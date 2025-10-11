Vestea bună de la ASF pentru viitori pensionari. Ce s-a întâmplat cu economiile de o viață ale românilor din Pilonul II, fondurile de pensii private

După ani de incertitudine economică și dezbateri privind sustenabilitatea sistemului de pensii, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vine cu o veste care aduce un plus de optimism pentru milioanele de români care contribuie la Pilonul II. Activele fondurilor private de pensii au atins, la finalul verii 2025, un nivel record de 179,6 miliarde de lei , o creștere de 21% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această evoluție confirmă soliditatea sistemului privat de economisire pentru pensie și arată că, în pofida provocărilor economice și inflației ridicate, randamentele investițiilor administrate de fondurile private rămân pozitive.

Fondurile de pensii private, în creștere pe fondul investițiilor românești

Conform datelor publicate de ASF, contribuțiile lunare la Pilonul II au ajuns la 1,91 miliarde de lei , iar contribuția medie per participant este de 415 lei . În total, sistemul de pensii private obligatorii are 8,4 milioane de participanți , ceea ce înseamnă că aproape toți angajații activi din România contribuie într-un fel la acest mecanism de economisire.

Un aspect important remarcat de ASF este faptul că aproape 94% dintre investițiile fondurilor sunt realizate în România , majoritatea în titluri de stat, ceea ce asigură stabilitate și un risc redus.

Titlurile de stat dețin ponderea principală – 118,2 miliarde de lei (65,8% din total).

Acțiunile listate la Bursa de Valori București însumează 44,4 miliarde de lei (24,7%), semn al implicării fondurilor în economia reală.

Obligațiunile corporative ajung la 7,3 miliarde de lei (4,1%).

Aceste investiții oferă nu doar siguranță participanților, ci și un impuls important pentru piața de capital și finanțele publice, prin faptul că o parte semnificativă din banii administrați se întorc în economia locală.

Valul demografic și presiunea pe sistemul public

În următorii ani, România va trece printr-un val de pensionări masive. Aproximativ un milion de români , majoritatea născuți între 1967 și 1969, se vor retrage din activitate până la începutul anilor 2030. Acest val va pune o presiune enormă pe sistemul public de pensii, care deja se confruntă cu un deficit de 5,4 miliarde de lei .

În acest context, Pilonul II devine un element de echilibru crucial. Contribuțiile private completează pensia publică și pot asigura un nivel de trai decent pentru cei care se vor pensiona în următorul deceniu.

În prezent, pensia medie în România este de 2.814 lei , dar proiecțiile arată că aceasta ar putea ajunge spre 4.200 lei până în 2035, dacă salariile continuă să crească și inflația rămâne sub control. Totuși, raportul dintre angajați și pensionari s-a deteriorat alarmant — doar 1,3 persoane active susțin financiar un pensionar.

Pilonul II – o plasă de siguranță pentru generațiile viitoare

Pentru mulți români, fondurile de pensii private au devenit o garanție suplimentară că economiile acumulate nu se vor pierde în fața dezechilibrelor bugetare. Cele șapte fonduri majore – Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, NN și Vital – administrează economiile participanților cu prudență, oferind randamente anuale superioare inflației în majoritatea perioadelor.

ASF subliniază că, deși contextul economic global este volatil, performanța fondurilor private din România arată un grad ridicat de profesionalism și diversificare. Pentru viitorii pensionari, acest lucru înseamnă nu doar stabilitate, ci și o perspectivă reală de creștere a sumelor acumulate până la momentul retragerii din activitate.

Pe termen lung, consolidarea Pilonului II rămâne una dintre cele mai sigure soluții pentru echilibrarea sistemului de pensii din România și reducerea dependenței de bugetul public.