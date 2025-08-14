Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 08:21
de Ozana Mazilu

Vecina, filmul românesc pe care-l aștepți: De la coșmarul imobilului la comedia de cinema

ENTERTAINMENT
Vecina, filmul românesc pe care-l aștepți: De la coșmarul imobilului la comedia de cinema
“Vecina” ajunge în cinematografe din 30 septembrie în întreaga țară

Vecina care i-a dat peste cap viața reală lui Mircea Bravo devine acum personaj central într-o comedie cu umor negru și accente absurde. Afli mai jos cum a pierdut el 15.000 de euro din cauza unei locatare, cine face parte din echipă și de ce te vei întreba „și dacă Doina vine la mine în bloc?” la finalul filmului.

Vecina procesomană: cum a pierdut Mircea Bravo 15.000 de euro

Mircea Bravo povestește fără ocolișuri: timp de 10 ani a trăit sub teroarea unei vecine cu adevărat problematice – Doina, o femeie pentru care scandalul și procesele erau mai presus de liniștea blocului. A ajuns să-și vândă apartamentul cu 15.000 de euro mai ieftin doar ca să scape de coșmar. Situații bizare, precum apeluri la poliție la 2 dimineața, proteste pentru zgomote minimale sau chiar lipirea mesajelor amenințătoare pe mașini, au stat la baza transformării acestei experiențe în material pentru scenariu.

Astfel, dintr-o perioadă dificilă a vieții lui Mircea Bravo s-a născut inspirația pentru o poveste de cinema. „Vecina” devine comedia sinceră și absurdă care te face să râzi, dar te pune și în fața unei realități cotidiene: cum te descurci cu o persoană care își face un scop din a tulbura liniștea tuturor?

Echipa Bravo Films: profesioniști fideli și colaboratori experimentați

“Vecina” este un produs Bravo Films, casa de producție a lui Mircea Bravo, împreună cu Cristi Ilișuan. Filmul este regizat de Cristian Ilișuan – cunoscut pentru “Nuntă pe bani” și “Moartea în vacanță” – în colaborare cu Eugene Buică, ca și co-regizor. Scenariul este semnat de o echipă solidă: Cristi Ilișuan, Mircea Popa, Eugene Buică, Tibi Codorean, Cristi Ciui și Sergiu Floroaia.

Imaginea este asigurată de Andrei Băltărețu-Iancu; scenografia, de Ana Gabriela Lemnaru; iar producător executiv este Ioana Băilă. Toți aceștia sunt colaboratori fideli ai Bravo Films, implicați în producții românești recente de succes. Filmările s-au desfășurat în Cluj-Napoca, pe parcursul a 23 de zile, cu o echipă de 70 de oameni și în peste 20 de locații din oraș. Distribuția îi include pe Mircea Bravo, Costel Bojog, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Oana Zara, Cristina Buburuz și celebrul personaj “Bunica din Chinteni” – toate nume deja asociate cu umorul autentic din producțiile Bravo.

Vecina, pe marele ecran: premiera și tonul filmului

“Vecina” ajunge în cinematografe din 30 septembrie în întreaga țară, pregătită să devină cea mai personală și amuzantă producție cinematografică a lui Mircea Bravo de până acum. Este o comedie tensionată, care îmbină absurdul realităților de bloc cu umor inteligent, menit să te facă să râzi, dar și să reflectezi: “Ce faci dacă Doina vine la mine în bloc?”.

Totul pornește de la o poveste personală, reală – transformarea unui episod neplăcut și stresant într-o comedie cu autenticitate și umor local, tipic Bravo Films. Dacă ai fost vreodată în rolul celui care a îndurat o “vecină de coșmar”, filmul o să îți rezoneze într-un mod direct și amuzant. Și dacă nu… s-ar putea chiar să te facă să te gândești că viața ta de bloc are nevoie de o “Vecina” pentru un plus de savoare și povești de spus prietenilor.

