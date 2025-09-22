Vața Thermal Spa, un nou centru wellness, în România. Preţurile pentru fiecare activitate

Românii care vor să se bucure de relaxare și răsfăț au la dispoziție un nou complex de wellness și balneo-terapie: Vața Thermal Spa, situat în localitatea Vața de Jos. Construit pentru a oferi o experiență completă, centrul îmbină facilități moderne cu resurse naturale, de la bazine cu apă termală și piscine cu apă sărată, până la saune de diferite tipuri, jacuzzi exterior și o salină cu efecte benefice pentru sănătatea respiratorie.

Pachete și tarife pentru turiști

Oaspeții pot alege între mai multe pachete, în funcție de perioada și durata sejurului. Pachetul Vața Wellness, disponibil în weekend, de vineri până duminică, include două nopți de cazare la Hotel Phoenix, demipensiune și acces complet la centrul spa, între orele 10:00 și 20:00.

Prețurile pornesc de la 1000 de lei pentru o persoană cazată în cameră mansardată single și ajung la 1450 de lei pentru două persoane. Cei care preferă camerele mai mari plătesc 1200 de lei single sau 1650 de lei pentru două persoane. Pentru un apartament premium, tariful este de 1500 de lei pentru o persoană și 1950 de lei pentru două, iar un pat suplimentar costă 700 de lei.

Pentru cei care vor să prelungească șederea, există pachetul Wellness Plus, care adaugă între una și cinci zile suplimentare. Tarifele variază semnificativ: de exemplu, pentru un sejur de două persoane în apartament prețul începe de la 2850 de lei și poate ajunge la 5250 de lei, în funcție de durata aleasă. Camerele duble au prețuri între 1755 de lei pentru o persoană și 4340 de lei pentru două, iar camerele twin sunt disponibile între 1440 și 3710 lei.

Pentru vacanțele din timpul săptămânii, complexul propune pachetul Wellness Week, valabil de duminică până vineri. Pentru două nopți, tarifele pornesc de la 800 de lei pentru o persoană cazată în cameră twin și urcă până la 1760 de lei pentru două persoane care optează pentru un apartament. Dacă sejurul se prelungește la cinci nopți, prețurile ajung la 1500 de lei pentru o persoană în cameră twin sau 3300 de lei pentru două persoane într-un apartament.

Proceduri pe baza biletului de trimitere de la medic

Cei care caută nu doar relaxare, ci și beneficii medicale, pot opta pentru Wellness & Balneo Activ, un program de opt zile și șapte nopți care include demipensiune, acces complet la spa, consultație medicală și patru proceduri zilnice, pe baza unui bilet de trimitere de la medic. În acest caz, tarifele sunt de 3300 de lei pentru o persoană în cameră mansardată și 5350 de lei pentru două persoane, 3950 de lei single sau 6000 de lei double în cameră dublă și 4850 de lei single ori 6900 de lei double în apartament premium.

În plus, există și pachetul Wellness & Balneo Intensiv, destinat celor care doresc o experiență mai lungă. Acesta se desfășoară pe parcursul a 10 zile și 9 nopți și include aceleași beneficii medicale și de relaxare. Prețurile pornesc de la 4600 de lei pentru o persoană în cameră mansardată și ajung la 7450 de lei pentru două persoane sau 9500 de lei pentru două persoane într-un apartament premium.