă a tratamentului.

Mesajul lui Harket către fani a fost unul profund și liniștitor:

„Nu vă faceţi griji pentru mine. Aflaţi cine vreţi să fiţi – un proces care poate fi nou în fiecare zi. Fiţi buni servitori ai naturii, baza însăşi a existenţei noastre, şi aveţi grijă de mediu cât încă mai este posibil. Dedicaţi-vă energia şi efortul rezolvării problemelor reale şi să ştiţi că eu sunt îngrijit.”

Trupa a-ha: Legendele pop din Norvegia care au cucerit lumea

Trupa a-ha este una dintre cele mai iubite și longevive formații din istoria muzicii pop. Formată în Oslo, Norvegia, în anul 1982, grupul este compus din Morten Harket (voce), Magne Furuholmen (clape, chitară) și Paul Waaktaar-Savoy (chitară). De-a lungul carierei, a-ha a reușit să se reinventeze constant, păstrându-și totodată esența: un sunet melodic, sofisticat, însoțit de versuri introspective și o prezență scenică inconfundabilă.

Trupa a devenit cunoscută la nivel mondial în 1985, odată cu lansarea hitului „Take On Me”, piesă care a intrat rapid în topurile internaționale și care a devenit emblematică pentru anii ’80. Videoclipul său inovator, ce combina imagini desenate manual cu filmări reale, a câștigat șase premii MTV și este considerat și astăzi unul dintre cele mai revoluționare clipuri din istoria muzicii.

Albumul de debut, „Hunting High and Low”, a fost un succes comercial uriaș și a inclus, pe lângă „Take On Me”, și alte hituri precum „The Sun Always Shines on T.V.” și „Hunting High and Low”.

Evoluție artistică și recunoaștere globală

Spre deosebire de multe trupe pop ale acelei epoci, a-ha nu s-a limitat la rețetele comerciale. Albumele următoare, precum „Scoundrel Days” (1986), „Stay on These Roads” (1988) și „East of the Sun, West of the Moon” (1990) au demonstrat o maturizare artistică, cu influențe din rock, synth-pop și chiar muzică clasică.

Trupa a avut parte de o carieră cu suișuri și coborâșuri, incluzând o despărțire în 1994 și o revenire în 2000, odată cu lansarea albumului „Minor Earth | Major Sky”, aclamat de critici și iubit de fani.