Vandalizarea Cazinoului din Constanța, prin ochii unuia dintre restauratorii monumentului! Laura Șoneriu: ”Regret câtă incultură și lipsă de respect au unii cetățeni față de valorile țării” EXCLUSIV

Cazinoul din Constanța nu a avut viață prea lungă, cel puțin nu fără să fie vandalizat de niște oameni care vizitau minunea arhitecturală a orașului de la malul mării. După ani de muncă, după ani de migală, s-au trezit niște persoane să arate că sunt mai puternici decât inteligenți. Și, fără să gândească prea mult, au smuls foița de aur de pe diversele stucaturi și au dat cu piciorele, precum măgarii la căruță, în coloanele realizate de restauratori. PLAYTECH a vorbit cu Laura Șoneriu, unul dintre artiștii care au restaurat, manual, interiorul clădirii și a aflat cât a durat și cum s-au realizat ornamentele aplaudate în întreaga Europă. Și, cât valorează, de fapt, foița de aur pe care personajele cu pricina le-au furat, dar și care e utilitatea lor.

PLAYTECH a vorbit cu Laura Șoneriu, restaurator al mai multor clădiri istorice de prin România și care a lucrat și la Cazinoul din Constanța, dar și expert în ceea ce privește aplicarea de foiță de aur pe diverse ornamente. Și, cu sinceritate, a explicat că valoarea lucrării nu este cea a materialului, ci a migalei pe care a implicat-o montarea foiței.

”Am văzut ce s-a întâmplat. S-a muncit foarte mult, eu am stat un an și ceva. Am refăcut o parte din stucatura, era distrus tot. Nu am pus eu foița de aur, s-a pus pe stucatură, pe coloane, la bază. Probabil că de acolo au și dat-o jos, le-a fost mai ușor să o vandalizeze.

Nu ai ce face cu foita râcâită sau zgâriată de pe stucatură, nu știu ce și-au imaginat cei ce au vandalizat. Nu e aur pur! Și nici nu ai cum să o strângi să o refoloseșți. Aur conține 23% în compoziție , dar e așa subțire foița încât nu ai cum să strângi o cantitate importantă! Sau, cine știe, poate e doar plăcerea pură de a vandaliza…

Este atât de subțire foița, nu are grosimea nici ca o foaie de hârtie. Am pus și aur în concentrație de 99%, nu ca aici, la 23%. Oricum, nu poți să o folosești, dacă o strângi între degete dispare, se rupe complet”, ne-a spus, în exclusivitate, Laura Șoneriu, unul dintre restauratorii Cazinoului din Constanța, recent vandalizat.