Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Vechimea la pensie, verificată online. Toți angajații români ar trebui să știe cum află contribuțiile sociale și perioada pe internet

ACTUALITATE
Vechimea la pensie, verificată online. Toți angajații români ar trebui să știe cum află contribuțiile sociale și perioada pe internet
Vechimea la pensie se verifică și online în 2025 / foto: Playtech

Pentru mulți angajați din România, vechimea în muncă și contribuțiile sociale sunt concepte abstracte până în momentul în care se apropie vârsta pensionării sau apare o problemă administrativă. În realitate, verificarea acestor informații nu doar că este simplă, dar te poate feri de erori care, odată ajunse în sistemul public de pensii, se corectează greu. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția fiecărui contribuabil o platformă online care permite accesul rapid la datele oficiale privind stagiile de cotizare, vechimea și contribuțiile sociale.

Odată ce îți creezi contul online pe site-ul CNPP, poți descărca în câteva minute toate informațiile despre perioada lucrată, angajatorii la care ai contribuit și punctajul obținut pentru calculul viitoarei pensii.

Cum creezi contul pe platforma CNPP

Primul pas este să intri pe site-ul www.cnpp.ro și să alegi opțiunea „ Cont online utilizator ” din colțul din dreapta-sus. După completarea formularului cu datele personale, va trebui să tipărești cererea generată automat și să o prezinți, împreună cu buletinul (original și copie), la cea mai apropiată casă locală de pensii .

Vezi și:
Cum faci să ți se recalculeze pensia în România, procedura completă. Sute de mii de dosare au fost deja analizate, iar sumele lunare mărite
Pensie anticipată, în 2025. Cine are dreptul la ea?

După validarea datelor, primești un e-mail cu instrucțiuni pentru setarea parolei și activarea contului. Din acel moment, ai acces permanent la informațiile tale, fără să mai fie nevoie de deplasări sau cereri suplimentare.

Platforma permite autentificarea cu e-mail și parolă, dar și integrarea viitoare cu sistemele de autentificare unică (precum Ghișeul.ro sau ROeID ). Este esențial să păstrezi confidențialitatea parolei, pentru că în cont se regăsesc toate datele tale salariale și istoricul complet al contribuțiilor.

Ce poți vedea în contul tău de pensii

După autentificare, selectează secțiunea „ Datele mele din sistemul public de pensii ”. Aici poți genera mai multe rapoarte:

  1. Stagii lunare de cotizare – îți arată exact câte zile ai lucrat în fiecare lună, veniturile raportate de angajator, condițiile de muncă (normale, deosebite, speciale), punctajul acumulat și totalul vechimii în muncă.
  2. Stagii anuale de cotizare – un rezumat al contribuțiilor pentru fiecare an, fără detalii lunare.
  3. Informații din carnetul de muncă – datele preluate din evidențele vechi, pentru perioada anterioară lunii aprilie 2001, când s-a renunțat la carnete și s-a trecut la sistemul electronic.

După ce soliciți generarea unui raport, acesta devine disponibil în câteva minute. Primești un e-mail de notificare, iar documentul poate fi descărcat în format PDF direct din cont.

În aceste fișiere găsești toate informațiile necesare pentru a verifica dacă angajatorii au plătit contribuțiile corect și dacă nu lipsesc luni din evidență. În cazul unor erori sau perioade lipsă, poți solicita corecturi prin depunerea documentelor justificative la casa de pensii de care aparții.

De ce este important să-ți verifici periodic vechimea

O simplă neatenție din partea angajatorului — cum ar fi o lună nereportată în declarația 112 — poate însemna pierderea unei perioade de cotizare. Aceste erori se pot remedia doar dacă sunt depistate la timp, iar contul CNPP este instrumentul ideal pentru verificare preventivă.

Pe lângă vechime, sistemul îți oferă o imagine clară asupra contribuțiilor lunare la CAS (pensii) și CASS (sănătate). Verificarea regulată îți permite să identifici rapid eventuale neconcordanțe între venitul real și cel raportat de angajator.

În plus, aceste rapoarte pot fi utile și atunci când soliciți adeverințe de vechime , când vrei să-ți calculezi pensia anticipată sau când ai nevoie să dovedești activitatea profesională pentru un credit ori o relocare.

În era digitalizării, CNPP face pași importanți spre transparență și accesibilitate. Iar pentru angajați, responsabilitatea de a-și verifica propriile date devine la fel de importantă ca plata contribuțiilor în sine.

Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii
Recomandări
Oamenii de știință au descoperit un nou tip de conexiune între neuroni. Ce înseamnă asta pentru știință, dar pentru suferinzii de Alzheimer?
Oamenii de știință au descoperit un nou tip de conexiune între neuroni. Ce înseamnă asta pentru știință, dar pentru suferinzii de Alzheimer?
Recuperarea banilor de pe rovinietă: situațiile în care este posibilă restituirea
Recuperarea banilor de pe rovinietă: situațiile în care este posibilă restituirea
INTERVIU cu actrița Olivia Popică, Sonia în „Cravata Galbenă” – despre curaj, sensibilitate și felul în care o poveste românească a cucerit lumea
EXCLUSIV
INTERVIU cu actrița Olivia Popică, Sonia în „Cravata Galbenă” – despre curaj, sensibilitate și felul în care o poveste românească a cucerit lumea
Întâlnirea dintre Trump și Putin, incertă după anularea discuțiilor Rubio – Lavrov, spune CNN
Întâlnirea dintre Trump și Putin, incertă după anularea discuțiilor Rubio – Lavrov, spune CNN
INTERVIU despre prima carte românească ce tratează îngrozitorul caz al soților Pelicot. De vorbă cu Andrei Velea, autorul romanului „Fără știrea ei”
EXCLUSIV
INTERVIU despre prima carte românească ce tratează îngrozitorul caz al soților Pelicot. De vorbă cu Andrei Velea, autorul romanului „Fără știrea ei”
Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025
Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025
Premieră mondială: primul test 6G terahertz atinge viteza record de 145 Gbps
Premieră mondială: primul test 6G terahertz atinge viteza record de 145 Gbps
Tornadă puternică lângă Paris. O persoană a murit, iar mai multe gospodării au fost devastate
Tornadă puternică lângă Paris. O persoană a murit, iar mai multe gospodării au fost devastate
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...