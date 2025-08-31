Veste bună pentru familia rămasă fără mașină în Grecia. Poliția are imaginile cu hoții

Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 17:53
de Andreea Bișinicu

Cuprins
  1. Primele progrese în ancheta furtului mașinii românilor furate în Grecia
  2. Alte cazuri similare atrag atenția turiștilor
  3. Situația furturilor, în creștere în Grecia

Familia de români care a rămas fără mașină în Grecia, în urmă cu patru zile, a primit o veste care le dă din nou speranțe. Poliția elenă a reușit să obțină imagini clare cu cei doi suspecți, surprinși de o cameră de supraveghere din zonă.

Primele progrese în ancheta furtului mașinii românilor furate în Grecia

În fotografii, indivizii apar îmbrăcați complet în negru și cu capul acoperit, semn că acționau organizat și încercau să își ascundă identitatea.

Deși până acum autoritățile nu au reușit să identifice locația exactă unde se află mașina furată, existența acestor imagini este un pas important pentru derularea anchetei. Familia de români rămâne încrezătoare că vehiculul va fi găsit, iar hoții vor fi trași la răspundere.

Alte cazuri similare atrag atenția turiștilor

Povestea acestei familii nu este, însă, una izolată. Mai mulți români care au călătorit recent în Grecia au relatat experiențe similare. Un conațional a povestit că a fost victima a două furturi în același an, ambele petrecute în zone frecventate de turiști.

Prima dată, hoții au spart geamul din spate al mașinii și au sustras două ghiozdane din portbagaj. Spre surprinderea păgubiților, aceștia nu au păstrat bunurile, ci le-au aruncat pe un câmp din apropiere.

„În ghiozdane aveam doar haine, câteva telefoane și pachete de țigări, fără bani. A doua zi, poliția ne-a chemat să le ridicăm de la secție, găsite intacte”, a povestit românul.

Cu toate acestea, paguba nu a fost deloc mică: geamul spart a trebuit înlocuit urgent, iar improvizația cu plexiglas lipit cu bandă adezivă a fost singura soluție temporară pentru a putea continua călătoria spre Atena.

Din păcate, episodul s-a repetat: hoții au scos chiar și plexiglasul, pe care l-au lăsat lângă mașină. Experiența i-a făcut pe turiști să își pună un semn de întrebare cu privire la vacanțele viitoare în Grecia, chiar dacă obișnuiau să revină în fiecare an.

Primele imagini cu hotii care au furat masina romanilor din Grecia. Foto EVZ

Primele imagini cu hotii care au furat masina romanilor din Grecia. Foto EVZ

Situația furturilor, în creștere în Grecia

Relatările turiștilor și avertismentele celor stabiliți de ani buni în Grecia confirmă că numărul furturilor din mașini este în creștere. Zonele turistice, parcările publice sau spațiile apropiate de locuri de joacă par să fie vizate frecvent de grupări care acționează rapid și profită de lipsa de vigilență a vizitatorilor.

Românii stabiliți în Grecia spun că fenomenul s-a amplificat în ultimii ani, iar turiștii sunt îndemnați să fie mult mai atenți la locurile unde își parchează mașina și la bunurile lăsate în interior.

În cazul familiei rămase fără mașină în Grecia, existența imaginilor cu suspecții oferă o urmă de speranță și marchează un progres al anchetei. Totuși, povestea lor, alături de relatările altor români, ridică un semnal de alarmă pentru turiștii care aleg această destinație.

Atenția sporită, parcările sigure și evitarea lăsării obiectelor de valoare la vedere pot fi pași importanți pentru a preveni situații similare. Grecia rămâne o destinație de vacanță atractivă, dar riscurile trebuie luate în calcul pentru ca experiențele neplăcute să nu umbrească bucuria concediului.

