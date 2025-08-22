Veste bună pentru șoferii din România, dar și pentru pietoni – au scăzut accidente rutiere în premieră. Autostrăzile și radarele cu trepied, posibile motive pentru siguranța suplimentară

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025
de Alexandru Puiu

Pentru prima dată după mulți ani, România înregistrează o scădere importantă a numărului de accidente rutiere. Datele oficiale arată că în prima jumătate a anului 2025 s-au produs mult mai puține evenimente grave față de aceeași perioadă din 2024. Excepție face doar anul 2020, când traficul a fost redus drastic din cauza restricțiilor pandemice. În rest, țara noastră a fost constant pe primele locuri în Uniunea Europeană la capitolul accidente mortale, ceea ce face ca această schimbare să fie cu atât mai semnificativă.

Potrivit Poliției Române, în primele șase luni ale lui 2025 au avut loc 1.712 accidente rutiere grave, soldate cu 549 de decese și 1.349 de persoane rănite. Comparativ cu 2024, vorbim despre o scădere de aproape 12% a accidentelor, cu 111 persoane decedate mai puțin și 142 de răniți gravați în minus.

Ce a dus la scăderea accidentelor rutiere

Printre motivele invocate de specialiști se numără infrastructura rutieră îmbunătățită. În prezent, România are aproape 1.300 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, mulți dintre aceștia finalizați în ultimii doi ani cu fonduri europene. Drumurile mai sigure și mai rapide reduc riscul de accidente grave pe șoselele naționale cu o singură bandă pe sens, unde au loc cele mai multe tragedii.

Un alt factor este reprezentat de noile radare pe trepied introduse de Poliția Rutieră. Cele 400 de dispozitive supraveghează permanent traficul, filmează abaterile și trimit amenzile direct acasă șoferilor. Astfel, viteza excesivă – una dintre principalele cauze ale accidentelor – a început să fie mai atent controlată. În plus, legislația rutieră permite acum sancționarea pe baza filmărilor realizate de cetățeni, ceea ce descurajează comportamentele iresponsabile.

Cauzele principale rămân aceleași, dar efectele sunt mai reduse

Chiar dacă numărul accidentelor a scăzut, cauzele rămân similare. Indisciplina pietonilor a dus la aproape 16% din accidente, viteza excesivă la alte 15%, iar neacordarea de prioritate vehiculelor și pietonilor, dar și indisciplina bicicliștilor, completează topul. Doar traversările neregulamentare ale pietonilor au generat 271 de accidente grave, în timp ce depășirea vitezei a produs 263 de evenimente.

Ceea ce s-a schimbat însă este amploarea consecințelor. Toate categoriile de cauze înregistrează mai puține victime față de anul trecut, ceea ce arată că măsurile luate încep să aibă un impact real.

Un pas înainte pentru siguranța rutieră

Scăderea accidentelor rutiere reprezintă o veste bună pentru șoferi și pietoni deopotrivă. Dacă trendul se menține și în a doua parte a anului, România ar putea bifa primul an din ultimele decenii cu o reducere semnificativă a victimelor pe șosele. Deși rămân multe probleme de rezolvat – de la educația rutieră, la sancționarea promptă a șoferilor agresivi – rezultatele din 2025 arată că investițiile în infrastructură și folosirea tehnologiei pot salva vieți, conform ProMotor.

