Vechimea la pensie, verificată online. Toți angajații români ar trebui să știe cum află contribuțiile sociale și perioada pe internet

Pentru mulți angajați din România, vechimea în muncă și contribuțiile sociale sunt concepte abstracte până în momentul în care se apropie vârsta pensionării sau apare o problemă administrativă. În realitate, verificarea acestor informații nu doar că este simplă, dar te poate feri de erori care, odată ajunse în sistemul public de pensii, se corectează greu. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția fiecărui contribuabil o platformă online care permite accesul rapid la datele oficiale privind stagiile de cotizare, vechimea și contribuțiile sociale.

Odată ce îți creezi contul online pe site-ul CNPP, poți descărca în câteva minute toate informațiile despre perioada lucrată, angajatorii la care ai contribuit și punctajul obținut pentru calculul viitoarei pensii.

Cum creezi contul pe platforma CNPP

Primul pas este să intri pe site-ul www.cnpp.ro și să alegi opțiunea „ Cont online utilizator ” din colțul din dreapta-sus. După completarea formularului cu datele personale, va trebui să tipărești cererea generată automat și să o prezinți, împreună cu buletinul (original și copie), la cea mai apropiată casă locală de pensii .

După validarea datelor, primești un e-mail cu instrucțiuni pentru setarea parolei și activarea contului. Din acel moment, ai acces permanent la informațiile tale, fără să mai fie nevoie de deplasări sau cereri suplimentare.

Platforma permite autentificarea cu e-mail și parolă, dar și integrarea viitoare cu sistemele de autentificare unică (precum Ghișeul.ro sau ROeID ). Este esențial să păstrezi confidențialitatea parolei, pentru că în cont se regăsesc toate datele tale salariale și istoricul complet al contribuțiilor.

Ce poți vedea în contul tău de pensii

După autentificare, selectează secțiunea „ Datele mele din sistemul public de pensii ”. Aici poți genera mai multe rapoarte:

Stagii lunare de cotizare – îți arată exact câte zile ai lucrat în fiecare lună, veniturile raportate de angajator, condițiile de muncă (normale, deosebite, speciale), punctajul acumulat și totalul vechimii în muncă. Stagii anuale de cotizare – un rezumat al contribuțiilor pentru fiecare an, fără detalii lunare. Informații din carnetul de muncă – datele preluate din evidențele vechi, pentru perioada anterioară lunii aprilie 2001, când s-a renunțat la carnete și s-a trecut la sistemul electronic.

După ce soliciți generarea unui raport, acesta devine disponibil în câteva minute. Primești un e-mail de notificare, iar documentul poate fi descărcat în format PDF direct din cont.

În aceste fișiere găsești toate informațiile necesare pentru a verifica dacă angajatorii au plătit contribuțiile corect și dacă nu lipsesc luni din evidență. În cazul unor erori sau perioade lipsă, poți solicita corecturi prin depunerea documentelor justificative la casa de pensii de care aparții.

De ce este important să-ți verifici periodic vechimea

O simplă neatenție din partea angajatorului — cum ar fi o lună nereportată în declarația 112 — poate însemna pierderea unei perioade de cotizare. Aceste erori se pot remedia doar dacă sunt depistate la timp, iar contul CNPP este instrumentul ideal pentru verificare preventivă.

Pe lângă vechime, sistemul îți oferă o imagine clară asupra contribuțiilor lunare la CAS (pensii) și CASS (sănătate). Verificarea regulată îți permite să identifici rapid eventuale neconcordanțe între venitul real și cel raportat de angajator.

În plus, aceste rapoarte pot fi utile și atunci când soliciți adeverințe de vechime , când vrei să-ți calculezi pensia anticipată sau când ai nevoie să dovedești activitatea profesională pentru un credit ori o relocare.

În era digitalizării, CNPP face pași importanți spre transparență și accesibilitate. Iar pentru angajați, responsabilitatea de a-și verifica propriile date devine la fel de importantă ca plata contribuțiilor în sine.